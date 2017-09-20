Наш новый топ-игрок: он любит Ремарка, смотрит баттлы и дебоширит с судьями
21-летний Даниил
Медведев в этом году впервые вышел в финал турнира ATP и обыграл Вавринку
на Уимблдоне, а теперь выступит на St.Petersburg Open.
В интервью «Советскому спорту» он рассказал о своих успехах, Итоговом турнире
для молодых и рэп-баттлах.
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– Я бы сказал, что первая половина сезона вышла удачной, потом я заболел, была травма, – начал Медведев с актуального. – На грунте вообще не удалось выступить. Потом очень хороший травяной сезон, я набирал очки, выигрывал у сильных игроков, показывал хороший теннис. А в Америке что-то не сложилось. Вообще часто там плохо играю, пока не знаю, с чем это связано. Буду стараться сильно закончить год. Рассчитывать на финал в Петербурге нельзя, конечно: стараешься выигрывать каждый матч. Но если выйду в финал, буду очень рад!
– В этом году ATP впервые проведет Итоговый турнир для
молодых игроков. Добавляет мотивации?
– Идея очень интересная! Для нас, для молодых игроков, это очень весело, там будут всякие новые правила. И в то же время, это будет как взрослая восьмерка, только для тех, кто пониже рангом. Будет здорово попробовать, почувствовать отношение к себе. Очень хочется попасть туда.
– Читали, что там не
будет судей на линии, вместо них внедрят автоматическую электронную систему?
– Да, и я рад этому! У меня часто бывают проблемы с судьями в силу моего характера. Я очень не люблю несправедливость. И иногда, даже если на самом деле я не прав, а мне показалось, что я прав, могу слететь с катушек. Это мешает мне на корте. А так это вряд ли может случиться, если судей не будет (смеется)
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– Раз уж заговорили
про судей. После вашего дебоша на Уимблдоне партнеры подшучивали?
– Да, надо мной много шутят вообще (смеется). Отношения не портились, конечно! Все теннисисты играют и понимают, что это может случится.
– Вы приехали в
Петербург сразу после неудачных матчей Кубка Дэвиса.
– Мы все переживали, болели. К сожалению, не сложилось, но все реально отдали свои силы. Мы сделали все, что могли. Просто венгры были сильнее нас на грунте в данный момент. Но мы команда, нам было приятно находиться там всю неделю. Мы трое молоды, и, думаю, у нас все будет!
– Вы второй раз на
турнире в Петербурге. Что-то поменялось?
– Все так же прекрасно! Я, даже зная, что буду играть Кубок Дэвиса на открытом грунте перед этим, все равно решил обязательно приехать. Потому что в прошлом году по организации и моим ощущениям это был лучший турнир для меня. Всегда буду рад вернуться сюда.
– Турнир заслуженно
называют одним из лучших в туре?
– Да-да! Серьезно! Я не был в Дохе – там, говорят, тоже очень хороший турнир. Но из категории 250 мне больше всего нравятся Питер и Москва!
– Заметили, кстати,
что напротив «Сибур Арены» стадион достроился?
– Да, надеюсь баклан не проест там ничего (смеется).
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«Читал Ремарка. Очень понравилось»
– Вы говорите, что
любите играть в приставку. Какая любимая игра?
– Очень! Я играю в стрелялку Rainbow.
– Александр Кокорин
тоже часто в инстаграм выкладывает компьютерные игры.
– Ну, он в ФИФУ, наверное, играет?
– Нет, тоже стреляет.
– А, тогда молодец!
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– Книги читаете?
– Редко. Но если я начинаю читать книгуи она мне понравится, то я, как увлекающийся человек,прочту ее за два дня, чуть ли не ночами буду читать. Но тяжело заставить себя читать какую-то книгу, часто не нравится начало. Мне нужна книга, которая заинтересует сразу. Последнее – я читал «Ночь в Лиссабоне» Ремарка и мне очень понравилось.
– Сериалы смотрите?
– Раньше смотрел, а сейчас надоело тратить столько времени на них. Их выходит тысячи каждый месяц, по сто серий. Даже «Игру престолов» не смотрел.
– В России теперь
популярны рэп-баттлы.
– Их иногда смотрю. Последний баттл Оксимирона и Гнойного тоже видел. Это интересно, как спорт: каждый хочет победить, делает все для этого. И при этом понимаешь, что в жизни они может быть и не друзья, но и не враги друг другу. Прикольно смотреть, в общем.
– Яркое событие в
мире женского тенниса: Мария Шарапова выпустила автобиографию, рассказала много
секретов. На ваш взгляд это интересно?
– Чтобы о таком писать, надо быть великим человеком, как Маша. Конечно, если есть о чем рассказать, это здорово.
– Хотели бы в будущем
написать свою?
– Я бы сказал да только потому, что это будет означать то, что я чего-то добился. Иначе смысла выпускать автобиографию нет.