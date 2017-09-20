Игонин: «Зенит» -–чемпион? В Питере это всегда знали – на каждом заборе написано

Артем Дзюба и Александр Кокорин (фото Илья Смирнов)

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о лидерстве питерцев и кураже Александра Кокорина.

«ВЫПОЛНИТ КОКОРИН НОРМУ МАНЧИНИ? ЭТО БЫЛО БЫ СОБЫТИЕ»

- «Зенит» - чемпион, судя по тому, какую игру он показывает?

- Мы всегда так говорим и всегда верим и ждем. У нас в Питере это на всех заборах написано. Что есть – то есть. Я с детства к этому привык, благодаря победе «Зенита» в чемпионате СССР в 1984 году, это как раз было время моего становления.

- Объективно, даже не видно, что кто-то может составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне. Или все же – есть такие?

- Вроде бы не видно. Я даже и разговоров не слышу на эту тему: мол, вот сейчас начнем играть, догоним, шансы есть. Многие занимаются своими внутренними проблемами.

- Кокорин разошелся. Он наберет ту норму голов, которую ему в шутку, а может и всерьез, предложил Манчини.

- Было бы здорово на это посмотреть. Это было бы большое событие. И мне нравится, с каким азартом он играет и получает удовольствие от забитых голов.

- Как Манчини удалось переформатировать Александра?

- Кокорин работал со многими тренерами, но почему это получилось у Манчини? Думаю, как принято говорить, он Саше поставил на место мозги. Что Кокорин хороший футболист, это мы давно знали. Просто у него была проблема с реализацией своих лучших качеств.

Если взять мой пример. Некоторые тренеры на меня влияли больше, некоторые меньше. Просто бывают «твои» тренеры, а бывают «не твои». Например, Бышовец вытащил из меня все, что во мне было, и дальше я на этом багаже и работал.

- Кокорин говорит, что, наконец, тренер поставил его на любимую позицию центрфорварда.

- Поставил, но эту позицию еще надо заслужить. Но ведь другие его на эту позицию не ставили. Это ж надо правильно тренироваться, а потом выйти и доказать, что ты на своем месте.

- Что скажете про его пас Дзюбе в матче с «Вардаром». Это же еще увидеть надо партнера, который был немного сзади.

- Зачастую так и получаются самые красивые комбинации, когда ты не видишь партнера, но знаешь, что он должен быть именно в этой точке и даешь туда пас.

- Кокорин и сам мог забить, но, видимо, решил поддержать Дзюбу.

- Трудно сказать, но Саша сейчас на таком кураже играет, что для него в этой ситуации важнее было отдать такой красивый пас, чем самому забить.

«ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ НА МАКСИМУМЕ»

- Когда закрывалось трансферное окно, столько было разговоров про переход Дзюбы…

- Мы тоже тут по полной разбирали его на запчасти. Говорили, что не надо заниматься ерундой, пусть Дзюба едет в «Локомотив» и там играет, чем здесь пытаться пробить головой стенку. Хорошо, что он не слушал все эти разговоры.

- Манчини стал его выпускать. И сказал, что мне нужен Дзюба, которого я видел на видео.

- Ну, что сказать – здорово. Должно пройти некоторое время, чтобы понять, какой тренер Манчини. Ведь многие повторяют: надо доказывать, а у самих есть когорта игроков, которым они доверяют, и есть те, кому не доверяют. Манчини действительно готов дать шанс любому.

- С «Зенитом» разобрались, про «Спартак» в Питере не любят говорить. Так?

- А что тут говорить? Посмотрите на табло – там все написано.

- «Локомотив» решил устроить гонку за лидером, он как-то с надрывом у него это получается.

- Мне всегда казалось, что «Локомотив» играет на максимуме. Тренер выжимает из такой команды все в начале чемпионата, затем пытается каким-то образом это удержать. Но изначально казалось, что запас прочности у команды не очень большой, чтобы всю дистанцию так пройти.

- У ЦСКА прибавить нечем, видимо, так и будут играть этим составом?

- Но я понимаю, что у них есть еще проблемы – со своими болельщиками пытаются разобраться.