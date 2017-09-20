Как перестать бороться с пиратами и завоевать мир: рецепт от НБА
Североамериканский
спортивный рынок — крайне конкурентная среда. Но даже среди четырех топ-лиг НБА резко
выделяется. Причина — кардинально другой подход к стратегии
развития. Национальная баскетбольная ассоциация пока доказывает: в 21 веке
борьба корпораций сведется не к борьбе технологий, а к борьбе моделей
управления.
Новые метлы
Новые владельцы клубов НБА — это больше не миллиардеры,
купившие команду для забавы. Это венчурные капиталисты, вкладывающие для
получения прибылей. Они прошли выдающуюся школу в кремниевой долине — месте,
где важно рано просекать тенденции и всегда быть открытым инновациям. Ровно так
же они управляют и своими клубами.
Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» — экс-гендиректор
и мажоритарный акционер «Майкрософт» Стив Баллмер. «Кливленд
Кавальерс» принадлежит основателю «Quicken Loans» и «Rock Ventures» Дэну Гилберту.
Владелец «Голден Стейт Уорриорз» Джо Лейкоб имеет 20-летний стаж в Кремниевой долине — в одной из самых успешных ее инвестиционных компаний Kleiner «Perkins Caufield & Byers». «Я хочу попробовать каждую технологию, в которой вижу смысл. И посмотреть, сработает она или нет. Потому что это единственный способ быть впереди всех», — говорит он. Еще одним владельцем «Голден Стейт Уорриорз» является медиамагнат Петер Губер, который также владеет «Лос-Анджелес Доджерс» и ФК «Лос-Анджелес». Лейкоб уверен: «воины золотого штата» играют так хорошо не потому, что в команде собраны блестящие исполнители, а потому, что она управляется блестящим венчурным капиталистом по лекалам IT-компании. В финале восточной конференции позапрошлого года команда прошла «Оклахому», играя словно по лекалам компьютерной игры. Соперник делал все то, что раньше наверняка обеспечило бы победу (они были выше, весили больше и при этом намного быстрее). И Лейкоб уверен: в спорте ему очень помогает опыт работы в IТ-отрасли.
«Сакраменто
Кингз» (владелец — гендиректор софтверной компании TIBCO Вивек
Ранадиве) начал принимать биткоины еще три года назад, стали партнерами Uber до того, как он стал известен широким
массам, использовали дроны при постройке аренов и запустили чатботы для
коммуникации с болельщиками.
«Мемфис
Гриззлиз» владеет Роберт Пера, занимающийся коммуникациями и интернета и
управляющий Ubiquiti Networks и заработавший в хайтеке состояние в 3,5 млрд
долларов. «Портленд Трэйлблейзерз» принадлежат Полу Аллену —
сооснователю «Майкрософт» вместе с Биллом Гейтсом.
«Даллас
Маверикс» (владелец — еще один венчурный инвестор Марк Кьюбэн) одними из
первых серьезно отнеслись и к Big Data, и к последним инновациям в области
контроля за здоровьем спортсменов. «Я инвестирую в компании, которые
помогут клубу», — говорит Кьюбен. Так он вложил в аналитическую платформу Synergy Sports и компанию по разработке датчиков для спортсменов
Catapult.
Эти владельцы, встречаясь, крайне редко разговаривают о том,
что происходит на площадке. Зато постоянно обсуждают, как вести бизнес и
привлекать болельщиков. По слухам «Клипперз» Баллмера уже отказались
от улучшенного (60 млн долларов в год вместо 25 млн) местного телеконтракта,
чтобы самостоятельно придумать, как показывать игры болельщикам.
Лига хайтека
В Северной Америке есть немало венчурных компаний,
занимающихся стартапами. И немало людей, которые знают любое мало-мальски
перспективное начинание. Главный из
таких знатоков работает вовсе не в кремниевой долине и не на Уолл-Стрит, а в
офисе Национальной Баскетбольной Ассоциации.
Мелисса Бреннер,
вице-президент НБА по диджитал-медиа, уже пятый год держит главную
баскетбольную лигу мира на гребне технологической волны. В университете она
изучала американскую историю, но затем переключилась на маркетинг, в
1997-м оказалась в НБА — и не пропустила с тех пор ни одной инновации. Facebook,
Twitter, Sina и Tencent - все это она внедряла первой. Именно поэтому сейчас у
лиги более 280 млн фанатов по всему миру.
Она же начала мобильную революцию, заключив сделку с
питтсубргской компанией по производству мобильных приложений YinzCam и всячески стимулировала эксперименты с контентом — не столько с
трансляциями в прямом эфире, сколько с различным наполнением для социальных
сетей.
В октябре 2015
года НБА стала первой спортивной лигой мира, запустившей стрим виртуальной
реальности и начала работу с Intel для
«хайлайтов» в которых можно поворачивать «голову» на 360
градусов. К слову, развитие НБА пару лет назад видели в открытии франшиз в
Азии. Теперь с развитием технологий это больше не приоритет — ведь в режиме
виртуальной реальности больше никому никуда не нужно ехать. Одно и то же место
на трибунах в этом случае фактически можно будет продать 200, 300, 500 млн раз!
