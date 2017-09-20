Как болеть за «Спартак» в этом сезоне (инструкция)

Болельщики красно-белых в последнее время тратят слишком много нервов. Команда совершенно не щадит их и много пропускает на последних минутах, а такие поражения и ничьи особенно обидны. Владелец клуба, его менеджеры и капитан выступили с обращениями к массам - мол, нам надо сплотиться и еще больше работать. Однако это не успокаивает поклонников «Спартака». Чтобы хоть как-то помочь им, я составил инструкцию по спасению их нервной системы.

1. Помните, «Спартак» - чемпион и до весны будущего года никто не отнимет у вас этот титул.

2. Чаще вспоминайте мгновения золотого сезона. Если вы тогда вели дневник, перечитывайте его.

3. Прежде чем смотреть в прямом эфире игры этого сезона, пересмотрите матч-другой прошлого. Особенно хорошо подходят встречи «Спартак» - «Зенит» (2:1) и «Спартак» - ЦСКА (3:1).

4. Глядя на нынешний «Спартак», получайте удовольствие не от результата, а от игры. Помните, футбол создан для того, чтобы нас радовать.

5. После неудачного матча «Спартака» ни в коем случае не просматривайте прессу и не заходите в соцсети. Лучше пообщайтесь с друзьями, которые не увлекаются футболом, с женой, детьми, домашними животными, которые прекрасно снимают стресс.

6. Перед просмотром матчей «Спартака» примите легкое успокоительное или выпейте воды со столовой ложкой меда.

7. Во время игры помните, что все команды настраиваются на «Спартак» особо. Против красно-белых лучшие матчи в жизни проводят вратари, а также нападающие Янчик и Заболотный.

8. Судьи давно и люто ненавидят «Спартак». И обожают «Зенит».

9. Что бы ни случилось, помните - ваш «Спартак» - великий клуб, это знают все вокруг. Он 20 раз выигрывал чемпионаты СССР и России!

10. Болельщики других команд просто завидуют вам, поэтому так любят обсуждать неудачи «Спартака». Пусть сначала получат четыре звезды над эмблемой, а потом издеваются.

11. По закону Мэрфи, если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается. Отсюда пропущенные на последних минутах мячи, травмы и прочие неудачи.

12. В спартаковском клубе никогда не будет порядка, а расплачивается за это команда и болельщики. Кто сейчас вспоминает Смоленцева или Асхабадзе? А ведь они работали в «Спартаке» и получали за это деньги.

13. Футболисты «Спартака» живут под постоянным гнетом ожиданий болельщиков. Помните, ожидания - преднамеренные разочарования. Избавьтесь от ожиданий и тогда станет проще не только вам, но и команде.

14. После особенно неудачных матчей можно обратиться за помощью к психоаналитику. Во всем цивилизованном мире именно так и поступают. Хотя многие просто напиваются, но это не выход.

15. Читайте книги великих спартаковцев. Так вы поймете, что все неудачи - временны, а «Спартак» - это навсегда.

16. Чаще сами играйте в футбол. Вы сами на себе ощутите, что промазать с трех метров по воротам не так уж и сложно, а ошибки защиты - это нормально. Так вы будете лучше понимать футболистов.

17. Не уподобляйтесь телеболельщикам, чаще поддерживайте «Спартак» на трибунах. Ничто так не успокаивает, как хорошо проведенное на секторе время - вы хорошенько прокричитесь, выпустите весь негатив и ощутите в душе умиротворение и покой. Как бы ни закончился матч.

18. При общении с болельщиками других команд держите насмешливо-ироничный тон - коней слишком мало, бомжи навсегда опорочили себя историей про коррупционный стадион, а поклонники «Локо» вообще - девки!

19. Не читайте Бубнова, Рейнгольда и Червиченко.

20. Пока вы чемпионы, наслаждайтесь каждым мгновением жизни. Не исключено, что в следующий раз «Спартак» выиграет золото через 16 лет.