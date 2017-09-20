Нечестные победы, или паралимпийский спорт теряет доверие?

Спортсмены возвращают свои медали. С чем это связано? Оказывается существует немало способов, как улучшить свое выступление без применения допинга, но все же нечестным путем.

Паралимпийский спринтер Бетани Вудвард вернула свою медаль, которую выиграла за последние четыре года, из-за того, что один из членов команды «дал сборной несправедливое преимущество». И речь не идет о допинге. Оказывается, существует немало способов «читтерства» даже в паралимпийском спорте. Такие маленький «хитрости» спортсмены называют «сродни допингу». «Мое сердце разбито! Я была уверена, что заслужила эту медаль. Она не нужна мне. Я хочу жить дальше с чистой совестью», - рассказывает Бетани.

Паралимпийский спорт – не про медали или рекорды. Он показывает, что люди преодолевают свои трудности ради большой цели и мечты. Потому-то Вудвард и закончила спортивную карьеру, заявив, что разочаровалась в своей команде.

Какими же методами достигается это «хитрое преимущество»?

Компания BBC провела собственное расследование, опросив десятки спортсменов. На условиях анонимности они рассказали о самых типичных примерах «обойти систему».

- Пловцов с церебральным параличом помещают в специальные холодные ванны, чтобы сделать спастичность их мышц ниже. То есть снизить повышенный тонус мышц конечностей, возрастающий при напряжении.

- Некоторые спортсмены во время квалификации используют инвалидные коляски, хотя в обычное время обходятся без них.

- Рука пловца связывается в локте за несколько дней до начала заплыва. Повязка снимается непосредственно перед стартом. Таким образом, спортсмен не может полностью выпрямить руку.

- Пловец-ампутант с большим количеством конечностей для определенной классификации подвергается дополнительному хирургическому вмешательству. «Это все ради карьеры», - часто отвечают официальные лица на вопрос об ампутации.

- Классификаторы могут быть также тренерами определенных спортсменов, что компрометирует весь процесс.

Это лишь краткий список того, на что идут тренеры и спортсмены в погоне за результатами, невзирая ни на мораль, ни на здоровье паралимпийцев.

Но не все так «чисто» и в системе классификаций. Сама идея классификаций должна в теории обеспечивать справедливое соревнование. Она распределяет спортсменов по группам в зависимости от уровня их нарушений. И сам Международный паралимпийский комитет отвечает за этот процесс.

Например, паралимпийское плавание МПК уже не раз предупреждал о том, что преднамеренное ухудшение состояния спортсмена подрывает все доверие к спорту. При реализации подобных махинаций спортсмен претендует на выступление в более «удобной» для него группе. Сейчас система квалификации в этом виде спорта пересматривается.

После Олимпийский игр в Рио в адрес тех, кто готовил британских паралимпийцев, посыпались обвинения в нечистоплотности. Тем не менее, расследование, опубликованное в марте, никаких весомых доказательств не предоставило.

Бороться с «читтерством» в паралимпийском спорте можно только путем систематизации данных по махинациям и введении наказаний за эту провинность. А вот главный тренер паралимпийской сборной Великобритании в Лондоне 2012 Питер Эрикссон считает, что необходимо даже создать специальную независимую организацию по борьбе с «недопинговым» незаконным повышением результатов выступления спортсменов. Если даже паралимпийский спорт потеряет доверие, то чему верить?