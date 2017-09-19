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Первые в Мариборе!

Марина Майорова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки из сборной России. Фото Марины Майоровой
Девушки из сборной России. Фото Марины Майоровой

Люди старшего поколения часто жалуются на то, что нынешняя молодежь не чтит традиции. Российские дзюдоисты в возрасте до 21 года (юниоры) на днях доказали обратное – соблюли и продолжили победные традиции отечественной школы, в очередной раз став лидерами медального зачета завершившегося в словенском Мариборе первенства Европы.

Подопечные Владимира Драчко (юниоры) и Игоря Жучкова (девушки) в соперничестве с представителями 40 стран завоевали больше всех наград в индивидуальных состязаниях – девять, по три каждого достоинства, опередив соперников из Азербайджана (3-2-2) и Франции (3-0-4), и добавили к личным медалями еще и две командные, бронзовые, в турнире «стенка на стенку».

Забойщиком будущего успеха стал легковес Муртаз Шериев (55 кг). В этом сезоне россиянин побывал на пьедесталах трех Кубков Европы, но до «золота» не добирался. Видимо, готовил сюрприз соперникам в Мариборе. Не проявляя эмоций, Муртаз с первой встречи словно аккумулировал в себе уверенность и силу, чтобы в финале одержать красивую победу над медалистом прошлогодней кадетской Европы Бахишалиевым из Азербайджана.

Почин Шериева с энтузиазмом поддержали его товарищи и подруги по команде, во второй день вошедшие в пять финальных поединков из восьми, где разыгрывались медали. Российский гимн в итоге прозвучал дважды – в честь чемпионки Европы в категории 70 кг Мадины Таймазовой и победителя в юниорском супертяже Инала Тасоева (+100).

Чемпионка Европы в весе 70 кг Мадина Таймазова. Фото Марины Майоровой
Чемпионка Европы в весе 70 кг Мадина Таймазова. Фото Марины Майоровой

Еще год назад обладательница копны непослушных кудряшек Мадина Таймазова (70) выступала на уровне кадетов и выиграла юношеское первенство Европы. В Мариборе Мадина поразила соперников и зрителей техничностью и удивительным упорством, с которыми даже проигрывая встречу, умудрялась добиваться своего пусть даже и на последней секунде и у самых серьезных и опытных соперниц. Свидетельством тому стал пьедестал, на котором рядом с Таймазовой стояли три обыгранные ею по ходу дня девушки: австрийка Поллерес, боснийка Самарджич и итальянка Белланди.

Земляк Мадины – вице-чемпион юношеского мира Инал Тасоев (+100 кг) тоже в прошлом году был чемпионом Европы, но уже по юниорам и потому в Словению приехал в статусе фаворита. Российский богатырь нес в себе такую мощь и уверенность, что соперники оказывались под давлением еще до команды «хаджимэ» и не успевали даже начать показывать что-то из своего арсенала. В Мариборе Тасоев выиграл четыре поединка, потратив на это в сумме чуть более пяти минут.

Серебряными призерами состязаний в Словении стали: Марина Букреева (78), Анна Гущина (свыше 78 кг) и Арман Адамян (100), а бронзовыми - Кристина Булгакова (44), Рамазан Абдулаев (60) и Давид Гамосов (73).

Главным стартом для юниоров в этом году станет первенство мира, что пройдет в столице Хорватии через месяц. «На Балканах нам везет, - прокомментировал итоги турнира Игорь Жучков. – В 2013-м на мире в Любляне у нас было два золота, сегодня в Мариборе – первое командное место. Надеюсь, ребятам и девушкам в Загребе тоже улыбнется удача».

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