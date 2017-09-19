Михаил Южный: Буду играть еще год. И вернусь в Петербург!

35-летний Южный приехал на St. Petersburg Open 16-й раз подряд и начал с победы. А после пообещал, что заканчивать карьеру не планирует.

Любимый теннисист Петербурга Михаил Южный во вторник сразу дважды играл на центральном корте: сначала одиночный, следом парный – вместе с Евгением Донским. Публику, которая часто идет именно на него, в какой бы форме и на каком бы месте в таблице ни находился игрок, Южный собрал. Для первого круга посещаемость отличная!

Пришел поболеть за Южного, например, форвард «Зенита» Артем Дзюба: он точно очень любит теннис, рассказывал, что часто играет сам.

– Я здесь, чтобы переживать за Южного и других россиян. Если получится, приду еще, – пообещал нападающий петербургского клуба. Его примеру наверняка последуют многие жители города. Ведь скоро на корт выйдет, например, главный иностранный гость St. Petersburg Open Жо-Вилфрид Тсонга.

На тай-брейке первой партии с австралийцем Смитом за Южного было немного тревожно, но пара красивых розыгрышей – и он выиграл сет. Во втором россиянин быстро сделал брейк и довел матч до победы: 7:6, 6:4.

Михаил Южный – профессионал, и это проявляется абсолютно во всем. Он, хотя совсем скоро предстояла еще одна игра, пришел к журналистам и ответил на все вопросы.

– Первый матч всегда непростой, а в Петербурге вдвойне, ведь накладывается дополнительное волнение, – объяснил 35-летний теннисист. – Я неплохо подавал, но игрой в розыгрышах недоволен, хотелось бы действовать лучше.

– Чувствовалось, что соперник, который прошел квалификацию, уже привык к кортам?

– Конечно, начало матча против соперника из квалификации всегда складывается сложно. У Смита был уже третий матч на турнире, он поймал ритм. А мне нужно было какое-то время, чтобы сделать это.

– Во втором круге вам играть с Фабио Фоньини. Что скажете о нем?

– Он классный игрок, но неровный. От него можно ожидать все, что угодно. Может провести сумасшедший матч, и его невозможно обыграть. А может повезти, и у него что-то не пойдет – тогда Фоньини станет практически подарком.

– Вы на многих турнирах играете в паре. Вам это помогает?

– Сейчас я редко играю в паре. Только на турнирах «Большого шлема», потому что там между играми в одиночке всегда есть день паузы, которые можно заполнить парными встречами. Спасибо организаторам турнира в Петербурге, что дали нам с Женей Донским wild card.

– Не секрет, что болельщики из Петербурга вас обожают. Сколько еще лет вы планируете дарить им радость?

– Вне зависимости от того, как я закончу этот сезон, следующий я точно буду играть. При этом я многое хочу поменять и попробовать, но на долгую загадывать не могу. Я с удовольствием приеду в Петербург, если со мной будет все в порядке. Я очень этого хочу, но гарантировать ничего просто не могу, поймите меня правильно.

– Специалисты говорят, что скоро из тенниса пропадут одноручные удары слева. Согласны?

– В ближайшие 15 лет этого не произойдет, потому что игроки нового поколения используют его. Денис Шаповалов или Доминик Тим, например. Теннис постоянно меняется и будет меняться, но удар слева не пропадет.

– Подведите итог US Open-2017 для себя.

– Итог один: вылетел во втором круге от Федерера. Об игре можем поговорить, а результат хотелось бы увидеть лучше. Да, это был самый близкий из семнадцати матч с Федерером, который я мог выиграть. Но что-то не получилось, объяснений найти можно много. Время прошло, выводы я сделал. В первую очередь для себя. Жизнь продолжается, все нормально.

– Вы с Донским много тренируетесь вместе. А в паре хоть раз выступали?

– Ни разу не тренировали вместе пару. Это будет наш дебют, – широко улыбнулся под конец Южный.