«Газовик» проиграл из-за загазованности?

Полузащитник "Оренбурга" Роман Воробьев не успевает за Магомедом Оздоевым Фото: ФК «Рубин»

На тренировочных сборах футболистов накрыло облако выбросов с месторождения компании «Газпром Нефть».



Матч футбольного клуба «Оренбург» (в недавнем прошлом - ФК «Газовик») закончился поражением от казанского «Рубина» разгромным счётом 0:2.

Перед кубковым матчем оренбургские футболисты оказались под облаком сероводорода.



Футбольный клуб «Оренбург» выбыл из борьбы за кубок России, проиграв «Рубину».

Принимая сегодня на своём поле в Ростошах соперников из Казани, оренбургские футболисты показывали, особенно во втором периоде, яркую и агрессивную игру. Было заметно, что им самим хотелось пройти в 1/8 финала. Игра была довольно активной, оренбуржцы часто атаковали, было много острых и потенциально прорывных моментов. Но под конец стало очевидно, что команда вымоталась, устала. Второй гол в свои ворота получили уже в дополнительное время.



Возможно, что на результате игры сказался тот факт, что игроки ФК «Оренбург» в ночь перед игрой непосредственно перед игрой подверглись воздействию сероводородного облака из прорвавшейся газовой скважины. Как сообщает «Нефть Капитал», ЧП произошло в 11 километрах от села Самородово Оренбургского района Оренбургской области во время ремонтных работ на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), компании «Газпром Нефть». Работы на скважине выполняла подрядная организация ООО «Бузулукская нефтесервисная компания».

Облако сместилось на северо-запад по розе ветров, как раз туда, где проходила подготовку команда. Оно накрыло базу отдыха «Самородово» близ одноимённого посёлка, где команда проходила подготовку к матчу, в пять утра. Игроков с базы увезли на стадион лишь около трёх часов дня. А чуть ранее из ближайшего посёлка Самородово были вывезены в больницы Оренбурга 22 ребёнка - ученика местной школы №70 и трое взрослых, в том числе из числа персонала базы. Предельная допустимая норма загрязнение в месте аварии была превышена в 14 раз.

Губернатором области Юрием Бергом был введён режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

Пресс-атташе клуба Алексей Сорокин в беседах с местными журналистами поначалу заверил, что ему ничего не известно о последствиях возможного отравления игроков. Более того, на 13-00 местного времени никакой связи у него с футболистами клуба не было. По его словам, «игроков специально перед матчем стараемся не тревожить, отключаем все телефоны».

Позже, когда игра уже началась, Сорокин уверял, что никаких жалоб от спортсменов не поступало, на здоровье и самочувствие выброс не сказался.

Тем не менее, удручающий результат матча может говорить как раз об обратном.