Светлана Кузнецова: Звонил президент «Барселоны», предлагал сыграть с Неймаром

Восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова побывала в редакции «Советского спорта». В большом интервью лучшая российская теннисистка рассказала о грядущем турнире «ВТБ Кубок Кремля», перспективах Андрея Рублева, возвращении Марии Шараповой, общении с президентом футбольной «Барселоны», любимой собаке, красивых автомобилях и многом другом.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫИГРАТЬ ЕЩЕ ОДИН КУБОК КРЕМЛЯ»

Победительница «Кубка Кремля 2015» Светлана Кузнецова и финалистка Анастасия Павлюченкова (справа) Фото: «Советский спорт»

- Светлана, вы уверенно выиграли последний Кубок Кремля. Считаете себя фаворитом предстоящего турнира?

- Два последних Кубка Кремля получились для меня очень хорошими. Я всегда верила в то, что смогу выиграть этот турнир, но играть при московской публике мне было сложно. Победа все перевернула, и мне стало гораздо комфортнее. Я смогла, наконец-то, направить эмоции, которые мне дают трибуны, в правильное русло. Не знаю, как сложится турнир сейчас, но могу сказать, что каждый матч будет очень сложным.

- Насколько важен для вас этот трофей?

- Думаю, мне надо расслабиться, у меня уже есть два Кубка Кремля. Я зачастую сама себя накручиваю, чувствую давление из-за того, что меня считают фаворитом. Конечно, любой трофей важен и мне хотелось бы выиграть еще одно домашнее соревнование.

- Можете сравнить Кубок Кремля с другими турнирами подобной категории?

- За 16 лет в туре я столько всегда повидала... Но уверена, что организаторы «ВТБ Кубка Кремля» сделают все возможное, чтобы турнир прошел удачно. Создадут все условия для игроков и сделают все, чтобы пришло как можно больше зрителей.

- В этом году очень сильный состав: 5 теннисисток из топ-15. С кем хотели бы сыграть в первую очередь?

-Да ни с кем, - смеется Светлана. – Каждый матч сложный, нельзя разделять соперниц. Сегодня одна играет лучше и идет дальше, завтра другая. Я же просто выхожу на корт, подбираю тактику и играю.

- Перед какой публикой вам больше нравится выступать: московской или питерской?

- Сложный вопрос. У меня больше друзей в Москве, которые за меня приходят поболеть. Я уже привыкла к этой атмосфере, а в Питере можно сказать, я дебютировала. Я там 14 лет не играла, но у меня очень много детских воспоминаний связано с тем турниром, впрочем, это совершенно другое.

- В конце сезона вам нужно защищать много очков – победа на Кубке Кремля, полуфинал итогового турнира. Это давит?

- Вот если бы вы не сказали, я бы даже не вспомнила об этом. Если думать о таких вещах, то это будет давить. В настоящий момент я настраиваюсь на турниры в Китае, и только потом буду думать о «ВТБ Кубке Кремля».

«КУРНИКОВА ПРИНЕСЛА ТЕННИСУ ПОПУЛЯРНОСТЬ«

Анна Курникова

- При определенных обстоятельствах после US Open вы могли бы стать первой ракеткой мира. Мысли об это посещали?

- Конечно, я читала про это и очень удивилась. Как вообще можно было подсчитать все эти расклады? Если одна проиграет во втором круге, вторая еще что-то. Безусловно, все это очень интересно и мне было приятно понимать, что нахожусь не так далеко от вершины, но я отношусь к этому просто как к любимой и долгожданной работе – выхожу на корт и отдаю все.

- Хард для вас традиционно удобное покрытие, но вы уступили Наре Куруми уже во втором круге. Почему?

- В этом году мне больше всего улыбнулась трава. На Уимблдоне к своему удивлению я чувствовала себя лучше всего, а в Нью-Йорке получила небольшую травму и она мне немного помешала выступить лучше.

- Как вы относитесь к тому, что в женском теннисе сейчас практически любой игрок из первой десятки может стать первой ракеткой мира?

