Пэт Стэплтон: Самая святая шайба в истории хоккея лежит у меня в гараже (видео)

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.





Вместе с коллегой Владиславом Домрачевым мы долго не думали над первым вопросом. Едва старина Пэт расположился на красном диване в гостиной «Советского спорта», мы не сговариваясь, спросили хором: «Где же Святая шайба, мистер Стэплтон?!»

Тут нужно объяснить. Holy puck – так в Канаде называют шайбу, которую забросил Пол Хендерсон в восьмом матче Суперсерии в Москве. И этот гол стал победным. Так получилось, что одна из главных реликвий канадского хоккея принадлежит Пэту Стэплтону.

«ВЗЯЛ ДА СПРЯТАЛ В ПЕРЧАТКУ»

- Так где же шайба?

- Дома у меня лежит, в гараже, - признался Стэплтон.

- Как вам удалось забрать ее со льда?

- Когда забил Хендерсон, до конца матча оставалось 34 секунды. Игра продолжилась, и вот за пять секунд до финальной сирены я получил эту шайбу на клюшку за нашими воротами. Решил, что не стоит отдавать пас. Просто держал ее, пока не кончилось время.

И подумал, что будет умно эту шайбу подобрать. Взял ее да спрятал в перчатку.

- Сувенир в вашу коллекцию?

- Нет, я ничего особо не собирал. Все получилось спонтанно. Это потом ее начали называть Святая шайба.

- Никто в 1972-м не понял, куда она пропала. Много лет вы никому не говорили, что забрали шайбу. Почему держали это в секрете?

- Какой-то причины не было. И все, кто видели Святую шайбу, говорили мне: «Да ты что, это не она. Ерунда какая-то». Люди ведь ждали увидеть что-то необычное. А ничего такого там не было. Просто черный кусок резины. И когда скептики сомневались, я всегда отвечал: «Что ж, не верьте».

- Сколько раз эта шайба была на публике?

- Много. Пять лет назад я делал ей символическое вбрасывание, когда мы отмечали 40-летие Суперсерии.

- Свитер Пола Хендерсона, в котором он играл в Суперсерии, был куплен в 2010 году одним коллекционером из провинции Онтарио за 1 067 538 долларов. Вам поступали интересные предложения?

- Конкретных не было. Советовали выложить на интернет-аукцион. Но я не хочу продавать. Эта шайба принадлежит всей команде, нашей игре. Если у вас есть хорошая идея, как сделать, чтобы эта шайба стала достоянием всех – предлагайте!

- Когда сборная России победила в ЧМ-2008 в Квебеке, то Александр Овечкин выкопал серебряную монетку, которую канадцы на счастье замуровали в центре льда. И распилил ее, отдав вторую половину другу Илье Никулину. Вы эту Святую шайбу разрежьте на части и раздайте участникам Суперсерии-1972.

- Но я не хочу эту шайбу повредить. Какой еще распил? Принесу ее на 50-летний юбилей и снова сделаю вбрасывание. Куда сейчас эту шайбу положить, чтобы она была на видном месте?

- В Зал славы в Торонто.

- Давайте лучше в Зал славы в Калгари. Там расположен музей всего канадского спорта. А выставка в Торонто посвящена только хоккею.

Пэт СТЭПЛТОН Защитник сборной Канады Родился 4 июля 1940 года в Сарнии (провинция Онтарио, Канада). Рост 173 см. Вес 82 кг. Участник Суперсерии-1972 (7 матчей, 0 очков), Суперсерии-1974 (8 матчей, 0+3=3 очка). Выступал в «Бостоне» (1961-1965), «Чикаго» (1965-1973). Участвовал в четырех «Матчах звезд» НХЛ, побил рекорд защитников по передачам за сезон (50, 1969 год).

«28 800 СЕКУНД ДЛЯ ГЕРОЕВ»

- Что интересно, молодежь в России больше ценит гол Ковальчука на чемпионате мира-2008, чем Суперсерию. Вас это удивляет?

- Нет, все нормально. Я это понимаю. То же самое в Канаде. Шайба Сидни Кросби в овертайме финала на Олимпиаде в Ванкувере тоже стала святой. И это тоже выше, чем Суперсерия. Потому что молодежь видела это своими глазами, пережила грандиозные эмоции и теперь боготворит тот гол.

Поколения меняются. Но для людей, которым за 50, эта Суперсерия очень важна. Вообще мы хотим, чтобы история этих хоккейных матчей легла в учебники истории. Пусть канадские дети изучают их в школах.

- Какой главный урок можно извлечь из Суперсерии?

- Победить может только команда. Это коллективная работа. В сборной Канады собралось много ярких личностей, большие звезды из разных клубов. Но тогда все подчинили личные интересы общему делу, чтобы у нас родилась команда. А еще важны лидерские качества. Эту мысль мы доносим до школьников, когда приходим с открытыми уроками.

28 800 секунд – столько длилась Суперсерия, состоящая из восьми матчей. Каждый человек в любую секунду мог стать лидером. Время для того, чтобы стать героем.

- «Не думай о секундах свысока». Был ли шанс, что сборная СССР могла выиграть Суперсерию? Какой момент вы считаете переломным?

- 27 799 секунд. Выбирайте любую.

