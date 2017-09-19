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Окулов и Светлаков в фарм-клубе! ЦСКА, ты что творишь?!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константин Окулов
Константин ОкуловФото: ПХК ЦСКА
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко возмущен трансферной политикой московских армейцев.

Еще с июля месяца ЦСКА начал «нокаутировать» болельщиков КХЛ сообщениями о подписании новых контрактов с топовыми, как минимум, по меркам КХЛ игроками.

Ударная связка из «Сибири», Капризов из Уфы, возвращение российских игроков из НХЛ…

- Куда вам столько? – весело возмущались эксперты и журналисты.

- Пригодятся, - отвечали руководители и тренеров армейцев. – А вдруг травмы…

Когда перед началом сезона выяснилось, что ЦСКА собрал в составе шесть полноценных звеньев, и на Матче открытия многие кандидаты в сборную России из состава красно-синих отправились смотреть игру с трибуны…

Наверное, в этот момент многие из тренеров КХЛ скрипнули зубами. Им бы таких «запасных» в состав! Место в ударном звене моментально бы нашлось.

Ну а потом в КХЛ начался чемпионат, а в ЦСКА - постоянная ротация. Ведь игрокам нужна практика.

Эксперт «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сразу предупредил еще в августе – долго такой постоянной чехарды с составом не выдержит в первую очередь Игорь Никитин. Мешает она главному тренеру ЦСКА. Ему под рукой нужен проверенный костяк! Ну и парочка запасных – чтобы подменить травмированных.

Московские армейцы продолжали упорствовать. Но вот после того как СКА оторвался от ЦСКА уже на десять очков, они, похоже, сдались. И признали: не нужна такая длинная лавка.

И какой же выход из ситуации нашелся?

Сразу пять игроков основного состава отправлены в фарм-клуб и уезжают в турне вместе с подмосковной «Звездой».

Это защитник Никита Макеев и сразу четыре нападающих – Андрей Светлаков, Константин Окулов, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов.

И вот это уже, простите, не смешно и не весело.

Понятно, что хозяин-барин. Клуб купил игроков и вправе распоряжаться их судьбой, как ему заблагорассудится.

И ладно, 19-летний Макеев. Ладно, 20-летний Карнаухов. Молодым игрокам лучше побиться за победу в ВХЛ, чем протирать штаны в запасе в топ-клубе КХЛ.

Но быстро прогрессирующий Кузьменко и уж, тем более, Окулов со Светлаковым, которым журналисты на полном серьезе задают вопросы о шансах и желании сыграть на Олимпиаде-2018…

Эти игроки и в ЦСКА-то на виду. А уж в менее богатых клубах КХЛ они бы точно оказались на первых ролях.

Ну как же так?

Мы с одной стороны хором жалуемся на то, что в лиге не хватает классных игроков. Что исчезла конкуренция. Что растет позорно огромная бездна не только между лидерами и аутсайдерами, но уже и между фаворитами и середняками. Что из-за этого в том числе КХЛ весной придется сокращать на три клуба…

Стонем, а сами при этом что творим?!

Кандидатов в сборную отправляем в ВХЛ. И не потому, что они плохо играют. Просто места классным игрокам нет в составе, слишком много летом нахапали. По принципу: «Не за нас выступают, так хоть и против не сыграют».

Вот так получается? Все, что ослабляет соперника, делает нас сильнее?

Лично я такого подхода к российским игрокам в современных условиях просто не понимаю. Думаю, что и лига должна как-то вмешаться в данную ситуацию.

Потому что регламент КХЛ в данном случае, наверное, не нарушен. Но вот здравый смысл страдает явно.

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