- У всех свое мнение на этот счет. В прессе постоянно рассуждают на эту тему. Мне кажется, что это интересно. По крайней мере, сейчас женский тур – это не одна Серена Уильямс, находящаяся на первой строчке. У других девчонок тоже есть шанс.

- Также постоянно спорят: должна ли первая ракетка мира обязательно выигрывать турниры Большого шлема?

- На эту тему всегда будут споры. Всегда обсуждали Возняцки, Янкович, Плишкову, Динару Сафину, которые не выигрывали Больших шлемов. А что делать? Вот такой теннис. Также говорили, что Курникова ничего не выигрывала, тем не менее, человек был в десятке и принес популярность не только российскому, но и мировому теннису. Она внесла свою лепту в развитие этого вида спорта. Так вот, все эти девочки тоже дали теннису что-то свое.

«У РУБЛЕВА КОЛОССАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ«

- На US Open одной из главных сенсаций стало успешное выступление Андрея Рублева. Вы давно с ним знакомы. Расскажите о его таланте.

- Я знаю его маму и папу, помню и маленького Андрея. Мы как-то общались с ними за ужином, и его мама попросила меня посмотреть, как он играет. Я помню его маленьким, хлипеньким мальчиком в майке без рукавов, как у Надаля, в длинных штанах. Помню, он кидал ракетки, истерил, рыдал, если что-то не получалось. Я говорю: «Боже, сколько у Андрея желания играть!». И до сих пор у него в глазах эта страсть к теннису и желание себя проявить.

- Его потенциал позволяет рассчитывать на место топ-10?

- Вы даже не представляете, насколько сложно сказать – будет человек в десятке или нет. Мне каждый день в инстаграме пишут родители, спрашивают: «Мой ребенок будет играть в теннис? Что сделать? В какую школу его лучше отдать?». А я ведь просто играю и советовать никаких тренеров не могу, потому что не знаю этой кухни. Я отвечаю за свои слова. Теннис – это очень интересный вид спорта. В нем играют роль психология, физика, характер, удача. Никто не может заранее сказать - в какой момент все это совпадет. Дай бог, чтобы Андрею повезло, и он смог добиться максимальных успехов. У него есть колоссальное желание работать.

- Да, он уехал в школу «Гала Бланка» вместе с Кареном Хачановым. Я тоже туда пришла после своей травмы. Они очень хорошо занимаются с нашими ребятами. Размышляя о своей карьере и других людях, я пришла к выводу, что Испания очень подходит для русского менталитета. Потому что у нас тренеры немного давят на детей, а в Испании вселяют веру в собственные силы, ты чувствуешь себя спокойнее. Когда все это накладывается на русский характер и умение работать, то у тебя сразу начинает получаться.

- К футболу это, наверное, тоже имеет отношение. У них «Барселона« и «Реал«, а у нас все совсем по-другому…

- Возможно, так и есть. Мои знакомые рассказывали: их ребенок занимался в школе «Барселоны», автобус приезжал с утра, забирал детей, и родители не ходили на тренировки. Мне кажется это очень важно, потому что многие папы и мамы не совсем правильно ведут себя по отношению к детям. Когда родители начинают считать, что знают все лучше всех и тренер не нужен, это сказывается на ребенке – он начинает сомневаться, путаться…

- Хотелось бы вернуться к Нью-Йорку. Когда там бываете, остается время на шопинг?

- Я девушка и поэтому очень люблю шопинг, дорогие, красивые вещи, хорошо, что могу себе позволить. Но я очень мало хожу по магазинам, потому что есть интернет-шопинг. Многие вещи покупаю через интернет. Некоторые магазины в Нью-Йорке я знаю, но предпочитаю проводить время с друзьями. Когда ты много путешествуешь по миру, во многих странах у тебя есть знакомые, товарищи, с которыми можно приятно провести время, пообщаться.

- Прямо во время турнира?

- Нет, когда я играю, то никак встреч с друзьями не провожу. И после US Open я, как правило, сразу же улетаю домой. Но бывает несколько свободных дней между турнирами в Америке, когда можно себе позволить провести время в приятной компании. В этом году я ездила к друзьям в район Хэмптонс - что-то вроде деревни в полутора часах езды от Нью-Йорка. Это очень интересное место, где живут состоятельные люди, но там не так много ресторанов и других увеселительных заведений, поэтому все ходят друг к другу в гости.

