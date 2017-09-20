Сегодня свой день рождения празднует величайшая из актрис, Софи Лорен

Советский спорт Life&Style присоединяется к поздравлениям и публикует некоторые секреты красоты кинодивы.

В это сложно поверить, но неподвластной времени красавице исполнилось 83! Своих лет она не скрывает и моложе казаться не пытается. При этом выглядит она потрясающе и уверяет, что особенных усилий для этого не прикладывает.

Но, конечно же, она немного лукавит. Темпераментная итальянка к своей внешности относилась намного внимательнее.

Утро

Софи Лорен, по привычке, встает в пять-шесть утра. Много лет она просыпалась очень рано, чтобы ей успели сделать макияж. Минут 20-25 занимается зарядкой, потом принимает контрастный душ. По ее словам, это полезно для кровообращения, общего тонуса и для поддержания формы груди. Затем она идет в свой сад дышать ароматом цветов и настраивается на положительный лад. Затем – завтрак и обязательная прогулка.

Питание

Актриса сторонница правильного питания. Помимо этого каждые три месяца она очищает пищеварительный тракт и устраивает организму разгрузочные дни. В течение нескольких дней есть только свежие фрукты и овощи и пьет натуральные соки.

Всем, кто следит за своим здоровьем и фигурой, она рекомендует есть в день по ананасу. Этот фрукт, по ее словам, способствует регенерации клеток кожи и расщеплению белка. Если ананаса не оказалось, можно заменить его грейпфрутом.

Кожа

Софи Лорен уверена, горячий воздух - враг красивой кожи, ведь он вытягивает влагу и добавляет морщин! Обязательно нужно использовать увлажнитель воздуха или, на худой конец, поставить емкость с водой у батареи. Верные помощники в смысле удержания влаги – комнатные растения. Также важно ежедневно пользоваться кремами. Легкое увлажнение утром и более насыщенное – вечером.

Макияж

Для этой процедуры актриса, которая может себе позволить любое средство по уходу, использует обычное растительное масло. А после наносит на область вокруг глаз крем с витамином А.

Волосы

Великолепный блеск, по утверждению Софи Лорен, можно получить, используя оливковое масло. Необходимо нанести его на волосы, втирать в кожу головы и смыть, подождав два часа. После этого, конечно, придется несколько раз помыть волосы шампунем, но оно того стоит! Кстати, шампуня лучше использовать совсем небольшое количество и разводить его водой.

Спорт

Физические упражнение незаменимы. В первую очередь, они уменьшают аппетит и сжигают калории. А также помогают справиться со стрессом и успокаивают нервы. Гимнастика развивает грацию, меняет походку, делая ее более плавной и выпрямляет осанку, делая женщину по-настоящему неотразимой.

Сон

Актриса считает, что один из главных секретов женской красоты – хороший сон. Это отличное успокоительное средство. Главное, ложась спать настроиться на положительные эмоции, выпить стакан молока или принять расслабляющую ванну. И хорошее настроение на следующий день гарантировано! И еще очень важно соблюдать режим и ложиться в одно и то же время.

Софи Лорен уверена, что сон является самым настоящим успокоительным средством, который многие недооценивают. Перед сном актриса советует настраиваться только на положительные моменты, от этого зависит качество сна и настроение на следующий день. Естественно время сна должно быть одно, не нарушайте режим. Перед сном можно выпить стакан молока или принять теплую ванну для расслабления.

Стиль

Знаменитая итальянка уверена, у знаменитого человека перед своими поклонниками должно быть чувство ответственности. Их нужно уважать и всегда быть на высоте. Именно по этой причине она всегда старается выглядеть достойно, выходя в люди. Даже если речь идет о походе в овощную лавку.

-Я не хочу, чтобы люди, узнавшие меня в магазине или ресторане, сказали: «Боги, она выглядит ужасно, эта одежда ей не идет, и почему она не причесалась?»