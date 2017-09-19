Транжиры из Манчестера, или как потратить миллиард фунтов на двоих

Кругленькими суммами на трансферном рынке уже никого не удивишь. Игроки от сезона к сезону стоят все дороже, а клубы тратят баснословные деньги на комплектование составов. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, какие суммы «спускают» на трансферы английские лидеры и что из этого получается.

Нынешние лидеры английской премьер-лиги преуспели не только в добывании очков в этом сезоне, но и занимают почетные 1-2 места в рейтинге клубов-транжир Англии. За последние пять сезонов манчестерские гранды потратили на двоих более одного миллиарда фунтов стерлингов! Если быть точнее, то «Манчестер Юнайтед» с цифрой в 512,16 миллионов фунтов немного отстал от соперника «Манчестер Сити» с его 570,5 миллионами фунтов. Баснословные деньги! Во многом именно огромная финансовая мощь команд помогла им взобраться на вершину турнирной таблицы.

Обе команды не планируют останавливаться на достигнутом. В прошедшее межсезонье «Манчестер Сити» прикупил Бернардо Силву, Кайла Уокера, Данило и Эдерсона. «Юнайтед» во главе с Жозе Мауриньо ответил трансферами Ромелу Лукаку, Неманьи Матича и Виктора Линделефа. Футболисты обошлись «красным» в 75, 35 и 30 миллионов фунтов соответственно.

Что же дали такие несусветные траты манчестерским грандам? «Сити» может похвастаться чемпионским титулом и двумя Кубками Лиги. «Юнайтед» же до золота так и не добрался, зато завоевал Кубок Англии и Лигу Европы за тот же период времени. Теперь оба клуба могут надеяться на увеличение наименований на своей полке трофеев, благодаря последним финансовым вливаниям. Пока что ситуация между соседями из Манчестера в премьер-лиге такова, что кто больше потратил, тот и расположился в турнирной таблице выше соперника. Но пока что наблюдается полное равенство набранных очков и игровых показателей.

Конечно, «больше тратишь – выше в таблице» не работает как часы. И в случае «Манчестеров» скорее интересное совпадение, нежели закономерность. Тот же лондонский «Арсенал» «спустил» на 72 миллиона фунтов больше, чем «Челси» за последние пять лет. «Синие» - действующий чемпион Англии, где обитают «канониры» - лучше лишний раз не напоминать. Наверное, иногда внушительные 209,91 миллион фунтов за «пятилетку» снятся в кошмарных снах Арсену Венгеру. Прошедший трансферный период «Арсенал» закончил с прибылью в 14 миллионов фунтов. Но это объяснимо лишь тем, что удалось избавиться от ряда игроков, не подходящих главному тренеру, и удачно продать Алекса Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуль». Траты могут вырасти еще, если следующим летом Алексис Санчес и Месут Озил покинут клуб свободными агентами.

И все же Арсен Венгер в какой-то мере смог оправдать 200 миллионов фунтов и выиграл Кубок Англии трижды. Однако «Челси» с меньшими тратами дважды поднимал над головой чемпионский кубок, Кубок Лиги и трофей Лиги Европы. Роман Абрамович явно сократил расходы на «синих», по сравнению с легендарными тратами миллиардера с 2003-го года. Тогда с приходом в команду Абрамович поднимал клуб в европейский топ, ему это удалось, теперь все должно работать «по накатанному».

Но не только «Челси» выиграл у «Арсенала» в финансово-турнирном плане. Лондонский «Тоттенхэм» за последние годы сумел потеснить «канониров» в битве за корону столичного футбола. Что и говорить, клуб Маурисио Почеттино демонстрирует отличный текущий результат, а «пятилетку» заканчивает с прибылью в 3,16 миллиона фунтов! Потому со «шпор» и взятки гладки. Если клуб не добивается успеха, то и особых убытков на трансферном рынке не приносит. А вот манчестерским грандам с их миллиардом фунтов стерлингов на двоих явно не простят даже малейших осечек в этом сезоне.

По информации transfermarkt.co.uk «шестерка» лучших клубов Англии последних пяти лет заканчивает этот период с таким балансом по тратам на трансферном рынке:

«Манчестер Сити» – 570,5 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» – 512,16 млн фунтов

«Арсенал» – 209,91 млн фунтов

«Челси» – 137,95 млн фунтов

«Ливерпуль» – 135.4 млн фунтов

«Тоттенхэм» – прибыль 3,14 млн фунтов