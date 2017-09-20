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Футбольные фотографии 100-летней давности заиграли яркими красками

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футбольные фотографии 100-летней давности заиграли яркими красками

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Чесли» и другие клубы образца начала 20-го века обрели вторую молодость. Черно-белые фотографии с помощью современных технологий предстали миру в цвете.

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В 1893 году «Астон Вилла» представила публике свои, ставшие знаменитыми, бордово-голубые цвета.

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1911 год. Сборная Англии  обыграла сборную Шотландии на «Гудисон Парк».

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