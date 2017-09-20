Вся правда о физруках

Развенчиваем мифы и ломаем стереотипы

Мы провели масштабный опрос, и большинство наших респондентов сошлось в едином мнении: физруки- ребята простоватые, без затей. Спортивный костюм, мяч под мышкой, а кое у кого еще и бутылка в шкафчике. Неспроста про них столько анекдотов сложено. Народ не обманешь. Не блещущий интеллектом и хорошими манерами Фома из популярного сериала общественность в этом мнении лишь укрепляет.

«Советский спорт» Life&Style проводит интересное исследование. Кто он, современный учитель физкультуры? Мы опросили педагогов и учеников столичных школ, а также тех, кто школы давно закончил, но уроков физкультуры не забыл, и подготовили серию интервью.

Скажешь: в руках педагога судьба ученика – получается как-то высокопарно. Но на самом деле, так оно и есть. От правильного (или нет) поведения школьного учителя очень многое зависит, в частности, выбор карьеры, интересы, отношение к спорту.

Но для некоторых простое учительское «не смог сдать нормативы» в дальнейшей жизни имело не очень приятные последствия. Долго пример искать не буду. В 14 лет я перешла в новую школу. Сногсшибательных результатов в спорте я не выдавала, но в предыдущем учебном заведении выполняла все необходимое вполне себе прилично, на уровне. Вес (это важно)- вполне себе, ничего лишнего. К новой школе я готовилась основательно. К физкультуре- в том числе. Бодрый настрой – при мне. К нему родители добавили новую форму, кроссовки. Костюм без перьев и блесток, кроссовки без колесиков. Совершенно стандартный набор. Занятия были на улице. Помню, как вчера. Идет наш класс, а учитель навстречу. Окидывает меня подозрительным взглядом и громко- громко:

- А откуда к нам эта мадмуазель, такая неспортивная?

Первое занятие, первая учебная неделя, ну, вы понимаете. Звучит музыка, под которую Марио, вскидывая ручки, проигрывает. Настрой улетучивается. Голову хочется спрятать в песок на весь последующий учебный год.

Педагоги, отвечавшие на вопросы Советского спорта, уверены: сегодня на физруков «наезжают» те, кто в детстве по этому предмету не успевал, ленился, не носил форму, не мог сдать нормативы. А теперь подрос и отыгрывается.

Наезжать совсем не хочется. Просто те, кто подрос, теперь и сами стали родителями. И им крайне важно, что за люди занимаются воспитанием их детей.

Современные ученики в большинстве своем физкультурой довольны. Большинство опрошенных нами детей с энтузиазмом рассказывают о занятиях и об учителях.

Артем, учащийся школы 1095, происходящим доволен:

-У нас весь класс ходит с удовольствием, потому что наш учитель, Александр Васильевич, пользуется авторитетом. Он активный, сам занимается спортом, поддерживает хорошие отношения с учениками. У него два высших образования и с ним интересно поговорить. Урок физкультуры обязательный предмет и я считаю, что это правильно. Плюс, на уроках нас часто объединяют в команды и благодаря этому мы стали дружнее, возникает «тим спирит». Ну и вообще, смена деятельности – можно отвлечься, подвигаться. Это здорово.