«СБОРНАЯ НАМ НЕ ДО ЛАМПОЧКИ!»

Женская сборная России на Кубке Федерации Фото: Gettyimages.ru

- Наш читатель задает вопрос: «Что скажете по поводу стыкового матча мужской сборной на Кубке Дэвиса против венгров? По-моему, позорище«.

- На самом деле, я только сегодня утром узнала об этом результате (беседа состоялась 18 сентября – Прим. ред.). Была очень удивлена. Я уверена, что мальчишки сделали все от себя зависящее, потому что они молодые и очень хотят играть за сборную – это сто процентов. Но в чем были допущены ошибки, сказать не могу.

- Еще один вопрос от читателя: «Не считаете ли вы, что Кубки Дэвиса и Федерации никому не нужны? Топовым спортсменам сборные до лампочки«.

- Я считаю, что эти турниры проводятся слишком часто. Олимпиада проходит раз в четыре года, Кубок Федерации и Кубок Дэвиса можно было бы проводить раз в два года. Нам не до лампочки игры за сборную, но их практически нереально поместить в график. Я сейчас пытаюсь максимально сокращать количество турниров, в которых принимаю участие. На данном этапе карьеры я и так играю слишком много, а если пытаться уместить в свой график еще и Кубок Федераций, то придется просто разорваться на части. ITF, которая проводит Кубки Дэвиса и Федерации, не может договориться с WTA по срокам проведения, все ставят свои соревнования на то время, которое им удобно. Каждый тянет одеяло на себя, никто не думает о теннисистах.

- Чувствуете ли вы в себе силы попасть на итоговый турнир?

- Да, конечно, чувствую. Скорее всего, это опять будет решаться в последний момент. Если попаду, то будет здорово, если нет, то ничего страшного, будем работать дальше.

- Как вы относитесь к тому, что пока не удалось выиграть Олимпиаду? Это сильно тревожит или спокойно относитесь?

- Мне бы хотелось больше выиграть ее для своих родителей, чем для себя. Мне и Большого шлема достаточно, в принципе. Конечно, хочется побеждать на всех турнирах, но для моих родителей Олимпиада – это особенное соревнование. Мой отец вырастил семь олимпийских чемпионов, да и брат был на Олимпийских играх. Вот ради них хотелось бы выиграть, но до следующих Игр еще много времени.

- Как с таким напряженным графиком поддерживаете отношения с родителями?

- Папу я стараюсь не подпускать к теннису. Конечно, он следит за моими результатами, но никогда не был на матчах с моим участием. Ни на одном. Он хотел купить билеты на финал «Ролан Гаррос», но из-за суеверий решил не приезжать. Поэтому чаще всего папа просто звонит, а если я не беру трубку, то пишет на почту, рассказывает, что нужно поправить в игре и так далее. В основном, так получается, что больше всего мы общаемся на теннисные темы.

«КНИГУ ПРО МОЮ КАРЬЕРУ НЕ ПРОЧИТАЕТ ДАЖЕ САДОВНИК«

Мария Шарапова на презентации своей книги Фото: Gettyimages.ru

- Мария Шарапова выпустила автобиографию. Уже читали?

- Нет, мне ее агент обещал подарить распечатку книги, но так и не подарил. Я слышала о том, что она вызвала много резких комментариев.

- Планируете прочитать эту книгу?

- Точно могу сказать, что попробую.

- Сами думаете о написании автобиографии?

- Такие мысли есть. Но не факт, что решусь на это. Вопрос в том, что там писать, можно же разные вещи в книге рассказать. На тренировке мы общались с Настей Мыскиной, и она говорила, что очень многие девочки выпустили книги. Вот я сначала почитаю то, о чем написали другие, а потом решу - о чем будут писать я.

- Всех интересуют скандалы, грязные подробности. Можно, конечно, написать книгу про свою карьеру: вот я поехала туда, сыграла такой турнир…

- Ну, вы же понимаете, что эту книгу не прочитает даже садовник.

