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Борис Майоров: Овечкин - не предатель! Звездам НХЛ надо было биться за ОИ сообща

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинФото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о непростой ситуации с Александром Овечкиным, который не сможет сыграть на ОИ-2018.

На днях стало известно, что из-за запрета ИИХФ известный форвард Александр Овечкин не сможет принять участие в ОИ-2018.

Ситуация возникла весьма щекотливая. Ведь ранее капитан «Вашингтона» не раз утверждал, что примет участие в Зимних играх не взирая на любые преграды. И даже договорился с хозяевами своего клуба, что его на Олимпиаду отпустят в индивидуальном порядке.

Однако и этого в итоге оказалось мало. Поскольку ужу не НХЛ, а ИИХФ заявило, что не будет регистрировать хоккеистов для участия в олимпийском турнире при наличии контракта в НХЛ.

Возможно, лига серьезно надавила на Рене Фазеля, пригрозив наложить свое вето не только на Олимпийские игры, но и на чемпионаты мира. И этим без труда заставила ИИХФ «петь по своим нотам».

Но не будем заниматься предположениями и домыслы, а обратимся к фактам. Игроки НХЛ, как и ожидалось, на ОИ не едут. Овечкин в том числе.

После этого жесткого решения Александр обратился к своим поклонникам публично.

- Я очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков из НХЛ в ситуацию, когда лучшие хоккеисты мира не получили шанса на Олимпийские Игры, - заявил Овечкин. - Нас нельзя даже вызвать в наши сборные. Я и все хоккеисты, которые хотели поехать, мы все проиграли.

Слова известного форварда вызвали бурную реакцию среди российских болельщиков. И часть их, не особо вникая в суть происходящего, поспешила объявить Овечкина чуть ли не предателем.

Но правы ли они?

Порассуждать на эту тему «Советский спорт» предложил своему эксперту Борису Майорову.

- Нет, не правы. В нынешних условиях Овечкин просто не может поехать на Олимпиаду, - сразу заявил Борис Майоров. - Да что ему там делать? С трибуны за игрой наблюдать? Ведь уже не только НХЛ запрещает ехать своим игрокам в Корею, но и ИИХФ заявляет, что не примет их там.

Очевидно, две организации заключили между собой соглашение, договорились о такой вот совместной стратегии. Поэтому никакого предательства со стороны нашего форварда тут, конечно, нет.

- Но многие болельщики ставят ему в укор, что он как бы пообещал сыграть на Олимпиаде, но слова своего не сдержал.
- Это другое дело. Я бы на месте Александра таких резких обещаний, типа, «обязательно поеду» заранее не давал бы. Если помните, я еще несколько месяцев назад предупреждал на страницах «Советского спорта» - если НХЛ твердо скажет «нет», никуда Овечкин не поедет.

- Но возможно, что Овечкин этими громкими заявлениями надеялся как-то повлиять на НХЛ. Заставить лигу прислушаться к мнению известных игроков.
- Ну и вот в итоге чем это обернулись – в адрес Саши звучат гневные тирады от его же поклонников. На решение лиги он никак не повлиял, и поэтому все его заявления выглядят сейчас собственным пиаром. Тем более, что никто из хоккеистов его так же громко не поддержал.

Вот если бы за Олимпиаду выступил профсоюз игроков или целая группа звезд НХЛ из разных национальных команд… Тогда можно было бы надеяться на успех. А так… В очередной раз подтвердилась истина, что в хоккее в одиночку ничего не выиграешь.

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