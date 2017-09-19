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Бессильное проклятие Федуна. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Федун
Леонид ФедунФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» озаботился вопросом управления игрой в режиме реального времени.

Событиям, случившимся в концовке матча «Тосно» – «Спартак», можно при желании найти самые широкоамплитудные объяснения – от теории «сплава» Карреры до практики перестроений Парфенова. И в каждом из них наверняка обнаружатся не лишенные логики аргументы.

Для начала – если кто Карреру и сплавил, так это, прежде всего, он сам. На удаление Шахова итальянец отреагировал со стремительностью баскетбольного коуча – моментально ввел в игру Промеса, сняв с нее ставшего лишним теперь центральным защитником Таски. Немец отреагировал явно обиженно, но здесь, что называется, ничего личного не было – менять нужно было не просто оборонца, но из за-лимита – непременно иностранца.

И все сработало!

Но вот почему при счете 2:0 вместо не сильно активничавшего даже в большинстве Педро Роши был выпущен Попов, а не, допустим, Боккетти – для меня загадка.

«Обратная» замена напрашивалась, казалось, с такой же очевидностью, как и выход у «Тосно» – лишнего форварда. Но то ли Дмитрий Владимирович Парфенов оказался терпеливее Массимо Карреры, то ли стаж работы главным у него побольше – но на не самый хитрый ход коллеги итальянскому специалисту ответить оказалось уже нечем и некем.

И вот тут что важно – со скамейки вылетел не просто габаритный форвард, на которого сейчас примутся «грузить» мячи, нет – Владимир Евгеньевич Бесчастных, ответственный в клубе за подготовку нападающих, расписал Маркову все от «А» до «Я» – и индивидуальные ходы, и взаимодействия с Заболотным.

И эти двое не два случайных гола какие-то, с отскоками да рикошетами в спартаковские ворота запихнули, они успели в неполные десять минут наиграть на них!

А ведь сколько раз приходится видеть, как, уступая в счете фаворитам, тренеры клубов попроще выпускают на последних минутах игроков, которые ломятся вперед чуть не с закрытыми глазами. И вообще – вы часто встречали в составах команд уровня «Тосно» дуэт форвардов, каждый из которых может с таким эстетским хладнокровием распорядиться мячом, находясь в штрафной, на всякий случай, чемпиона! Леонида Федуна, вон, увиденное настолько потрясло, что он даже проклятие на Заболотного наслал. Еще один появился на свет футболист, который, как только «Спартаку» забьет, карьеру и закончит. Вы уже испугались, Антон Заболотный?

Так что респект вам, Владимир Евгеньевич! На замене – рассказать, а на поле ведь и показать еще наверняка все можете, так?! А то кого-то мне ученики ваши уже напоминают...

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