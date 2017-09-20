Телевизор в камере. Как в Германии борются с футбольными хулиганами

О работе с болельщиками говорится довольно много и довольно давно. «Советский спорт» готовит сейчас большой материал о том, кто и как курирует российских фанатов, кто манипулирует ими. А пока мы решили посмотреть, как осуществляется работа с футбольными хулиганами в других странах. На легендарном стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине организовано специальное полицейское управление – со своей тюрьмой и не только. Николай Яременко делится впечатлениями.

- Подсаживайтесь поближе, - приветливо пригласил пересесть директор полицейского управления Мартин Вайс.

- Да Вы знаете, российская привычка: лучше от милиции быть подальше.

- Ха-ха! А если я скажу, что за спиной у Вас тюрьма? Так что пододвигайтесь – так от тюрьмы подальше будете.

Забегая вперед, скажу, что некоторые тюремные нравы поражают: тут думают о лояльности потребителя, даже если это футбольный хулиган. Пришел человек на футбол – значит, купил билет, потратился, правильно? Поэтому даже если похулиганил каким-то образом, если задержали его при входе на стадион или во время матча, то, доставив в полицейское отделение, сразу не оформляют. Сначала он посмотрит в соседней комнатке футбол по телевизору.





В камерах, кстати, тоже есть телевизор: после игры разбор матча тоже многие посмотреть хотят.





Вот она, лояльность к болельщику. Он – в первую очередь, потребитель футбольных услуг. И только потом – хулиган. После игры идут уже оформление по полной программе. В небольшой комнатке под стадионом есть оборудование и для снятия отпечатков пальцев, и для замера количества алкоголя в крови.

Кстати, по поводу алкоголя: если количество выпитого выше определенного уровня, то это является для тебя смягчающим обстоятельством.

- Ну да, ведь человек не отдавал себе отчета в совершаемых им действиях, раз был под воздействием алкоголя. Конечно, смягчающее, - не понимают сотрудники моего удивления.

Само отделение полиции расположено потрясающим образом: в неприметной сразу ямке. Только по указателю и найдешь.

Но спустившись вниз, обнаруживаешь, что это целый подземный город.

А вот это – самое интересное. Отсюда – весь стадион как на ладони. И любую из камер можно навести на любой сектор, увидеть в четком разрешении, крупным планом любое кресло.

На соседнем кресле – диктор. Если необходимо, он обратится к зрителям по просьбе полиции.

- Мы могли бы это сделать и сами. Но болельщику лучше услышать знакомый голос. Это меньше раздражает.

Полиция действует жестко, но старается именно не раздражать, не провоцировать:

- Болельщик не должен нас видеть ни в чаше стадиона, ни желательно вокруг стадиона.

- А сколько вас на матче?

- Бывает, что больше тысячи. Это зависит от игры. Перед началом сезона мы проводим большое совещание, где ранжируем игры по пяти категориям. Две-три игры в год бывают, когда нам нужно привлекать тысячу человек.

- В России есть практика предматчевых совещаний, когда есть «безопасник» от хозяев, от гостей, есть представитель милиции. Есть ли подобная вещь в Германии?

- В этом нет смысла. Если мы каждый раз работаем по заведенному алгоритму, если мы знаем, какой категории этот матч – зачем снова совещаться?

- Пути фанатов разделяете?

- Отношения между болельщиками команд у нас ранжируются – противостояние, конкуренция, нейтралитет, благожелательность или сотрудничество. В зависимости от этого принимается решение. Очень часто хозяевам предлагаем прибывать на игру на метро (U-Bahn) и идти к стадиону с восточной стороны, а гостям – на электричке (S-Bahn) и идти с юга. Тут, правда, есть сложность: по дороге от станции к стадиону – бар под оригинальным названием «Вход воспрещен». И мимо пройти болельщику сложно.

Мне сразу же нарисовалась картина, как бы решали этот вопрос в сегодняшней России с её «демократическими» традициями. Придут суровые дядьки и скажут безапелляционно: «Торговать в дни матчей нельзя!» И не важно, что у тебя тут бизнес со всеми лицензиями и разрешениями, и не важно, что именно в дни матчей у тебя выручка… Здесь же история совсем другая.

Благодарим за помощь в подготовке материала Министерство иностранных дел ФРГ и Гете-институт.