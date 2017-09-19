За Кубок России поборются 14 команд Суперлиги
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
I ЭТАП ГРУППА А
21 сентября, ЧТ
9:00 (8:00 мск) Родина (Киров) — Строитель (Сыктывкар)
12:00 (11:00 мск) Динамо-Казань — Зоркий (Красногорск)
15:00 (14:00 мск) Старт (Нижний Новгород) — Динамо (Москва)
18:00 (17:00 мск) Волга (Ульяновск) — Водник (Архангельск)
22 сентября, ПТ
9:00 (8:00 мск) Динамо — Родина
12:00 (11:00 мск) Водник — Старт
15:00 (14:00 мск) Строитель — Зоркий
18:00 (17:00 мск) Динамо-Казань — Волга
23 сентября, СБ
9:00 (8:00 мск) Зоркий — Старт
12:00 (11:00 мск) Родина — Динамо-Казань
15:00 (14:00 мск) Волга — Динамо
18:00 (17:00 мск) Строитель — Водник
24 сентября, ВС
9:00 (8:00 мск) Зоркий — Родина
12:00 (11:00 мск) Водник — Динамо
15:00 (14:00 мск) Старт — Волга
18:00 (17:00 мск) Динамо-Казань — Строитель
26 сентября, ВТ
9:00 (8:00 мск) Старт — Динамо-Казань
12:00 (11:00 мск) Родина — Водник
15:00 (14:00 мск) Динамо — Строитель
18:00 (17:00 мск) Волга — Зоркий
27 сентября, СР
9:00 (8:00 мск) Динамо-Казань — Водник
12:00 (11:00 мск) Строитель — Старт
15:00 (14:00 мск) Зоркий — Динамо
18:00 (17:00 мск) Родина — Волга
28 сентября, ЧТ
9:00 (8:00 мск) Водник — Зоркий
12:00 (11:00 мск) Динамо — Динамо-Казань
15:00 (14:00 мск) Старт — Родина
18:00 (17:00 мск) Волга — Строитель
ГРУППА Б
21 сентября, ЧТ
04.00 (мск.) Сибсельмаш (Новосибирск) - Уральский трубник (Первоуральск)
08.00 Енисей (Красноярск) - Байкал-Энергия (Иркутск)
12.00 СКА-Нефтяник (Хабаровск) - Кузбасс (Кемерово)
22 сентября, ПТ
04.00 Байкал-Энергия- Уральский трубник
08.00 Кузбасс- Енисей
12.00 Россия-2 (выступает вне конкурса) - СКА-Нефтяник
23 сентября, СБ
03.00 Уральский трубник- Кузбасс
07.00 Сибсельмаш- Россия-2
11.00 СКА-Нефтяник- Енисей
24 сентября, ВС
03.00 Байкал-Энергия - Сибсельмаш
07.00 Кузбасс- Россия-2
11.00 СКА-Нефтяник - Уральский трубник
26 сентября, ВТ
03.30 Сибсельмаш - Енисей
07.00 Кузбасс - Байкал-Энергия
10.30 Россия-2 - Уральский трубник
27 сентября, СР
04.00 Кузбасс - Сибсельмаш
08.00 Енисей - Россия-2
12.00 СКА-Нефтяник - Байкал-Энергия
28 сентября, ЧТ
04.00 Байкал-Энергия - Россия-2
08.00 Уральский трубник - Енисей
12.00 СКА-Нефтяник - Сибсельмаш