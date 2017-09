Транжиры из Манчестера, или как потратить миллиард фунтов на двоих

Организация Kick It Out просит «МЮ» запретить песню о размере мужского достоинства Лукаку Организация, которая борется за равенство и против дискриминации в футболе, носящая название Kick It Out, выступила против песни, которую исполняют болельщики «Манчестер Юнайтед» в адрес форварда команды Ромелу Лукаку. Они просят наложить запрет на нее.