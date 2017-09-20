Как перестать бороться с пиратами и завоевать мир: рецепт от НБА

Североамериканский спортивный рынок — крайне конкурентная среда. Но даже среди четырех топ-лиг НБА резко выделяется. Причина — кардинально другой подход к стратегии развития. Национальная баскетбольная ассоциация пока доказывает: в 21 веке борьба корпораций сведется не к борьбе технологий, а к борьбе моделей управления.



Новые метлы

Новые владельцы клубов НБА — это больше не миллиардеры, купившие команду для забавы. Это венчурные капиталисты, вкладывающие для получения прибылей. Они прошли выдающуюся школу в кремниевой долине — месте, где важно рано просекать тенденции и всегда быть открытым инновациям. Ровно так же они управляют и своими клубами.

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» — экс-гендиректор и мажоритарный акционер «Майкрософт» Стив Баллмер. «Кливленд Кавальерс» принадлежит основателю «Quicken Loans» и «Rock Ventures» Дэну Гилберту.

Владелец «Голден Стейт Уорриорз» Джо Лейкоб имеет 20-летний стаж в Кремниевой долине — в одной из самых успешных ее инвестиционных компаний Kleiner «Perkins Caufield & Byers». «Я хочу попробовать каждую технологию, в которой вижу смысл. И посмотреть, сработает она или нет. Потому что это единственный способ быть впереди всех», — говорит он. Еще одним владельцем «Голден Стейт Уорриорз» является медиамагнат Петер Губер, который также владеет «Лос-Анджелес Доджерс» и ФК «Лос-Анджелес». Лейкоб уверен: «воины золотого штата» играют так хорошо не потому, что в команде собраны блестящие исполнители, а потому, что она управляется блестящим венчурным капиталистом по лекалам IT-компании. В финале восточной конференции позапрошлого года команда прошла «Оклахому», играя словно по лекалам компьютерной игры. Соперник делал все то, что раньше наверняка обеспечило бы победу (они были выше, весили больше и при этом намного быстрее). И Лейкоб уверен: в спорте ему очень помогает опыт работы в IТ-отрасли.

«Сакраменто Кингз» (владелец — гендиректор софтверной компании TIBCO Вивек Ранадиве) начал принимать биткоины еще три года назад, стали партнерами Uber до того, как он стал известен широким массам, использовали дроны при постройке аренов и запустили чатботы для коммуникации с болельщиками.

«Мемфис Гриззлиз» владеет Роберт Пера, занимающийся коммуникациями и интернета и управляющий Ubiquiti Networks и заработавший в хайтеке состояние в 3,5 млрд долларов. «Портленд Трэйлблейзерз» принадлежат Полу Аллену — сооснователю «Майкрософт» вместе с Биллом Гейтсом.

«Даллас Маверикс» (владелец — еще один венчурный инвестор Марк Кьюбэн) одними из первых серьезно отнеслись и к Big Data, и к последним инновациям в области контроля за здоровьем спортсменов. «Я инвестирую в компании, которые помогут клубу», — говорит Кьюбен. Так он вложил в аналитическую платформу Synergy Sports и компанию по разработке датчиков для спортсменов Catapult.

Эти владельцы, встречаясь, крайне редко разговаривают о том, что происходит на площадке. Зато постоянно обсуждают, как вести бизнес и привлекать болельщиков. По слухам «Клипперз» Баллмера уже отказались от улучшенного (60 млн долларов в год вместо 25 млн) местного телеконтракта, чтобы самостоятельно придумать, как показывать игры болельщикам.

Лига хайтека

В Северной Америке есть немало венчурных компаний, занимающихся стартапами. И немало людей, которые знают любое мало-мальски перспективное начинание. Главный из таких знатоков работает вовсе не в кремниевой долине и не на Уолл-Стрит, а в офисе Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Мелисса Бреннер, вице-президент НБА по диджитал-медиа, уже пятый год держит главную баскетбольную лигу мира на гребне технологической волны. В университете она изучала американскую историю, но затем переключилась на маркетинг, в 1997-м оказалась в НБА — и не пропустила с тех пор ни одной инновации. Facebook, Twitter, Sina и Tencent - все это она внедряла первой. Именно поэтому сейчас у лиги более 280 млн фанатов по всему миру.

Она же начала мобильную революцию, заключив сделку с питтсубргской компанией по производству мобильных приложений YinzCam и всячески стимулировала эксперименты с контентом — не столько с трансляциями в прямом эфире, сколько с различным наполнением для социальных сетей.

В октябре 2015 года НБА стала первой спортивной лигой мира, запустившей стрим виртуальной реальности и начала работу с Intel для «хайлайтов» в которых можно поворачивать «голову» на 360 градусов. К слову, развитие НБА пару лет назад видели в открытии франшиз в Азии. Теперь с развитием технологий это больше не приоритет — ведь в режиме виртуальной реальности больше никому никуда не нужно ехать. Одно и то же место на трибунах в этом случае фактически можно будет продать 200, 300, 500 млн раз!

