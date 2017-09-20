«Если все вскроется, репутация нации будет подмочена»

Китай на летней Олимпиаде в РИО Фото: Gettyimages.ru

Карьера врача олимпийской сборной Китая оказалась под угрозой, когда она отказалась сделать запрещенные инъекции лучшим китайским гимнастам. После почти двух десятилетий гонений, она нашла убежище в Германии, порвав все связи с Коммунистической Партией Китая, и рассказала журналистам The Epoch Times о том, как ее заставляли давать стероиды олимпийским чемпионам.



79-летняя Сюэ Инсян родилась в привилегированной семье революционеров во втором поколении. В возрасте 20 лет она устроилась в Главное управление спорта Китая, важнейшую спортивную организацию страны. Затем она стала персональным доктором таких олимпийцев как Ли Нин, известный как «принц гимнастики», и Лу Юн, дважды победитель Олимпийских игр в 1984 и 1988 годах. Также она занимала пост главного врача, под контролем которого находилось 11 национальных сборных.

Все изменилось в конце 1970-х, когда волна допинга захлестнула китайский спорт при непосредственной поддержке государства. Спортивный врач Чен Жангао был специально направлен на исследование преимуществ разного рода стимуляторов. Вернувшись в Китай он немедленно провозгласил удивительную мощь стимуляторов в борьбе против усталости. Сюэ заявляет, что позднее всех спортсменов обязали принимать допинг. Главное управление спорта Китая немедленно включилось в исследование, которое проводил Чен. Сюэ сообщает, что спортсменам порой даже не говорили, что делали укол. Стероиды и гормоны роста публично имели название «специальной пищевой медицины» и популяризировались среди спортсменов страны как часть «научного исследования».

Сюэ говорит: «Эта кампания просто уничтожала наш спорт и атлетов».

Будучи врачом, Сюэ лучше чиновников понимала всю опасность применения допинга. Побочные эффекты включают в себя тяжелые повреждения печени и костной ткани, а также рак головного мозга. Но именно спортсмены-подростки платили самую высокую цену. «Мощнейший «энерджайзер» открывал перед ними дверь в профессиональный спорт. Я видела, как некоторые из них побивали местные рекорды… Теперь они сидят больные, без гроша и с психическими проблемами», - рассказывает Сюэ.

Больше всего Сюэ заботило отсутствие какого-либо контроля за применением допинга. «В сборной, по крайней мере, были врачи, которые делали инъекции и брали на себя за это ответственность. Но что тогда творилось в командах ниже уровнем», - ужасается Сюэ.

Доктор Сюэ в форме олимпийской делегации Китая в 1988 году.

В июле 1988 года за два месяца до старта Олимпийских игр в Сеуле Сюэ дали приказ сделать повышающий тонус укол гимнасту Ли Нину. Она отказалась и возмездие последовало незамедлительно. В то время как лояльные врачи наслаждались успехами и продвигались по службе, Сюэ была снята со своей должности. Ее почта и телефон прослушивались. Полицейская машина постоянно дежурила возле ее дома. «Ли Нин – звезда. Если все вскроется, то не только Вы, я и Ли Нин упадем лицом в грязь, но и вся репутация нации будет подмочена!», - сказала одному из чиновников Сюэ.

В 2012-м году сам Ли Нин заявил изданию «Southern Weekly»: «Тогда спортивных комитет хотел видеть не спортсменов, а сразу чемпионов».

Ли Нин, как национальный герой Китая, зажигал олимпийский огонь в 2008 году на церемонии открытия Игр в Пекине.

Перед стартом Олимпийских игр в Пекине в 2008-м к Сюэ приехал заместитель директора государственного спортивного бюро. Он недвусмысленно предупредил ее, что не хотел бы слышать «чего-то невыгодного для нации». Об этом рассказал Янь Вэйдун, сын Сюэ и по совместительству художник. Муж врача, который на тот момент только перенес операцию на мозг, подрался с чиновником. В результате конфликта он упал на землю и вновь получил повреждение головы. Спустя три месяца он скончался.

В 2012-м году Сюэ решилась на интервью для австралийской «Fairfax Media», в котором рассказала о государственно-принудительном употреблении допинга в Китае. Это был первый случай таких серьезных обвинений в адрес режима.

В поисках убежища

Сюэ перенесла два инсульта и даже на время потеряла речь. Когда она обратилась за лечением в Пекинскую больницу и госпиталь Китайско-Японской дружбы, те предоставили ей лишь поверхностное обследование. И это крупнейшие лечебные заведения Пекина!

«Они два года отказывались лечить мою маму. Каждый раз они не объясняли причин, а полиция всегда ждала нас при входе», - рассказывает Янь Вэйдун. До того как Сюэ позволили выехать за рубеж за медицинской помощью, ее дом неоднократно обыскивала полиция. Силовики пытались найти 68 журналов, которые во время своей практики вела Сюэ. В них были отражены все факты государственной допинговой программы. Но полиция опоздала. Семья врача загодя переправила все доказательства в другую страну.

Сюэ переехала в Германию в июне этого года со своим сыном и племянницей и немедленно попросила политического убежища. Все втроем были перенаправлены в лагерь беженцев в Мангейм 29 августа. Сюэ рассказала «Radio Free Asia», что после смерти мужа перестала платить взносы в Коммунистическую Партию Китая. 8 сентября она выложила фотографию, где она держит листок с надписью: «Сюэ Инсян заявляет: вышла из Коммунистической Партии Китая. Дата 9.8.2017».

С отъездом Сюэ порвала все связи с Компартией Китая. На сегодняшний день более 280 миллионов китайцев выбрали такой же путь как и врач.

28 августа проблема, с которой боролась Сюэ, снова пестрила в заголовках газет. Два китайских тяжелоатлета были признаны виновными в употреблении допинга на Олимпийских играх. По информации Associated Press, повторное исследование допинг-проб с игр в Пекине и Лондоне поставило под удар около 50 спортсменов с территории бывшего СССР. Китай же является одним из лидеров мирового тяжелой атлетики. В 2016-м году сборная выиграла семь медалей на Олимпиаде в Рио, из них пять золотых.