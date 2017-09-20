Календарь БК Химки в баскетбольной Евролиге
12 октября стартует новый баскетбольный международный турнир – Евролига сезона 2017-2018. Россию представляют два клуба: ЦСКА (Москва) и «Химки» (Химки). Армейцы попали в турнир как победители национального чемпионата, а химчане как вице-чемпионы.
Домашней ареной для «Химок» в этом сезоне будет площадка в Мытищах. Первый матч «Химки» сыграют дома 13 октября против «Валенсии», которая по итогам регулярного чемпионата Испании по баскетболу заняла 3 место, уступив «Басконии» и «Реалу». Первый выезд состоится в Грецию к «Олимпиакосу» 26 октября. Время игр появится позже.
Полный календарь баскетбольного клуба «Химки» в Евролиге 2017/2018
№ Дата Хозяева – Гости
№ Дата Хозяева – Гости
1 тур 13.10.2017 Химки (Россия) – Валенсия (Испания)
2 тур 20.10.2017 Химки (Россия) – Жальгирис (Литва)
3 тур 24.10.2017 Химки (Россия) – Црвена Звезда (Сербия)
4 тур 26.10.2017 Олимпиакос (Греция) – Химки (Россия)
5 тур 02.11.2017 Реал Мадрид (Испания) – Химки (Россия)
6 тур 10.11.2017 Химки (Россия) – Баскония (Испания)
7 тур 14.11.2017 Панатинаикос (Греция) – Химки (Россия)
8 тур 16.11.2017 Химки (Россия) – Маккаби Т-А (Израиль)
9 тур 24.11.2017 Фенербахче (Турция) – Химки (Россия)
10 тур 30.11.2017 Химки (Россия) – Бамберг (Германия)
11 тур 07.12.2017 Олимпия Милан (Италия) – Химки (Россия)
12 тур 14.12.2017 Уникаха (Испания) – Химки (Россия)
13 тур 20.12.2017 Химки (Россия) – Анадолу Эфес (Турция)
14 тур 22.12.2017 ЦСКА (Россия) – Химки (Россия)
15 тур 29.12.2017 Химки (Россия) – Барселона (Испания)
16 тур 05.01.2018 Бамберг (Германия) – Химки (Россия)
17 тур 12.01.2018 Химки (Россия) – Реал Мадрид (Испания)
18 тур 16.01.2018 Црвена Звезда (Сербия) – Химки (Россия)
19 тур 18.01.2018 Химки (Россия) – Олимпиакос (Греция)
20 тур 25.01.2018 Валенсия (Испания) – Химки (Россия)
21 тур 02.02.2018 Химки (Россия) – Уникаха (Испания)
22 тур 09.02.2018 Жальгирис (Литва) – Химки (Россия)
23 тур 23.02.2018 Химки (Россия) – Панатинаикос (Греция)
24 тур 01.03.2018 Баскония (Испания) – Химки (Россия)
25 тур 08.03.2018 Химки (Россия) – Олимпия Милан (Италия)
26 тур 15.03.2018 Маккаби Т-А (Израиль) – Химки (Россия)
27 тур 21.03.2018 Анадолу Эфес (Турция) – Химки (Россия)
28 тур 23.03.2018 Химки (Россия) – ЦСКА (Россия)
29 тур 29.03.2018 Химки (Россия) – Фенербахче (Турция)
30 тур 05.04.2018 Барселона (Испания) – Химки (Россия)
Трансляцию всех баскетбольных матчей Евролиги с участием «Химок» можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайтеhttp://www.sovsport.ru. О времени начала встреч будет сообщено дополнительно. Следите за новостями на сайте в разделе «баскетбол».