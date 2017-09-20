Этот скромный парень сделает шоу! Разговор с главной звездой турнира в России

Самый звездный иностранный участник St. Petersburg Open-2017 Жо-Вилфрид Тсонга объяснил «Советскому спорту», почему выбрал турнир в Петербурге, а не в родной Франции, а также рассказал об отношении к изменениям в Кубке Дэвиса и будущем молодых звезд российского тенниса.

«Петербург хвалят не зря»

Жо-Вилфрид Тсонга – второй сеяный на St. Petersburg Open-2017, его в рейтинге накануне выступления в Петербурге обошел испанец Роберто Баутиста-Агут. Но от этого Тсонга не перестал быть самым ярким иностранным гостем турнира. Первый матч он проведет в четверг, накануне Тсонга провел автограф-сессию для болельщиков, пресс-конференцию, а после эксклюзивно ответил на вопросы «Советского спорта». В общении этот зажигательный игрок оказался весьма скромным.

– Когда вы решили, что будете играть в Петербурге, а не на домашнем турнире в Метце, например? О вашем участии объявили только в конце августа.

– Я решил сыграть в Петербурге по ходу US Open. Мне нужно посмотреть что-то новое, в Метце ведь я выигрывал уже три титула, а тут еще ни разу не был. Я слышал от других игроков, что это отличный город. Мне было нетрудно выбрать. У меня есть шанс попасть на Итоговый турнир, для этого нужно играть и набирать очки.

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– Что вы уже увидели в Петербурге? У вас ведь была прогулка по достопримечательностям.

– Был в Юсуповском дворце – мне очень понравилось, интересно было на все это посмотреть. А еще я ужинал в ресторане с шикарным видом на Исаакиевский собор. К тому же я успел уже несколько раз потренироваться, привыкнуть к покрытию.

– Бывали в Петербурге раньше? Как вам город?

– Нет, я здесь впервые! Я очень счастлив видеть этот город. Как игрок я много путешествую с 15 лет, поэтому всегда здорово побывать в тех местах, где еще не был.

– Наш футбольный стадион, похожий на летающую тарелку, видели? Он буквально в нескольких метрах от «Сибур Арены», на которой вам играть в теннис.

– Да, видел, но только из окна! Тем не менее он выглядит круто!

– Другие теннисисты рассказывали вам только о том, что Санкт-Петербург – красивый город или о турнире тоже отзываются хорошо?

– О самом турнире тоже отличные отзывы, я действительно интересовался мнением других игроков, и все рекомендовали сюда приехать! Теперь я и сам вижу, что по теннисной части все отлично: тут отличная арена, аж четыре корта для тренировок – для турнира в закрытом помещении это редкость. Так что я согласен с мнениями, которые слышал: St. Petersburg Open хвалят не зря.

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«Я за то, чтобы в Кубок Дэвиса вернулись топ-игроки»

– Не обидно ли вам, что вы из-за возраста не сможете сыграть на новом турнире в Милане? Он только для юных звезд, там будут пробовать новые правила: например, вместо судей на линии внедрят электронную систему.

– Играть на Итоговом турнире все-таки лучше (улыбается). А для молодых звезд такое новое событие – это отлично. Здорово, что там пробуют новые правила, внедряют что-то новое. Важно следовать тенденциям, постоянно хочется что-то менять. Давайте посмотрим, какие изменения получатся удачными. Если что-то пойдет не так – всегда можно вернуться к тому, что было раньше, и никаких проблем.

– Мы с вами говорим, когда вы еще не знаете соперника по первому матчу в Петербурге: это будет или Евгений Донской, или Жоао Соуза. Кого бы вы предпочли?

– Я хорошо знаю обоих, часто ведь мы выступаем на одних и тех же турнирах, смотрим матчи друг друга. Но для меня сейчас главное – восстановиться. Соперники-то в своей игре ничего не меняли, а я в выходные проводил тяжелые матчи в Кубке Дэвиса. Так что нужно по максимуму привести себя в порядок.

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– Насколько эмоциональным был матч Кубка Дэвиса с Сербией, в котором вы принесли своей сборной два очка и вышли в финал?

– Было круто играть при своей публике, нас отлично поддерживали. Я сам сыграл здорово: выиграл два матча в хорошем стиле. Это было особенно важно, потому что до этого пару недель я не показывал свей лучшей игры.

– Сейчас много говорят про изменения формата Кубка Дэвиса, скоро вместо пятисетовых матчей вы будете играть три сета. Как считаете, это правильно?

– Кардинальных изменений формата ведь пока нет, и в общем-то не мне давать советы. Я ведь не имею никакого отношения к принятию таких решений. Факт в том, что в этом сезоне многие топ-игроки не стали выступать в Кубка Дэвиса – из-за травм, из-за сложного календаря. Какие-то изменения, возможно, нужны. Они должны быть направлены как раз на то, чтобы у лучших теннисистов появлялось больше возможностей сыграть за свою страну. Если изменения позволят облегчить календарь и вернуть мировых лидеров в Кубок Дэвиса – я только за.

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«В России много хороших молодых игроков»

– Многие топовые игроки не приехали на наш турнир из-за коммерческого соревнования Laver Cup, которое организовал Федерер. Что вы думаете о таких турнирах? – поинтересовались мы у Жо-Вилфрида уже в разговоре один на один.

– Каждый может делать, что хочет. Я на этой неделе играю в турнире ATP и очень этому рад. У нас много различных турниров: ATP, ITF, коммерческие вроде Laver Cup и многие другие. Но это часть тенниса, и это хорошо для вида спорта в целом.

– Но правильно ли устраивать их сейчас, а не после сезона?

– Конечно, было бы неплохо найти другой момент. Но сейчас все так.

– Троицки говорил, что он выбрал бы турнир в Петербурге в любом случае. А вы?

– В этом году я выбрал турнир в Петербурге и очень счастлив.

– Вы говорите, что много путешествуете. На что-то времени хватает? Сериалы, например.

– Я люблю «Игру престолов», конечно! А еще сериал «Викинги» и «Власть в ночном городе».

– Кто из персонажей «Игры престолов» вам нравится больше всего?

– Этот невысокий парень... Тирион!

– Вы играли в этом сезоне с Кареном Хачановым, Даниилом Медведевым – это молодые надежды нашего тенниса. Как оцениваете их шансы забраться на вершину?

– Я думаю, они хорошие игроки. Но сейчас они очень юные, у них есть много времени улучшать свою игру и стать частью мировой элиты. Не знаю, сколько – может, месяцы. Может, несколько лет. Но я уверен, они будут среди лучших. Это здорово для России, что у вас так много хороших молодых игроков.