Самый неожиданный новичок «Зенита»: он похож на Милевского, его хотел «Ювентус»

В игре с «Уфой» за «Зенит» дебютировал 18-летний Кирилл Капленко. Вот что о нем нужно знать.

На какой позиции играет?

Капленко – игрок, который может играть и в центре обороны, и средней линии. В дебютном матче за «Зенит» Роберто Маничини выпустил Кирилла на 83-й минуте вместо Кристиана Нобоа – на позицию полузащитника. Капленко несколько раз коснулся мяча, в одном из эпизодов даже пробил в сторону ворот.

Почему Манчини его выпустил?

Роберто Манчини дал Капленко очень хорошую рекомендацию: «Он дебютировал, потому что у него потрясающие игровые качества, и он очень старается на тренировках. Кирилл заслужил этот дебют. Я давно за ним слежу, и он достоин дебюта».

Неясно, насколько именно давно Манчини следит за игроком – возможно, речь про отрезок с самого начала работы в «Зените», на первом этапе подготовки к сезону итальянец просматривал многих футболистов «Зенита-2» и молодежной команды, Кирилл тренировался с основным составом с первого сбора при Роберто. Может быть, в скаутских отчетах Манчини видел Капленко и раньше – когда Кириллу было 15-16-17 лет.

– Он молодец. Хорошо показывал себя на тренировках, поэтому тренер его и поставил. Это не просто так, он хороший футболист, – подтвердил Кристиан Нобоа, вместо которого Капленко и вышел на поле.

До выхода против «Уфы» Капленко сыграл на официальном уровне сыграл летом два полных матча за «Зенит-2» в ФНЛ и еще в двух выходил на замену.

Роберто Манчини: «Спартак» силен. Рано говорить, что он не будет чемпионом



Что запретил ему Кержаков?

В микст-зоне после матча Кирилл Капленко был готов поделиться эмоциями с журналистами, но ему не позволил Михаил Кержаков. «Рано ему еще», – сказал вратаря и несколькими выразительными взглядами убедил послушать именно его. Кириллу явно было не по себе, он смутился, но все-таки сделал, как сказал Кержаков.

Какую сборную он выбрал?

Самое любопытное в карьере Капленко, кроме такого раннего дебюта за «Зенит» и вообще всего футбольного, – его отношения с родной Белоруссией. Кирилл родился в этой стране, но летом 2017-го решил сменить футбольное гражданство на российское.

– Осталось дождаться решения ФИФА, – говорил в июле «Прессболу» отец игрока Дмитрий Капленко. – Юниорская сборная России интересуется Кириллом. Мечтаю, чтобы он что-нибудь в жизни выиграл, чтобы сыграл на чемпионате мира, Европы. Пусть бы даже за юношескую, молодежную сборную. Откровенно говоря, белорусы ещё не скоро там окажутся. Мы – патриоты Беларуси. Однако желаем лучшего для ребенка. Кирилл в этом вопросе прислушивается к нам.

В июле главный тренер главной сборной Белоруссии на вопрос о гражданстве Капленко отреагировал спокойно: заявил, что каждый игрок может принимать такие решения самостоятельно.

Тренер молодежной сборной Людас Румбутис провел параллель с другим игроком белорусского происходждения: «Жалко, что у нас уводят талантливых людей. Был уже Артем Милевский… Жалко потому, что не мы кого-то приглашаем, а наших приглашают…»

В конце августа молодежная сборная Белоруссии все-таки отправила в «Зенит» вызов – однако игрок не поехал в команду, потому что к тому моменту уже окончательно решил выступать за Россию. Накануне вызова в матче с «Ростовом» он впервые попал в заявку основной команды.

В чемпионате России Капленко заявлен как россиянин.

Максимально спорный эпизод и событие, которое надоело: «Зенит» снова в отрыве

Кто ведет его карьеру?

Судя по данным Transfermarkt.de, делами Капленко занимается то же агентство, которое только что помогло Андрею Ярмоленко перейти в дортмундскую «Боруссию». Среди его клиентов другие ведущие украинские игроки: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Пятов и другие. В чемпионате России, кроме Капленко, играют, например, сенегалец Аблай Мбенг в «Тереке» и белорус Александр Сиваков в «Амкаре».

Пока трансферная стоимость по оценке сайта находится на минимальном уровне – 50 тысяч евро.

Как он переходил в «Зенит»?

Удивительно тихо: осенью-зимой при Мирче Луческу больше обсуждался переход 18-летнего Даниила Лесового. Капленко стал зенитовцем в январе 2017-го, об этом стало известно, когда в соцсетях появилась фотография Кирилла в экипировке «Зенита». Ее репост сделал брат игрока Никита Капленко – ему 22, он выступает за минское «Динамо».

Отец Кирилла со слов самого молодого полузащитника рассказывал «Прессболу» такую историю: итальянский агент приглашал Капленко-младшего в «Ювентус» и «Наполи». Игрок ответил, что уже принял приглашение «Зенита», однако агент пообещал продолжить разговор, когда приедет в Петербург.

Теперь Кирилла Капленко очень ценит итальянский главный тренер «Зенита».