«МЫ НЕ БЫЛИ СОГЛАСНЫ НА НИЧЬЮ»

- Правда, что в восьмом матче сборной Канады на самом высоком уровне предлагали оставить счет 5:5? Все будут довольны, ведь Суперсерия завершится вничью. Но канадцы отказались, ведь по разнице шайб побеждал бы СССР.

- Да, теперь разница шайб – 32-31 в пользу Советского Союза. Вы знаете, я слышал о таком предложении. Но подтвердить не могу. Потому что в восьмом матче находился на льду. Видел, как за бортиком шли какие-то переговоры. Но знаете, канадцы все равно не согласились бы на ничью.

- Вы были на льду, когда Хендерсон забил исторический гол. Опишите его в деталях.

- Я играл на левом краю обороны. Пустил шайбу по бортику, она долетела до ворот. Хендерсон в борьбе с защитником упал рядом со штангой. Все получилось очень быстро. Возможно, там было нарушение – зацеп клюшкой.

Игра уже развернулась в другую сторону, но вдруг шайба сошла с крюка другого игрока сборной СССР и оказалась у Фила Эспозито, который отправил ее снова к воротам. Пол вскочил на ноги, нанес бросок, а потом сыграл на добивании.

- Кто виноват в этом моменте?

- Просто советские защитники потеряли Хендерсона. У канадцев не было великого плана, чтобы забить такой гол. Все получилось случайно. Но знаете поговорку? Нет плохого броска, если шайба попадает в сетку. В этом моменте никто не виноват. Если бы мы могли предсказывать каждый эпизод, хоккей стал бы серым и скучным.

И еще один штрих. Защитники сборной Канады в 1972 году мало помогали атаке. Мы сидели у своих ворот, пытались хорошо держать оборону. Но все изменилось в восьмом матче, когда забили Брэд Парк и Билл Уайт. Это тоже помогло нам одержать победу в Суперсерии.

«В СЕНТЯБРЕ В МОСКВЕ ШЕЛ СНЕГ»

- Есть байка – сборная Канады была так недовольна судейством, что Эспозито в самолете вывалил бортовое питание на голову немецкому арбитру. Это так?

- Я такого не помню. К судьям – да, были претензии. Они иногда принимали странные решения. А мы хотели, чтобы на льду все решали хоккеисты, а не арбитры.

Что я помню о том перелете из СССР в Канаду – был снежный шторм, и наш рейс задержали на пару часов. Это нетипичная погода для конца сентября, но произошло именно так. А когда мы прилетели через пару лет на Суперсерию-74, в то же время царило бабье лето. Вот такие чудеса природы.

- Александр Мальцев сказал в интервью «Советскому спорту», что сейчас Россия не смогла бы сыграть на равных с Канадой в новой Суперсерии. Ваше мнение?

- А почему нет?

- Сборной России не хватит глубины состава. Третьи-четвертые звенья у канадцев гораздо сильнее.

- Может, вы правы. Особенно если вспомнить, кто побеждал на последних Олимпиадах и Кубке мира. Вы должны подумать, как готовить в России больше классных хоккеистов высокого уровня. Но в 1972-м почти все лучшие игроки НХЛ были из Канады. А теперь процент упал с 98 до 50 процентов. Другие страны – США, Швеция, Финляндия – составляют большую конкуренцию. Суперсерия открыла окно в Европу, и это тоже стало прорывом. Помогло удвоить количество команд в лиге, где теперь выступают 700 игроков.

«МЕНЯЕМ КРОСБИ НА ОВЕЧКИНА»

- Кто сейчас ваш любимый русский игрок в НХЛ?

- Я особо не слежу за хоккеем. Так, полистаю газету утром. Не смотрю матчи с утра до ночи, я же не фанат какой-то. У меня другие интересы. Что вы хотите от человека, у которого 13 внуков и четыре правнука?

Но мой второй сын Майк провел почти 700 матчей в НХЛ. Это не так легко, когда сын известного спортсмена сам становится видным игроком. Но он сделал это, причем выступал в нападении. Сейчас работает старшим скаутом «Анахайма», занимается любимым делом. Вот он смотрит много матчей.

- Вы следите за Олимпиадами?

- Видел немного из Ванкувера, чуть-чуть из Сочи. Лучше изучу пятиминутный обзор в новостях. Это удобно, сейчас игру снимают с десятка камер, покажут тебе любой момент. А раньше забивали гол, и ты толком этого не видел.

- Есть шанс, что вы посмотрите Игры в Пхенчхане?

- Разница во времени помешает. Но меня не смущает, что хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду. Без проблем! Кто в Канаде знал советских хоккеистов в 1972 году? И посмотрите, какую классную игру они показали. Тебе не обязательно выступать в НХЛ, чтобы быть хорошим хоккеистом. Вообще я хотел бы увидеть серию между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Давайте сравним две лиги!

- Что вы скажете об Александре Овечкине, который сначала заявлял, что поедет в Пхенчхан в любом случае, а теперь отказался от этой идеи?

- Но это ведь от Алекса не зависит. Обстоятельства сложились против него. Овечкин – прекрасный игрок. Он любит хоккей, хорошо бросает, делает силовые приемы. За ним интересно смотреть.

- Советские ветераны говорят, что не взяли бы его в сборную СССР на Суперсерию.

- Почему?

- Стиль другой. Овечкин больше похож на канадца.

- Ах, вот в чем дело! Тогда я вам предлагаю обмен: Овечкина на Кросби. Пусть Сидни сыграет за сборную СССР. Ну как, вы согласны?