- Возвращаясь к Марии Шараповой. Вы виделись с ней на US Open?

- Да, но очень редко. Однажды я зашла в раздевалку, ее ящик был недалеко от моего, мы встретились, поздоровались. Это было после того, как Маша обыграла Симону Халеп. Я сказала ей: «Поздравляю!», она удивленно на меня посмотрела и спросила: «С чем?». В общем, мы друг друга не поняли в тот момент, просто перекинулись парой фразой и никакие серьезные вещи не обсуждали. Маша всегда держит дистанцию в отношениях с коллегами в туре. У нас с ней нормальные отношения, но вряд ли мы будем что-то всерьез с ней обсуждать.

- В сборной она ведет себя также?

- Нет, в сборной она чуть-чуть оттаивала, вела себя по-другому. Я ее за это не осуждаю, она сама выбрала этот путь и в чем-то я ее даже понимаю. К ней приковано столько внимания, вполне допускаю, что человек просто хочет закрыться от всего этого.

- Как вы думаете, она вернется на свой уровень?

- Сложно сказать. Честно говоря, я думала, что ей будет гораздо легче, чем сейчас. Мне кажется, что когда в таком возрасте выпадаешь из обоймы, ты можешь очень много тренироваться, но когда начинаешь играть матчи, прикладываешь совершенно другие усилия. Из-за этого начинаются травмы, которые настигли Машу в последнее время. Это все очень сложно и график просто невероятно тяжелый. Я думаю, что Шарапова все-таки вернется на свой уровень, но для этого потребуется время.

- Судя по всему, на US Open ей не хватило как раз физики.

- В Нью-Йорке я видела ее матч с Халеп и смотрела немного, как она играла в Штутгарте. Было видно, сколько эмоций она в себе накопила. Ее же просто заклевали. Маша хотела всем все доказать, и это было очень затратно с эмоциональной точки зрения.

- Сейчас те, кто клевали, успокоились?

- Я точно не знаю, но иногда приходится слышать какие-то комментарии. Когда у тебя так много завистников, даже оступившись в мелочах, ты сразу попадешь под огонь критики, и никто ни в чем не будет разбираться.

«СРАВНИВАТЬ «БАРСЕЛОНУ« И «ЗЕНИТ« НЕЛЬЗЯ«

Светлана Кузнецова в редакции «Советского спорта» Фото: Photo.sovsport.ru

- Читатели спрашивают: «Есть ли у вашего пса Дольче подружка и с кем он остается, когда вы не берете его с собой на турниры? Не хотите ли завести вторую собаку«.

- У Дольче нет подружки, потому что он кастрированный. Я не хотела его кастрировать, мне пришлось это сделать, потому что у него был простатит, мы сделали биопсию, и Аня Курникова мне посоветовала очень хорошего врача в Майами. Так вот, он мне посоветовал кастрировать Дольче, чтобы не было последствий для его здоровья, потому что к тому моменту у него стали болеть ноги. В общем, мы сделали операцию и решили все проблемы.

Вторую собаку я очень хочу завести, но понимаю, что мой график не позволяет это сделать. Когда я завела Дольче, у меня была травма, из-за которой я пропустила шесть месяцев, поэтому могла его дрессировать и сейчас он понимает, кто его хозяин. А если сейчас я заведу вторую собаку и улечу на полтора месяца в Австралию, за это время она вырастет и потом будет задаваться вопросом: «Кто эта тетя, которая меня выгуливает?».

Когда я уезжаю на турниры, Дольче остается у моих друзей, у которых есть другая собака, дети. Раньше у них был хорек, с которым Дольче любил играть. Хорек прятался за диван и бил его лапой по морде, но Дольче очень дружелюбный, поэтому не кусал его. В общем, я совершенно спокойно оставляю его у друзей, потому что знаю, что ему там хорошо. Он всегда жил на два дома.

- У вас есть недвижимость в Барселоне. Вы часто там бываете? На футбол ходили?