Нынешний комиссионер НБА Адам Силвер, прежде, чем возглавить организацию, руководил NBA Entertainment — компанией, которая занимается показом матчей лиги. В 2000 году именно Силвер убедил Марка Кьюбэна принять участие в технологическом саммите перед «матчем всех звезд» в Окленде. Его посетили тогдашние лидеры интернет-рынка — компании, которые давно разорились. Но традиции было положено начало.

Теперь «технологический саммит» — такая же часть всезвездного уик-энда, как конкурс слэм-данков. Причем даже более популярная — достать пропуск на форум ведущих стартаперов, и руководителей клубов невероятно тяжело. А в 2016-м собственную встречу наподобие этой решил проводить и профсоюз игроков. Лицом первого подобного мероприятия стал известный баскетболист Андре Игудала. «Я много слежу за медиа и технологическими компаниями в последние десять лет. И узнал о многих возможностях и колоссальном росте этой сферы. Кроме того, мне удалось установить контакты со многими ключевыми людьми из этой сферы», — рассказал он. По задумке ассоциации профессиональных игроков, подобные встречи должны помочь баскетболистам определиться с занятиями после завершения игровой карьеры.

Запрещать запрещается!

Сейчас именно НБА — лига с самой молодой телеаудиторией в США. В то время как остальные думают, как бы получше защитить «картинку», баскетболисты вирусно распространяют ее по интернету. НФЛ, МЛБ и НХЛ имеют большие проблемы с международным продвижением, а НБА — одна из главных мировых лиг. «У бейсбола много телезрителей, но значительная их часть — люди в возрасте за 55», — говорит Баллмер. А молодежь из кабельных сетей быстро перемещается в твиттер и фейсбук. Только у официальных аккаунтов НБА в соцсетях 66 млн подписчиков — в два раза больше, чем у НФЛ. У МЛБ — только 15 млн. У НХЛ — лишь 11 млн. Для сравнения: у одного Стефена Карри их в два раза больше, чем у всей хоккейной лиги.

Как НБА этого добилась? Очень просто — решив, в отличие от остальных, не ставить глупые запреты на размещение видео на youtube.com, которые и так бы появились в интернете. С юридической точки зрения удаления твитов с гифками и видеолупами — абсолютное право НФЛ и МЛБ. Но помогает ли это на самом деле бизнесу?

«Адам Силвер рано понял, что люди будут записывать видео с ТВ и загружать на youtube.com. Он понял, как работают инстаграм и снэпчет», — цитата из Дэвида Леви, президента компании Turner, показывающей живьем матчи НБА.

Еще четче мысль выразил владелец «Кливленда» Дэн Гилберт: «Все эти видео — почти бесплатная реклама. Я думаю, НБА все поняла верно». Причем это подтверждено статистикой. Фейсбук заказал исследование у компании Nielsen целью просчитать эффект разговоров о девяти матчах НФЛ. Оказалось, что каждый «шер» об игре, сделанный за 15 минут до начала матча, означал окало 1000 дополнительных зрителей в первую минуту трансляции!

Следующая цель Силвера и компании — обогнать европейский футбол. В НБА признают: пока соккер — самый глобальный вид спорта. И здесь у Национальной Баскетбольной ассоциации есть преимущество. Трудно определить лучшую футбольную лигу на планете. Но лучшая баскетбольная известна давно и хорошо.

Основы для прорыва начал закладывать еще предыдущий комиссионер УЕФА Дэвид Стерн. В 1987-м он дал возможность Китаю бесплатно смотреть матчи лиги, понимая: для больших финансовых побед нужна большая аудитория. Ее поиск завершился успехом, который теперь развивает его сменщик Адам Силвер и Бреннер.

«Силвер понимает то, что пока не доходит до динозавров из НФЛ и МЛБ: все эти клип в «вайне», суперданк Рассела Уэстбрука в твиттере — бесплатная реклама лиги. Пока МЛБ и НФЛ заняты поиском и удалением всех пиратских видео в интернете, НБА спокойно позволяет их крутить», — кратко оценивает соотношение сил колумнист Forbes Бен Син.

Вполне обычное дело: вы сидите в «Oracle Arena» на матче «Голден Стейт Уорриорз», Стеф Карри попадает трехочковый, все вскакивают от восторга. К моменту, когда вы снова уселись в кресло, на ваш телефон уже пришло видео этого момента — постарался бот приложения.

Это приложение создала израильская компания WSC Sports Technologies — один из стартапов, открытых НБА в последнее время. Пока другие только раскачиваются, НБА программирует свой будущий успех. И трудно представить, что будут творить эти ребята еще через десять лет.