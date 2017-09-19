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Конец бразильской саги. Президент «Барселоны» рассказал всю правду о Коутиньо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу
Президент "Барселоны" Жозеп БартомеуФото: Gettyimages.ru

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, почему каталонскому клубу не удалось приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Напомним, сине-грантовые пытались пригласить игрока «Ливерпуля» этим летом, однако, английский клуб отклонил все предложения и решил сохранить футболиста. Бартомеу уверяет, что «красные» просили слишком много денег за своего игрока.

«Я не буду говорить, сколько мы предлагали за Коутинью. – говорит функционер. – Но могу заверить вас, что «Ливерпуль» требовал 200 млн евро. Мы не собирались выполнять эти требования. Более того, «Барселона» не хотела платить за Филиппе даже 150 млн евро. 

Однако, я могу сказать вам, что наше предложение превышало ценник в 100 млн евро. Мы не хотели платить больше, поскольку не хотим играть по новым правилам трансферного рынка. 

Думаю, сейчас мы должны вложить инвестиции в академию клуба и соблюдать правила финансового фэйр-плэй», – сказал Бартомеу.

Этим летом «Барселона» заработала 222 млн евро на продаже Неймара в «ПСЖ». При этом бразилец сам выкупил свой трансферный лист. Таким образом, французский клуб избежал санкций со стороны УЕФА.

Бартомеу заявил журналистам, что многие клубы Европы недовольны трансферной политикой «ПСЖ», а также рассказал, как состоялся уход капитана сборной Бразилии.

«Я доволен расследованием в отношении «ПСЖ». Многие клубы выступили «за». Что касается Неймара, то о его решении нам стало известно не за долго до самой сделки. Однако, в июле нам стало понятно, что дела идут не так. При этом его отец заверил руководство, что все в порядке. Мы поверили ему. Хотя, отец Неймара должен был вести себя честно, а нам быть повнимательнее», – заключил функционер, чьи слова приводит Sky Sports.

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