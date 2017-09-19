За Кубок России поборются 14 команд Суперлиги

21 сентября начинается очередной сезон хоккея с мячом. В крытых ледовых аренах Ульяновска и Хабаровска пройдут матчи первого этапа Кубка России. В борьбу за почетный трофей вступят 14 команд Суперлиги. Во второй группе также, но вне конкурса сыграет вторая сборная России. В полуфинал турнира выйдут по две лучшие команды каждой группы.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

I ЭТАП ГРУППА А

21 сентября, ЧТ

9:00 (8:00 мск) Родина (Киров) — Строитель (Сыктывкар)

12:00 (11:00 мск) Динамо-Казань — Зоркий (Красногорск)

15:00 (14:00 мск) Старт (Нижний Новгород) — Динамо (Москва)

18:00 (17:00 мск) Волга (Ульяновск) — Водник (Архангельск)

22 сентября, ПТ

9:00 (8:00 мск) Динамо — Родина

12:00 (11:00 мск) Водник — Старт

15:00 (14:00 мск) Строитель — Зоркий

18:00 (17:00 мск) Динамо-Казань — Волга

23 сентября, СБ

9:00 (8:00 мск) Зоркий — Старт

12:00 (11:00 мск) Родина — Динамо-Казань

15:00 (14:00 мск) Волга — Динамо

18:00 (17:00 мск) Строитель — Водник

24 сентября, ВС

9:00 (8:00 мск) Зоркий — Родина

12:00 (11:00 мск) Водник — Динамо

15:00 (14:00 мск) Старт — Волга

18:00 (17:00 мск) Динамо-Казань — Строитель

26 сентября, ВТ

9:00 (8:00 мск) Старт — Динамо-Казань

12:00 (11:00 мск) Родина — Водник

15:00 (14:00 мск) Динамо — Строитель

18:00 (17:00 мск) Волга — Зоркий

27 сентября, СР

9:00 (8:00 мск) Динамо-Казань — Водник

12:00 (11:00 мск) Строитель — Старт

15:00 (14:00 мск) Зоркий — Динамо

18:00 (17:00 мск) Родина — Волга

28 сентября, ЧТ

9:00 (8:00 мск) Водник — Зоркий

12:00 (11:00 мск) Динамо — Динамо-Казань

15:00 (14:00 мск) Старт — Родина

18:00 (17:00 мск) Волга — Строитель

ГРУППА Б

21 сентября, ЧТ

04.00 (мск.) Сибсельмаш (Новосибирск) - Уральский трубник (Первоуральск)

08.00 Енисей (Красноярск) - Байкал-Энергия (Иркутск)

12.00 СКА-Нефтяник (Хабаровск) - Кузбасс (Кемерово)

22 сентября, ПТ

04.00 Байкал-Энергия- Уральский трубник

08.00 Кузбасс- Енисей

12.00 Россия-2 (выступает вне конкурса) - СКА-Нефтяник

23 сентября, СБ

03.00 Уральский трубник- Кузбасс

07.00 Сибсельмаш- Россия-2

11.00 СКА-Нефтяник- Енисей

24 сентября, ВС

03.00 Байкал-Энергия - Сибсельмаш

07.00 Кузбасс- Россия-2

11.00 СКА-Нефтяник - Уральский трубник

26 сентября, ВТ

03.30 Сибсельмаш - Енисей

07.00 Кузбасс - Байкал-Энергия

10.30 Россия-2 - Уральский трубник

27 сентября, СР

04.00 Кузбасс - Сибсельмаш

08.00 Енисей - Россия-2

12.00 СКА-Нефтяник - Байкал-Энергия

28 сентября, ЧТ

04.00 Байкал-Энергия - Россия-2

08.00 Уральский трубник - Енисей

12.00 СКА-Нефтяник - Сибсельмаш