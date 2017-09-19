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«Моя цель – обыграть «Арсенал». Сын Фергюсона готовится дать бой Венгеру

Источник:  Sky SportsКомментарии
Даррен Фергюсон
Даррен ФергюсонФото: Gettyimages.ru

Наставник «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, который является сыном бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, дал комментарий перед матчем против «Арсенала».

Шотландский наставник рассказал об отношениях своего отца с французским специалистом, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи в Лондоне.

«Они уважают друг друга. Могу сказать, что у них отличные отношения. Разумеется, каждый сезон превращался в настоящую битву. Им предстояло проделать большую работу, чтобы выиграть титул. У таких специалистов колоссальный опыт, поэтому мне не терпится сыграть против Венгера.

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Арсен, вне всяких сомнений, великолепный тренер, но моя цель – обыграть его команду. Конечно, это непростая задача, но мы постараемся это сделать», – заявил Даррен.

«Да, мой отец вместе с мамой посетят матч. В каком-то смысле это поддержка. Но сейчас я думаю о самой игре. Хочу, чтобы моя команда устроила спектакль.

Вообще, став тренером, ты стараешься ценить каждый момент. Время пролетает очень быстро. Поэтому, тот факт, что Венгер столько лет остается у руля команды, вызывает уважение. Арсен проделал невероятную работу, и продолжает делать это сегодня», – сказал специалист, чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, команды встретятся в рамках 3-го раунда Кубка Лиги. Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» 20 сентября. Начало встречи – 21:45 мск.

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