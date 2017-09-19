Александр Калинкин: 118-110 в пользу Головкина – правильный счет
Известный российский рефери и судья Александр Калинкин выразил недоумение работой судей на поединке Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.
Напомним, что бой завершил вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.
– Насколько далека
была судья Аделаида Берд от истины, поставив счет 118-110 в пользу Альвареса?
– Очень далеко. Мой счет – 118-110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде «Канело» лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат.
– Сам поединок для
судейства был простым?
– Совершенно. Инициативой полностью владел Головкин. И не отдавал ее ни в одном раунде. Берите любую из четырех версий, преимущество получает боксер, который идет вперед. Даже сомнений нет.
– Какие-нибудь
санкции, взыскания или предупреждения к судьям могут быть?
– Никогда не слышал об этом. С 1 по 6 октября будет семинар WBC в Баку. Может быть, что-то там скажут. Но ранее никогда такого не было. Как правило, когда судят женщины, всегда что-то такое происходит. Как будто они смотрят другой бой или угол перепутали. Именно об этом я подумал, когда увидел протокол. Не знаю, как это еще объяснить.
Может, просто посадили судью, который «знает» результат.
– Имеет ли смысл
второй бой между боксерами? Судьи то не поменяются.
– Может, действительно только на «нейтральном поле», и с другими судьями. Тогда другой вопрос. Я американских судей вообще понять не могу. Кажется, что они не смотрят бой, а просто «делают» результат. Они просто пишут, что нужно получить в конце. 115-113? Ну, где? Какие критерии? Ничья? Как ее увидели? Один человек другого избивал в одну калитку. Головкин не давал «Канело» дышать. О каком преимуществе мексиканца можно говорить? Головкин просто доминировал.
– У меня 116-112.
– Смотрел прямую трансляцию?
– Да. Потом еще в
записи видел.
– Понятно. Когда смотришь, не зная результат – другое дело. Прямую трансляцию я найти не смог. Увидел уже в записи с английским комментарием. И только шестой и десятый раунды отдал Альваресу, и то с натяжкой. Преимущество Головкина было подавляющим.
Это как первый бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. В одну калитку выиграл Ковалев. Отдали в другую сторону.
– Здесь Головкину еще
повезло, что поставили ничью.
– Да. Хотя бы сохранили пояса. Может, такая же была установка.
Я как-то раз тоже был в такой ситуации в Бельгии. Украинец Дмитрий Кучер боксировал с местным парнем Билалом Лаггуном. Бельгиец «летел» в одну калитку. Судим я, немец и француз. У меня 118-110 в пользу Кучера. Француз дает ничью, а немец 115-113 местному парню. Ко мне подлетели, чуть не убили секунданты бельгийца.