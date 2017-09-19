Рекорд на финале Кубка России Mitjet

фото Сергей Саврасов.

Кубок России Mitjet 2017 года завершился финальным этапом в Сочи. В прошедшем сезоне Кубок России Mitjet вобрал в себя шесть этапов – серия была представлена в Москве, Казани и Сочи.

Выиграв девять гонок из десяти, к финальному этапу лидер серии Иван Лукашевич уже подошел в роли законного обладателя Кубка России Mitjet 2017 года. Главный вопрос, который пилоты оставили на последний этап: кто разделит пьедестал почета с Лукашевичем? На два вакантных места претендовали Алексей Карачев, Дмитрий Гвазава и Андрей Агафонов.

21 машина была представлена на старте гонок финального этапа Кубка России Mitjet – рекордное количество участников за всю историю серии. «Для нас этот факт является показателем той работы, которую мы планомерно делали в течение всего года, – говорит Борис Шульмейстер. – Тот факт, что на финальный этап в Сочи прилетел 21 пилот, говорит о том, что в автоспортивном сообществе мы набираем все большую популярность. Те услуги, которые мы предоставляем пилотам, та атмосфера, в которую они погружаются на наших этапах, приводят к очевидному росту популярности серии на территории всей страны».

Первая гонка этапа оправдала статус финальной уже при дебютных маневрах. Столько обгонов в этом сезоне еще не было! Расклад сил на трассе менялся едва ли не после каждого следующего поворота. Для Андрея Агафонова гонка закончилась уже после первого поворота. Два разворота на 180 градусов позволили Дмитрию Гвазаве финишировать лишь девятым. Иван Лукашевич одержал юбилейную, десятую победу в сезоне, а Алексей Карачев, показав второй результат, сравнялся по очкам в общем зачете с Гвазавой. Впервые на пьедестал этапа Кубка России в этом году поднялся Михаил Макаровский. А если учесть тот факт, что владелец серии Сергей Егоров совершил впечатляющий прорыв, поднявшись с 20-й стартовой позиции на итоговую 12-ю, то станет ясно – событий в этой гонке могло бы хватить на два этапа.

Уже после первого круга второй гонки Гвазава, стартовавший девятым, оказался первым преследователем стартовавшего пятым Карачева. На экваторе гонки Карачев с Гвазавой сначала обошли долгое время идущего на второй позиции Михаила Макаровского, а затем Дмитрий в очной борьбе опередил Алексея. Оказалось, что это был решающий обгон сезона. Алексей Карачев показал третий результат, который, думается, его совсем не устроил. «Когда ты весь чемпионат борешься с таким гонщиком, как Иван Лукашевич, занять второе место в общем зачете – очень достойно, – подвел итог сезону Дмитрий Гвазава. – Для меня это равносильно победе. Да, в прошлом году я стал чемпионом, но тогда не было такой конкуренции. Сейчас было намного сложнее, ведь стало больше быстрых ребят. Думаю, я доказал свою скорость. Моя задача была опередить Лешу, у нас была настоящая дуэль. Мне удалось победить, чему я очень рад! Выкладывался на 110 процентов!»

В категории Semi-PRO на протяжении двух гонок финального этапа шла ожесточенная борьба за итоговую победу в сезоне. Решающим стал вылет с трассы по ходу второй гонки Антона Немкина. Константин Гугкаев, дважды за день поднимавшийся на подиум, в итоге стал обладателем Кубка России Mitjet 2017 года в зачете Semi-PRO. Антон Немкин стал вторым пилотом сезона в категории полупрофессионалов. Победа в первой гонке дня позволила Никите Худову в последний момент взобраться на третью ступень итогового пьедестала, отодвинув на четвертую позицию Дмитрия Бударина. Впервые в сезоне вторым в отдельной гонке финишировал опытный Владимир Чарчиян.

Сергей Егоров: На зимние каникулы мы не уходим

Владелец российской гоночной серии Mitjet Сергей Егоров по совместительству является еще и пилотом серии. Стартовав в гонке финального этапа Кубка России с 20-й позиции, Сергей Егоров смог сделать впечатляющий прорыв на восемь позиций вперед и финишировал 12-м, после чего подвел итог сезону.

– Это был великолепный сезон Кубка России Mitjet, – говорит владелец серии Mitjet Сергей Егоров. – В рамках финального этапа мы установили исторический рекорд, выставив на старт гонки двадцать одну машину. В этом году серия Mitjet сделала серьезный прорыв вперед – шесть этапов Кубка России в Москве, Казани и Сочи тому подтверждение. Кроме того, в этом году серия Mitjet выступила гонкой поддержки двух самым популярных гоночных серий мира – «Формулы-1» в Сочи, и DTM в Москве. Уверен, что на этом мы не остановимся и в следующем году серия Mitjet сделает очередной прорыв в своем развитии!

– Сезон на этом завершен?

– Завершен розыгрыш Кубка России Mitjet, а в целом, учитывая, что мы круглогодично базируемся на «Сочи-Автодроме», я бы не стал говорить об окончании сезона. Уже в ноябре мы планируем участие нескольких машин российской серии в итоговой 24-часовой гонке Mitjet в португальском Портимао, где будут представлены гоночные серии нашего монокласса со всего мира. Кроме того, в зимние месяцы, когда остальные российские серии уходят на вынужденные каникулы, мы планируем провести три гоночных уикенда на «Сочи-Автодроме». Кроме того, пилоты нашей серии имеют возможность круглогодично проводить тестовые заезды благодаря тому факту, что мы находимся в Сочи.

– Какие ставите цели на ближайшее будущее?

– Мы уже дважды выступали гонкой поддержки российского этапа «Формулы-1». Сейчас ведем переговоры – хотим расширять формат сотрудничества с «королевскими гонками». Я уже говорил, что на финальном этапе мы установили рекорд серии по количеству машин на старте. К нам идут пилоты из других серий – идут за высоким уровнем организации гонок и за той атмосферой, которую мы создаем на наших гоночных уик-эндах. Заявки на участие в Кубке России Mitjet 2018 года говорят о том, что существенно увеличится количество пилотов. Мы все ближе к тому, чтобы объединить вокруг себя автоспортивное сообщество в стране. Mitjet – № 1 в России».