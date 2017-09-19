«Моя цель – обыграть «Арсенал». Сын Фергюсона готовится дать бой Венгеру
Наставник «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, который является сыном бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, дал комментарий перед матчем против «Арсенала».
Шотландский наставник рассказал об отношениях своего отца с французским специалистом, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи в Лондоне.
«Они уважают друг друга. Могу сказать, что у них отличные отношения. Разумеется, каждый сезон превращался в настоящую битву. Им предстояло проделать большую работу, чтобы выиграть титул. У таких специалистов колоссальный опыт, поэтому мне не терпится сыграть против Венгера.
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Арсен, вне всяких сомнений, великолепный тренер, но моя цель – обыграть его команду. Конечно, это непростая задача, но мы постараемся это сделать», – заявил Даррен.
«Да, мой отец вместе с мамой посетят матч. В каком-то смысле это поддержка. Но сейчас я думаю о самой игре. Хочу, чтобы моя команда устроила спектакль.
Вообще, став тренером, ты стараешься ценить каждый момент. Время пролетает очень быстро. Поэтому, тот факт, что Венгер столько лет остается у руля команды, вызывает уважение. Арсен проделал невероятную работу, и продолжает делать это сегодня», – сказал специалист, чьи слова приводит Sky Sports.
Напомним, команды встретятся в рамках 3-го раунда Кубка Лиги. Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» 20 сентября. Начало встречи – 21:45 мск.
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