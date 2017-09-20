Футбольные фотографии 100-летней давности заиграли яркими красками

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Чесли» и другие клубы образца начала 20-го века обрели вторую молодость. Черно-белые фотографии с помощью современных технологий предстали миру в цвете.

Сборная Великобритании – Олимпийские чемпионы 1912 года. После победы в финале против Дании в Стокгольме со счетом 4:2.

Капитаны «Челси» и «Тоттенхэма» наблюдают за тем, как монетка, брошенная судьей, определит начало матча в 1913 году.

Победители первого дивизиона сезона 1910/11 года «Манчестер Юнайтед» с трофеем, который выиграли второй раз.

Билли Дин из «Эвертона» и голкипер «Ливерпуля»Элиш Скотт выходят из под трибунного помещения перед мерсисайдским дерби.

«Арсенал» принимает на «Хайбери» «Фулхэм» в сезоне 1913/14 года.

110 лет назад на домашнем поле «Астон Виллы» в Бирмингеме не было проблем с посещаемостью на матче.

В 1893 году «Астон Вилла» представила публике свои, ставшие знаменитыми, бордово-голубые цвета.

Финал Кубка Англии в 1886 году.