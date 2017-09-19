В России убивают спортсменов. Что стоит за чередой жестоких расправ над атлетами

Николай Иванов

Дмитрий Пономаренко ищет причину целой вереницы убийств известных спортсменов, погибших в России за последние несколько месяцев.

15 сентября Москве, прямо на улице зарезали 23-летнего мастера спорта по спортивной ходьбе Николая Иванова. Банальная уличная ситуация. Подвыпивший прохожий пристал к девушкам. Те испугались, стали звать на помощь. Иванов заступился. И сразу получил удар ножом в живот. Врачи спасти его не смогли.

Мой коллега, писавший заметку про этот страшный случай справедливо подметил, что он – далеко не первый за последнее время.

Спортсменов убивают. И обстоятельства их смерти очень схожи.

13 февраля. В великом Устюге убит двукратный призер чемпионата России по рукопашному бою 19-летний Денис Раздрогов. Он вступился за администратора ночного клуба, который не хотел пускать внутрь подвыпивших посетителей. После выяснения отношений те ушли, но затем вернулись с ружьем и пристрелили молодого спортсмена.

5 матча. В Кумертау зверски избит 27-летний чемпион города по пауэрлифтингу (силовое троеборье) Владислав Строин. Трое суток он пролежит в коме. Потом смерть. После ссоры в караоке-клубе его били ногами в голову. Четверо – одного.

14 марта. От ножевых ранений, полученных в драке, скончался чемпион Казахстана по пауэрлифтингу 25-летний Евгений Галузинский. Его товарища толкнула на улице, проходящая мимо компания. «Места что ли мало?» - вступился за приятеля Евгений. Этого оказалось достаточным, чтобы его зарезали.

29 июля на берегу Байкала был убит 20-летний победитель первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрий Власко. Его товарищ пытался урезонить расположившуюся по соседству и сильно шумевшую пьяную компанию и попросил спортсмена помочь. Итог – удар ножом в шею и рана несовместимая с жизнью. Хотя уже и после нее, упавшего Власко еще долго били…

20 августа в Хабаровске убит серебряный призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, 32-летний Андрей Драчев. Ссора началась в кафе. В данном случае противником Драчева оказался также спортсмен, боец ММА. Он повалил Андрея на асфальт ударом ноги. А когда тот потерял сознание и прекратил сопротивление нанес лежащему Драчеву несколько ударов в голову. Спортсмен скончался в карете скорой помощи от черепно-мозговой травмы.

Вам не кажется, что все эти случаи чем-то похожи?

Происходит бытовая ссора. Спортсмен обычно вступается за приятеля или случайного прохожего. И его убивают. Либо ножом. Либо забивают до смерти.

Ведь что такое спорт? Чему он учит? Как формирует человека?

Быть сильным. Быть храбрым. Уважать себя. Быть справедливым. Помогать товарищам. Ну, примерно, так.

Всех этих молодых ребят, спортсменов, по сути именно за это и убили. За то, что они были сильными и храбрыми. И не опускали глаза, прошмыгивая мимо конфликтной ситуации, а пытались ее разрешить своими силами. И верили в свою силу.

Но проблема в том, что спорт высших достижений, чтобы бы там не творилось порой… Он благороден. Ну по большому счету. Там сопернику в итоге жмут руку. И есть судьи, следящие за соблюдением строгих правил.

А в жизни… Похоже, что все уже не так. У нас люди сейчас не слишком стремятся в принципе спортом заниматься. А зачем?

Я вот обратил внимание, что Иванов, Власко, Галузинский погибли от ножа. И набрал в интернете наугад – «удары ножом». В ответ на меня вывалилась целая куча видеуроков. Как бить, куда бить… И я вспомнил, что посещая спортивные форумы в Москве, видел показательные выступления мастеров ножевого боя. И парням из публики тоже предлагали попробовать себя – конечно, учебными ножами.

Меня это поражает порой. Что мы вроде бы с одной стороны оберегаем нашу молодежь, продавая ей сигареты исключительно по паспорту. Но при этом учим ее убивать друг друга ножом. На полном серьезе, профессионально. А для чего еще эти видео-уроки?

Отдельно коснусь случая с Драчевым и ММА. Я уважаю этот вид единоборств за бескомпромиссность. Там мужики дерутся взаправду. Без ограничений, как в боксе или борьбе.

Но есть одна вещь, которая меня в ММА сильно коробит. Это концовки поединков.

Те, кто видел видео убийства Драчева, наверняка обратили внимание. Человек лежит на асфальте широко раскинув руки, не защищается. А соперник сверху бьет его в голову.

Я, когда смотрел на это, поймал себя на мысли, что видел это уже много раз. Наберите в ютубе «нокауты в ММА» и вы тоже это увидите. И потому я не удивился, узнав, что убивший Драчева – профессиональный рукопашник.

Потому что их в ММА этому учат – добивать упавшего соперника. До автоматизма учат. И они добивают. Пока судья с трудом не оттащит. Соперников, зачастую уже потерявших сознание.

В ММА уже нет благородства, которое осталось в борьбе и в боксе. Там гораздо больше зверства по отношению к сопернику. И именно за это зверство его и любит публика.

Зверство или благородство?

Нож или слово?

Каждый из нас вправе сделать свой собственный выбор. Но когда они сталкиваются на улице – результат очевиден. А современные люди, как правило, выбирают то, что дает быстрый результат.

И если наше общество сделает свой выбор в этой области (а оно его уже делает), то смерти известных спортсменов из относительно безопасных видов спорта – пауэрлифтинга, борьбы, легкой атлетики – окажутся лишь первыми ласточками в тотальном наступлении зверства.

Если мы не опомнимся, оно победит. Оно уже побеждает.