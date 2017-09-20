Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Анжи
Футбол  Авангард Курск- : -ЦСКА
Футбол  Кубань- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик- : -Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игонин: «Зенит» -–чемпион? В Питере это всегда знали – на каждом заборе написано

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба и Александр Кокорин (фото Илья Смирнов)
Артем Дзюба и Александр Кокорин (фото Илья Смирнов)

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о лидерстве питерцев и кураже Александра Кокорина. 

«ВЫПОЛНИТ КОКОРИН НОРМУ МАНЧИНИ? ЭТО БЫЛО БЫ СОБЫТИЕ»

- «Зенит» - чемпион, судя по тому, какую игру он показывает?
- Мы всегда так говорим и всегда верим и ждем. У нас в Питере это на всех заборах написано. Что есть – то есть. Я с детства к этому привык, благодаря победе «Зенита» в чемпионате СССР в 1984 году, это как раз было время моего становления.

- Объективно, даже не видно, что кто-то может составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне. Или все же – есть такие?
- Вроде бы не видно. Я даже и разговоров не слышу на эту тему: мол, вот сейчас начнем играть, догоним, шансы есть. Многие занимаются своими внутренними проблемами.

- Кокорин разошелся. Он наберет ту норму голов, которую ему в шутку, а может и всерьез, предложил Манчини.
- Было бы здорово на это посмотреть. Это было бы большое событие. И мне нравится, с каким азартом он играет и получает удовольствие от забитых голов.

- Как Манчини удалось переформатировать Александра?
- Кокорин работал со многими тренерами, но почему это получилось у Манчини? Думаю, как принято говорить, он Саше поставил на место мозги. Что Кокорин хороший футболист, это мы давно знали. Просто у него была проблема с реализацией своих лучших качеств.

Если взять мой пример. Некоторые тренеры на меня влияли больше, некоторые меньше. Просто бывают «твои» тренеры, а бывают «не твои». Например, Бышовец вытащил из меня все, что во мне было, и дальше я на этом багаже и работал.

- Кокорин говорит, что, наконец, тренер поставил его на любимую позицию центрфорварда.
- Поставил, но эту позицию еще надо заслужить. Но ведь другие его на эту позицию не ставили. Это ж надо правильно тренироваться, а потом выйти и доказать, что ты на своем месте.

- Что скажете про его пас Дзюбе в матче с «Вардаром». Это же еще увидеть надо партнера, который был немного сзади.
- Зачастую так и получаются самые красивые комбинации, когда ты не видишь партнера, но знаешь, что он должен быть именно в этой точке и даешь туда пас.

- Кокорин и сам мог забить, но, видимо, решил поддержать Дзюбу.
- Трудно сказать, но Саша сейчас на таком кураже играет, что для него в этой ситуации важнее было отдать такой красивый пас, чем самому забить.

«ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ НА МАКСИМУМЕ»

- Когда закрывалось трансферное окно, столько было разговоров про переход Дзюбы…
- Мы тоже тут по полной разбирали его на запчасти. Говорили, что не надо заниматься ерундой, пусть Дзюба едет в «Локомотив» и там играет, чем здесь пытаться пробить головой стенку. Хорошо, что он не слушал все эти разговоры.

- Манчини стал его выпускать. И сказал, что мне нужен Дзюба, которого я видел на видео.
- Ну, что сказать – здорово. Должно пройти некоторое время, чтобы понять, какой тренер Манчини. Ведь многие повторяют: надо доказывать, а у самих есть когорта игроков, которым они доверяют, и есть те, кому не доверяют. Манчини действительно готов дать шанс любому.

- С «Зенитом» разобрались, про «Спартак» в Питере не любят говорить. Так?
- А что тут говорить? Посмотрите на табло – там все написано.

- «Локомотив» решил устроить гонку за лидером, он как-то с надрывом у него это получается.
- Мне всегда казалось, что «Локомотив» играет на максимуме. Тренер выжимает из такой команды все в начале чемпионата, затем пытается каким-то образом это удержать. Но изначально казалось, что запас прочности у команды не очень большой, чтобы всю дистанцию так пройти.

- У ЦСКА прибавить нечем, видимо, так и будут играть этим составом?
- Но я понимаю, что у них есть еще проблемы – со своими болельщиками пытаются разобраться.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веллитон: Скучаю по Карпину. Никогда не забуду, как забивал за «Спартак»Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон, который является свободным агентом, рассказал о своем отношении к столичному клубу.«Кубань» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В матче 1/16 финала Кубка России по футболу краснодарская «Кубань» сыграет с московским «Спартаком».Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем с «Уфой»Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем десятого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0), сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.Никита Симонян: Игра «Спартака» в последнее время разочаровываетПервый вице-президент РФС Никита Симонян – об игре московского «Спартака» в последних матчах.«Спартак» отправился в Краснодар, Ребров остался в МосквеСегодня московский «Спартак» отправился в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью».
Футбол
Артем Дзюба подарил футболку девочке, которую разыграл перед матчем с «Уфой»
Футбол
Никита Симонян: Игра «Спартака» в последнее время разочаровывает
Футбол
Паулиньо: Конфликт Неймара и Кавани? Я должен думать о «Барселоне»
Футбол
Эрнесто Вальверде: Месси – самый умный футболист, из тех что я видел
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Алексей Игонин
Алексей Игонинвсе новости