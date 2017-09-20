Уэйн Руни на два года лишился своих красоток

Уэйн Руни

Бывший капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», который этим летом вернулся в родной «Эвертон» лишен водительских прав за управление автомобиля в нетрезвом виде.



В понедельник в Лондоне состоялся суд, на котором нападающий «ирисок» признал свою вину и был приговорен к 100-часовым общественным работам и лишением водительских прав сроком на 2 года.

- Я хочу публично извиниться за содеянное. Это было совершено не правильно. Я уже принес извинения своей семье и своему клубу. Теперь я хочу извиниться перед своими болельщиками и всеми, кто следил и поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Я принимаю приговор суда – заявил 31-летний футболист после окончания судебного заседания.

Общественные работы, штрафы от руководства «Эвертона» Руни, возможно, даже не заметит. Но вот оставить свой небольшой, но солидный автопарк на целых два года будет не просто. Заглянем в гараж к звездному нарушителю закона:

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Максимальная скорость: 250 км/ч

От 0 до 100 км/ч: 4.4 секунды

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От 0 до 100 км/ч: 8 секунд

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Мощность: 575 л.с.



