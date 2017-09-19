Не забывайте про Зобнина. Главное отличие «Спартака» от прошлого сезона

Роман Зобнин (справа) против бывшего спартаковца Александра Павленко Фото: Gettyimages.ru

У нынешнего «Спартака» и весеннего, выигравшего чемпионат, есть два больших отличия.

С Зобниным и без него

Весной «Спартак» использовал преимущественно схему 4-2-3-1. Исключения - те игры, в которых нужно было дать сопернику зеркальный ответ, выбрав тактику с тремя центральными защитниками. Да и то это правило действовало не всегда - провалившись в игре с «Ростовом» (0:3), в матче с ЦСКА (2:1) «Спартак» решил ничего не зеркалить, выбрав привычный вариант 4-2-3-1.

Ключевыми зонами в атаке у «Спартака» в этой схеме были полуфланги - на одном все строилось через Куинси Промеса, на другом - через Роман Зобнина, если он занимал эту позицию. Когда мяч получал голландец, то обычно следовал индивидуальный перформанс. Вокруг Зобнина строилась игра накоротке. Он мог как передачу в центр сделать, так и линейного игрока включить. На каком фланге ему действовать, Массимо Каррера мог выбирать, исходя от соперника. В среднем за матч Зобнин делал 41,5 паса! Это лучший результат для футболистов «Спартака», играющих выше опорной зоны. Второй результат в этой группе у Промеса, но ниже - 35,9.

В этом сезоне такого футболиста, как Зобнин, через которого можно бы конструировать комбинационные атаки, у «Спартака» нет. Больше всех передач из атакующих футболистов делает Промес. Примечательно, что результат схож с весенним - 36.1.

Потеряв Зобнин, «Спартак» угас на флангах. Как правило, весной Зобнин играл слева в полузащите. В среднем за матч игравший слева в защите Комбаров делал 53 передачи. Сейчас - 43. Имея на полуфланге Зобнина, легко включать фланги. Если Зобнин действовал в опорной зоне (тогда справа играл Самедов), то при атаках поднимался к штрафной, добавляя лишнего игрока в атаку. Без него конструировать комбинации на флангах сложнее.

Зобнин был полезен не только в атаке, но и в обороне. Когда случалась потеря мяча, он тут же шел в отбор. В среднем за матч, он совершал 1,8 отбора, 1,3 перехвата. Это облегчало жизнь Фернадо и Глушакову - в среднем за игру он совершали 2,2 отбора. И если показатель Глушакова сейчас тот же, то у Фернандо ниже - 1.7.

Потеряв Зобнина, Каррера стал наигрывать модель 4-4-2 с Адриано и Зе Луишем впереди. Или нападающим и атакующим полузащитником под ним. Захромала оборона. Как позиционная, так и при потере мяча. Тогда Каррера перешел на вариант 3-5-2. По этому модулю «Спартак» сыграл против «СКА-Хабаровска» (0:0), «Рубина» (1:0) и «Марибора» (1:1). Начал чемпион страны так и встречу против «Тосно», но перестроился на схему 4-4-1-1 после удаления в составе соперника. Закончилось все плохо - двумя пропущенными мячами. Один вариант наиграть Каррера пока не желает.

Два разных подготовительных этапа

Травма Зобнина - большая проблема для «Спартака». Но есть не меньшая - летом у «Спартака» был очень сложный сбор. Во-первых, на подготовку к сезону был месяц. Во-вторых, ряд футболистов играли за Россию на Кубке Конфедераций и находились в разном состоянии. Это абсолютно не та картина, что была зимой - тогда все игроки приехали в команду после отпуска, на подготовку было полтора месяца, плюс почти все ключевые новички отправились на первый сбор - Джикия, Самедов и Адриано. Тогда Каррера готовил команду в тепличных условиях.

Не нужно забывать, что в России футбольные соревнования проводятся вообще по уникальной системе - у нас есть большая пауза как летом, так и зимой. В Италии этого нет - зимняя пауза составляет всего три недели. Причем обсуждается вопрос, не отменить ли ее. Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри жаловался, что она лишь мешает - время на отдых игроки все равно не получают, нужно тренироваться. А это сложность для тренера - как именно. К российским условия Каррера мог не адаптироваться.

Не перегрузила ли бригада Каррера команду? Сейчас в лазарете находятся сразу семь футболистов! У четырех игроков мышечные повреждения - Мельгарехо, Давыдова, Глушакова и Зе Луиша.