Нынешний
комиссионер НБА Адам Силвер, прежде, чем возглавить организацию, руководил NBA
Entertainment — компанией, которая занимается показом матчей лиги. В 2000 году
именно Силвер убедил Марка Кьюбэна принять участие в технологическом саммите
перед «матчем всех звезд» в Окленде. Его посетили тогдашние лидеры
интернет-рынка — компании, которые давно разорились. Но традиции было положено
начало.
Теперь
«технологический саммит» — такая же часть всезвездного уик-энда, как
конкурс слэм-данков. Причем даже более популярная — достать пропуск на форум
ведущих стартаперов, и руководителей клубов невероятно тяжело. А в 2016-м собственную
встречу наподобие этой решил проводить и профсоюз игроков. Лицом первого
подобного мероприятия стал известный баскетболист Андре Игудала. «Я много слежу за медиа и
технологическими компаниями в последние десять лет. И узнал о многих
возможностях и колоссальном росте этой сферы. Кроме того, мне удалось
установить контакты со многими ключевыми людьми из этой сферы», —
рассказал он. По задумке ассоциации профессиональных игроков, подобные встречи
должны помочь баскетболистам определиться с занятиями после завершения игровой
карьеры.
Запрещать запрещается!
Сейчас именно НБА — лига с самой молодой телеаудиторией в
США. В то время как остальные думают, как бы получше защитить
«картинку», баскетболисты вирусно распространяют ее по интернету. НФЛ,
МЛБ и НХЛ имеют большие проблемы с международным продвижением, а НБА — одна из
главных мировых лиг. «У бейсбола
много телезрителей, но значительная их часть — люди в возрасте за 55»,
— говорит Баллмер. А молодежь из кабельных сетей быстро перемещается в твиттер
и фейсбук. Только у официальных аккаунтов НБА в соцсетях 66 млн подписчиков — в
два раза больше, чем у НФЛ. У МЛБ — только 15 млн. У НХЛ — лишь 11 млн. Для сравнения: у одного Стефена Карри их в два раза больше, чем у всей хоккейной лиги.
Как НБА этого добилась? Очень просто — решив, в отличие от остальных, не ставить глупые
запреты на размещение видео на youtube.com, которые и так бы
появились в интернете. С юридической точки зрения удаления твитов с гифками и
видеолупами — абсолютное право НФЛ и МЛБ. Но помогает ли это на самом деле
бизнесу?
«Адам Силвер рано
понял, что люди будут записывать видео с ТВ и загружать на youtube.com. Он понял, как работают инстаграм
и снэпчет», — цитата
из Дэвида Леви, президента компании Turner, показывающей живьем матчи НБА.
Еще четче мысль выразил владелец «Кливленда» Дэн
Гилберт: «Все эти видео — почти
бесплатная реклама. Я думаю, НБА все поняла верно». Причем это
подтверждено статистикой. Фейсбук заказал исследование у компании Nielsen целью просчитать эффект разговоров о девяти
матчах НФЛ. Оказалось, что каждый «шер» об игре, сделанный за 15
минут до начала матча, означал окало 1000 дополнительных зрителей в первую
минуту трансляции!
Следующая цель
Силвера и компании — обогнать европейский футбол. В НБА признают: пока соккер —
самый глобальный вид спорта. И здесь у Национальной Баскетбольной ассоциации
есть преимущество. Трудно определить лучшую футбольную лигу на планете. Но
лучшая баскетбольная известна давно и хорошо.
Основы для прорыва начал закладывать еще предыдущий
комиссионер УЕФА Дэвид Стерн. В 1987-м он дал возможность Китаю бесплатно
смотреть матчи лиги, понимая: для больших финансовых побед нужна большая аудитория.
Ее поиск завершился успехом, который теперь развивает его сменщик Адам Силвер и
Бреннер.
«Силвер понимает
то, что пока не доходит до динозавров из НФЛ и МЛБ: все эти клип в
«вайне», суперданк Рассела Уэстбрука в твиттере — бесплатная реклама
лиги. Пока МЛБ и НФЛ заняты поиском и удалением всех пиратских видео в
интернете, НБА спокойно позволяет их крутить», — кратко оценивает
соотношение сил колумнист Forbes Бен Син.
Вполне обычное дело:
вы сидите в «Oracle Arena» на матче «Голден Стейт Уорриорз»,
Стеф Карри попадает трехочковый, все вскакивают от восторга. К моменту, когда
вы снова уселись в кресло, на ваш телефон уже пришло видео этого момента —
постарался бот приложения.
Это приложение
создала израильская компания WSC Sports Technologies — один из стартапов,
открытых НБА в последнее время. Пока другие только раскачиваются, НБА программирует
свой будущий успех. И трудно представить, что будут творить эти ребята еще
через десять лет.