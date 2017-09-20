Наш новый топ-игрок: он любит Ремарка, смотрит баттлы и дебоширит с судьями

21-летний Даниил Медведев в этом году впервые вышел в финал турнира ATP и обыграл Вавринку на Уимблдоне, а теперь выступит на St.Petersburg Open. В интервью «Советскому спорту» он рассказал о своих успехах, Итоговом турнире для молодых и рэп-баттлах.

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– Я бы сказал, что первая половина сезона вышла удачной, потом я заболел, была травма, – начал Медведев с актуального. – На грунте вообще не удалось выступить. Потом очень хороший травяной сезон, я набирал очки, выигрывал у сильных игроков, показывал хороший теннис. А в Америке что-то не сложилось. Вообще часто там плохо играю, пока не знаю, с чем это связано. Буду стараться сильно закончить год. Рассчитывать на финал в Петербурге нельзя, конечно: стараешься выигрывать каждый матч. Но если выйду в финал, буду очень рад!

– В этом году ATP впервые проведет Итоговый турнир для молодых игроков. Добавляет мотивации?

– Идея очень интересная! Для нас, для молодых игроков, это очень весело, там будут всякие новые правила. И в то же время, это будет как взрослая восьмерка, только для тех, кто пониже рангом. Будет здорово попробовать, почувствовать отношение к себе. Очень хочется попасть туда.

– Читали, что там не будет судей на линии, вместо них внедрят автоматическую электронную систему?

– Да, и я рад этому! У меня часто бывают проблемы с судьями в силу моего характера. Я очень не люблю несправедливость. И иногда, даже если на самом деле я не прав, а мне показалось, что я прав, могу слететь с катушек. Это мешает мне на корте. А так это вряд ли может случиться, если судей не будет (смеется)

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– Раз уж заговорили про судей. После вашего дебоша на Уимблдоне партнеры подшучивали?

– Да, надо мной много шутят вообще (смеется). Отношения не портились, конечно! Все теннисисты играют и понимают, что это может случится.

– Вы приехали в Петербург сразу после неудачных матчей Кубка Дэвиса.

– Мы все переживали, болели. К сожалению, не сложилось, но все реально отдали свои силы. Мы сделали все, что могли. Просто венгры были сильнее нас на грунте в данный момент. Но мы команда, нам было приятно находиться там всю неделю. Мы трое молоды, и, думаю, у нас все будет!

– Вы второй раз на турнире в Петербурге. Что-то поменялось?

– Все так же прекрасно! Я, даже зная, что буду играть Кубок Дэвиса на открытом грунте перед этим, все равно решил обязательно приехать. Потому что в прошлом году по организации и моим ощущениям это был лучший турнир для меня. Всегда буду рад вернуться сюда.

– Турнир заслуженно называют одним из лучших в туре?

– Да-да! Серьезно! Я не был в Дохе – там, говорят, тоже очень хороший турнир. Но из категории 250 мне больше всего нравятся Питер и Москва!

– Заметили, кстати, что напротив «Сибур Арены» стадион достроился?

– Да, надеюсь баклан не проест там ничего (смеется).

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«Читал Ремарка. Очень понравилось»

– Вы говорите, что любите играть в приставку. Какая любимая игра?

– Очень! Я играю в стрелялку Rainbow.

– Александр Кокорин тоже часто в инстаграм выкладывает компьютерные игры.

– Ну, он в ФИФУ, наверное, играет?

– Нет, тоже стреляет.

– А, тогда молодец!

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– Книги читаете?

– Редко. Но если я начинаю читать книгуи она мне понравится, то я, как увлекающийся человек,прочту ее за два дня, чуть ли не ночами буду читать. Но тяжело заставить себя читать какую-то книгу, часто не нравится начало. Мне нужна книга, которая заинтересует сразу. Последнее – я читал «Ночь в Лиссабоне» Ремарка и мне очень понравилось.

– Сериалы смотрите?

– Раньше смотрел, а сейчас надоело тратить столько времени на них. Их выходит тысячи каждый месяц, по сто серий. Даже «Игру престолов» не смотрел.

– В России теперь популярны рэп-баттлы.

– Их иногда смотрю. Последний баттл Оксимирона и Гнойного тоже видел. Это интересно, как спорт: каждый хочет победить, делает все для этого. И при этом понимаешь, что в жизни они может быть и не друзья, но и не враги друг другу. Прикольно смотреть, в общем.

– Яркое событие в мире женского тенниса: Мария Шарапова выпустила автобиографию, рассказала много секретов. На ваш взгляд это интересно?

– Чтобы о таком писать, надо быть великим человеком, как Маша. Конечно, если есть о чем рассказать, это здорово.

– Хотели бы в будущем написать свою?

– Я бы сказал да только потому, что это будет означать то, что я чего-то добился. Иначе смысла выпускать автобиографию нет.