- Нет, я бываю там довольно редко. А вот на футбол ходила недавно. Меня пригласил президент «Барселоны», подарил футболку. Я ему сказала, что обожаю Неймара и он ответил: «Так приходи, поиграешь вместе с ним в футбол». Я бы с удовольствием пошла, но не успела, потому что это было перед «Роллан Гаррос», у меня был абсолютно дикий график, я даже майку еще не забрала, которую мне должна была подписать вся команда.

- Сам Жозеп Бартомеу? Откуда вы его знаете?

- Связи. Мы очень часто с друзьями смеемся, что в этой жизни многое решают связи. Просто у меня были знакомые, которые дружат с президентом, а он очень любит теннис… Все это на почве спорта. Мы ходили на матч «Барселоны» в Лиге чемпионов в президентскую ложу. Это была игра против «Ювентуса», которую «Барса» проиграла. Но там нереальная атмосфера на футболе, конечно.

- На «ПСЖ« теперь пойдете, чтобы посмотреть на Неймара?

- Для этого нужно будет налаживать новые связи.

- На российский футбол вы ходили?

- Да, я была на многих матчах. Ощущения, конечно, сравнивать нельзя. На «Зенит-Арену» я еще не ходила, хоть она и стоит недалеко от велотрека моего отца, но на матчах «Зенита» на «Петровском» была много раз. Кажется, еще бывала на игре «Локомотива» против «Спартака». Просто пришла посмотреть футбол. Что тут такого? Конечно, в Европе все это смотрится интереснее, но и своих ребят тоже хочется поддержать.

- Во время Евробаскета-2017 на медиа-экранах арен показывали мотивирующий ролик с вашим участием, обращенный к сборной России. Как так получилось?

- Я дружу с Андреем Кириленко, он попросил меня поддержать нашу команду таким образом, и я с удовольствием записала это видео. Я болею за сборную России и всегда поддерживаю наших ребят. Парни заняли четвертое место, они молодцы, но, конечно, всегда хочется побед.

- С чего началась ваша дружба с Андреем Кириленко?

- Все это связано со спортом. Андрей и его жена любят теннис, я люблю баскетбол. Плюс мы нередко участвовали в одних и тех же мероприятиях, у нас очень много общих друзей. На этом фоне и подружились.

«СНЕЖИНКА«, «СЛОНИК« И «МЫШКА«

- Говорят, что вы любите крутые тачки. Как часто их меняете?

- Я не считаю нужным афишировать богатство. У нас многие любят сфотографироваться для инстаграма, показать, какая у них машина. Есть люди, которые очень много работают, но не могут позволить себе роскошь, из-за этого появляется много зависти, злости. Зачем лишний раз заводить людей?

Да, я люблю хорошие машины, но меняю их нечасто. У всех моих автомобилей есть имена. У меня есть «Снежинка», «Слоник» и «Мышка» - они обе серые. Мне, как девушке, не важны характеристики, главное, чтобы машина нравилась. Я нормально вожу авто.

- Агрессивно?

- По настроению. Когда я спокойна, то еду с музыкой и все отлично. Но машина должна быть очень красивая и внутри, и снаружи. Должен быть стильный обвес, качественный салон. Одной моей машине уже больше пяти лет, она выглядит как новая, у нее меньше 30 тысяч километров пробега, но я решила перешить салон, потому что меня дико бесил красный цвет. Сейчас он стал синим.

- Один нападающий «Зенита« очень любит выкладывать в инстаграм фото своих машин.

- Мне кажется проблема не в том, что ребята тратят деньги, а в том, что им их платят. Когда у тебя столько денег, конечно, сносит голову, особенно в таком возрасте.

- У вас есть машина мечты?

- Да, «Ламборгини Авентадор». Но я не считаю нужным покупать ее, потому что это просто выброс денег, которые достаются очень тяжело. Я просто где-нибудь возьму ее в аренду дня на три, и мне хватит. С эстетической точки зрения она очень красивая. У меня, кстати, есть друзья, которые говорят: «Мы тебе подарим ее, если ты выиграешь Большой шлем».

- Какого цвета должен быть «Ламборгини« вашей мечты?

- Мне нравится голубой. Я люблю, когда все красиво, но при этом не броско. При этом я понимаю, что голубой «Ламборгини» - это броско, но он же не золотой.