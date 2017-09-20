Какое белье необходимо для занятий спортом. Зачем компрессионное белье

Правильное спортивное белье сделает ваши тренировки эффективнее. Какое белье нужно для занятий спортом. Зачем нужно компрессионное белье, и как подбирать его по видам нагрузки. Чем различается компрессионное белье для женщин и для мужчин - разбирался «Советский спорт Life&Style».

Белье для занятий спортом. Как выбирать

Спортивное белье для женщин и мужчин может увеличивать кровоток, спасать от травм и повышать силовые показатели – поэтому его выбор так важен. При выборе мужского и женского спортивного белья, нужно в первую очередь обратить внимание на материал, из которого оно сделано.

При тренировках со слабой интенсивностью (ходьба, небыстрая езда на велосипеде, утренняя зарядка) подойдет белье из натуральных тканей – например, льняное и хлопковое. Однако, если ваши нагрузки более интенсивны, следует обратить внимание на технологичные материалы – в том числе, на компрессионное белье на основе полиэстера и спандекса для мужчин и женщин с технологиями выведения влаги, вентиляции и поддержки суставов.

Нижнее белье для занятий спортом

Nuevos Sport bra Vs, Adidas y Under armour 😍👌💪🏻Originales 💯 #gym#sportwear#girlfitness#run#sportbra#fitnessmotivation Публикация от KEYRA BOUTIQUE 👗👙👚👖🛍 (@keyraboutique) Сен 19 2017 в 9:51 PDT

Отдельный вопрос – выбор нижнего белья для спорта, в особенности – выбор спортивного бра для женщин. Различают спортивные бюстгальтеры со слабой, средней и сильной фиксацией.

Первые подходят для занятий йогой, аэробикой, ходьбой и велоспортом. Вторые – для традиционного силового тренинга. Третьи – для кроссфита, бега, тренировок с большим количеством прыжков и циклических движений.

Обратите внимание на маркировки спортивного белья для женщин: современные спортивные бюстгальтеры снабжают самыми передовыми технологиями. Среди них – полиамидные нити, которые обеспечивают поддержку и плотное прилегание ткани, мембранные покрытия, выводящие влагу и сохраняющие тепло, полиуретановые вставки для дополнительного подтягивания.

При этом, нижнее белье для занятий спортом не должно стеснять движений. Это чревато натираниями, мелкими травмами, нарушением кровотока. Выбирать спортивное белье следует, исходя из своих точных размеров и комфорта.

Компрессионное белье для занятий спортом – это белье с особо плотным облеганием. Считается, что женское и мужское компрессионное белье увеличивает приток кислорода к мышцам, делает движения спортсмена менее энергоемкими, поддерживает мышцы, увеличивая силовые показатели, и способствует быстрому восстановлению мускулатуры.

Компрессионное белье для женщин и мужчин часто используют в беге. Согласно исследованиям, оно уменьшает отечность нижних конечностей бегуна, предотвращают возможность застоя крови (тромбозов) и в целом увеличивает координацию.

Эти эффекты компрессионного белья для спорта происходят из-за сжатия тканью конечностей и кровеносных сосудов. В результате быстрее выходят продукты распада, более равномерно работают кровеносная и сердечно-сосудистая системы. Они становятся менее восприимчивы к нагрузкам, когда есть защита в виде спортивного компрессионного белья.

Термобелье для спорта





Термобелье для занятий спортом – особый вид нижнего спортивного белья, чья задача сохранять тепло спортсмена и отводить влагу. Это происходит из-за особого плетения ткани термобелья: в ее составе присутствуют как натуральные материалы (шерсть), так и синтетические (полиэстер, полипропилен, лайкра, микрофибра). При этом от натуральных волокон при производстве термобелья для мужчин и женщин все чаще отказываются в пользу синтетики: она более технологична, меньше весит и дольше изнашивается.

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Мужское и женское термобелье необходимо любителям зимних видов спорта: лыжникам, альпинистам, фигуристам. Почти наверняка термобелье пригодится, если вы занимаетесь бегом – зимой и осенью оно убережет от простуды. Кроме того, термобелье можно носить и во время обычных прогулок на природе, даже если вы не занимаетесь спортом. По своим термокачествам оно превосходит обычную одежду, при этом имеет высокий уровень комфорта.

Различают несколько видов термобелья для активного спорта. Нижнее термобелье – оно впитывает и уводит влагу. Верхнее термобелье - второй слой термобелья, который выводит влагу наружу и сохраняет тепло.

Термобелье отличается высокой степенью прилегания к телу. Швы термобелья для спорта обычно выводят наружу и делают плоскими – это помогает избегать натираний и мозолей. Во время неблагоприятных погодных условий к термобелью добавляют еще один, верхний, водонепроницаемый слой одежды.

