Рашид Рахимов: Перми проиграл не Семин

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Рашид Рахимов высказал мнение о проигрыше железнодорожников пермскому «Амкару», о причинах неудач «Спартака» и о предстоящих кубковых матчах.

«ЛОКОМОТИВ» ПЛОХО ВСКРЫВАЕТ ОБОРОНУ

– «Локомотив» неожиданно проиграл дома «Амкару». В чем причина такой невнятной игры команды Сёмина?

– Чтобы претендовать на более высокие места и быть в лидирующей тройке, нужно уметь не только действовать на контратаках, но и уметь задавливать соперника, играть в позиционную атаку, быть первым номером. Здесь мы видим, что определенные проблемы у «Локомотива» есть. Пропустив гол от «Амкара» на первой минуте, команда не смогла преодолеть плотную оборону. Точно так же было и в игре с «Ахматом», «Тосно» и даже с Тулой.

– На что способен «Локомотив» на сегодняшний день по подбору игроков?

– Выбор футболистов у железнодорожников приличный. Начиная от вратаря Гилерме и заканчивая, Пейчиновичем, Кверквелией и Рыбусом. В опорной зоне Игорь Денисов – очень сильный игрок. В линию атаки взяли нового футболиста Эдера, он пока еще не вписался в коллектив, но у них есть Фарфан, Фернандеш, братья Миранчуки. В общем, команда состоит из прекрасных футболистов, способных претендовать на высокие места в нашем чемпионате.

– Если есть хорошая команда, но нет результата, как в матче с «Амкаром», значит проблема в главном тренере?

– Я не думаю, что Юрий Павлович призывает команду играть только от обороны. Просто у «Локомотива» получается игра именно на контратаках. Однако это не всегда работает. Соперник глубже опускается к своим воротам, имея насыщенную защиту. «Локо» надо убыстрять темп, играть в одно-два касания, и здесь у москвичей возникают проблемы. Кстати, это не только проблемы «Локомотива», это проблема многих команд. Если мы говорим о выборе тактики на игру, то большое количество клубов выбирают именно такой футбол, от обороны.

– То есть факта «тренерского поражения» в игре с «Амкаром» нет?

– Здесь нет никакой почвы для того, чтобы считать поражение от Перми тренерским. Главный тренер не говорит своей команде, чтобы они ошибались при позиционной игре. Есть исполнительское мастерство, и оно должно быть выше. Если игра убыстряется, легко проанализировать количество брака в действиях футболистов. Поэтому проблемы с тренером у «Локомотива» нет. Может, надо наиграть какие-то варианты атак через определенные зоны, но здесь должно быть высокое исполнительское мастерство, поэтому у «Локо» игра вторым номером дается лучше.

У «СПАРТАКА» ПРИСУТСТВУЕТ БОЯЗНЬ ПОТЕРИ ОЧКОВ

– Не могу вас не спросить о «Спартаке». Почему команде не удается довести положительный результат до логического конца?

– Мне кажется, что в прессе много преувеличивают насчет «Спартака». В прошлом году красно-белые выиграли матчи с разницей в один мяч, и они бились за каждый участок поля, показывая свой максимум. Сегодня на почве проигрышей появляется психологическая неуверенность и в определенной степени боязнь потери очков. Ведь было уже несколько матчей, когда «Спартак» вел по ходу игры, а затем просто отдавал инициативу, теряя в итоге очки.

«Спартаку» надо вернуться к тому, что было в прошлом году, а именно выдавать свой максимум, биться за каждый отрезок на поле. И если «Спартак» одержит две-три победы, то уверенность вернется, несмотря на тяжелый график, приличное очковое отставание и еврокубковые игры. Но вот хватит ли качественного подбора футболистов для этого – конечно, большой вопрос.

– Травмы в стане красно-белых сильно влияют на результат и качество игры?

– Травмированных много. Зе Луиш, Глушаков, Зобнин, Тигиев... В такой ситуации «Спартаку» надо объединиться, работать не только на себя, но и на команду, на клуб. Все вместе они смогут из этой ситуации выйти.

– Вы допускаете, что между игроками «Спартака» и главным тренером существует в той или иной степени конфликт?

– Я в это не верю. Слишком много придумывается различных версий. Думаю, и в клубе, и в тренерском штабе понимают, что если каждый начнет тянуть одеяло на себя, то ничего хорошего из этого не выйдет.

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САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ КУБКОВЫЙ МАТЧ – ЭТО «ЕНИСЕЙ» – «АХМАТ»

– Предстоящая кубковая игра «Спартака» с «Кубанью» может сыграть определенную роль в сплочении команды? При условии, если «Спартак» победит…

– «Спартаку» нужно постараться выиграть этот матч, дальше забыть и готовиться к игре с «Анжи». С «Кубанью» у «Спартака» нет никаких других вариантов, кроме как победить. Через эту победу к команде начнет возвращаться уверенность. Против «Ливерпуля» будет сложная игра, но с мотивационной стороны, это совсем другой уровень, желание проявить себя есть у каждого футболиста в таких матчах.

– Какие еще любопытные игры нас ждут в Кубке России?

– Здесь достаточно матчей, которые вызывают интерес. Мне интересно будет посмотреть игру «Енисей» – «Ахмат». Кубок России – совершенно другой турнир, команда второго дивизиона вполне может обыграть клуб из премьер-лиги, в этом и прелесть турнира. Все зависит от того, какие цели ставят клубы из более высших лиг и как подходят к этому турниру.

Если взять, к примеру, выезд «Анжи» во Владивосток, а потом тяжелую игру со «Спартаком», то должна быть ротация. Возможно, придется выбирать, что в приоритете: кубковая игра или же матч премьер-лиги.