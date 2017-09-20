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Календарь БК Химки в баскетбольной Евролиге

Александр Бухаров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщики БК "Химки"
Болельщики БК "Химки"Фото: «Советский спорт»

12 октября стартует новый баскетбольный международный турнир – Евролига сезона 2017-2018. Россию представляют два клуба: ЦСКА (Москва) и «Химки» (Химки). Армейцы попали в турнир как победители национального чемпионата, а химчане как вице-чемпионы.

Домашней ареной для «Химок» в этом сезоне будет площадка в Мытищах. Первый матч «Химки» сыграют дома 13 октября против «Валенсии», которая по итогам регулярного чемпионата Испании по баскетболу заняла 3 место, уступив «Басконии» и «Реалу». Первый выезд состоится в Грецию к «Олимпиакосу» 26 октября. Время игр появится позже.

Полный календарь баскетбольного клуба «Химки» в Евролиге 2017/2018

№ Дата Хозяева – Гости

  № Дата Хозяева – Гости

1 тур 13.10.2017 Химки (Россия) – Валенсия (Испания)

2 тур 20.10.2017 Химки (Россия) – Жальгирис (Литва)

3 тур 24.10.2017 Химки (Россия) – Црвена Звезда (Сербия)

4 тур 26.10.2017 Олимпиакос (Греция) – Химки (Россия)

5 тур 02.11.2017 Реал Мадрид (Испания) – Химки (Россия)

6 тур 10.11.2017 Химки (Россия) – Баскония (Испания)

7 тур 14.11.2017 Панатинаикос (Греция) – Химки (Россия)

8 тур 16.11.2017 Химки (Россия) – Маккаби Т-А (Израиль)

9 тур 24.11.2017 Фенербахче (Турция) – Химки (Россия)

10 тур 30.11.2017 Химки (Россия) – Бамберг (Германия)

11 тур 07.12.2017 Олимпия Милан (Италия) – Химки (Россия)

12 тур 14.12.2017 Уникаха (Испания) – Химки (Россия)

13 тур 20.12.2017 Химки (Россия) – Анадолу Эфес (Турция)

14 тур 22.12.2017 ЦСКА (Россия) – Химки (Россия)

15 тур 29.12.2017 Химки (Россия) – Барселона (Испания)

16 тур 05.01.2018 Бамберг (Германия) – Химки (Россия)

17 тур 12.01.2018 Химки (Россия) – Реал Мадрид (Испания)

18 тур 16.01.2018 Црвена Звезда (Сербия) – Химки (Россия)

19 тур 18.01.2018 Химки (Россия) – Олимпиакос (Греция)

20 тур 25.01.2018 Валенсия (Испания) – Химки (Россия)

21 тур 02.02.2018 Химки (Россия) – Уникаха (Испания)

22 тур 09.02.2018 Жальгирис (Литва) – Химки (Россия)

23 тур 23.02.2018 Химки (Россия) – Панатинаикос (Греция)

24 тур 01.03.2018 Баскония (Испания) – Химки (Россия)

25 тур 08.03.2018 Химки (Россия) – Олимпия Милан (Италия)

26 тур 15.03.2018 Маккаби Т-А (Израиль) – Химки (Россия)

27 тур 21.03.2018 Анадолу Эфес (Турция) – Химки (Россия)

28 тур 23.03.2018 Химки (Россия) – ЦСКА (Россия)

29 тур 29.03.2018 Химки (Россия) – Фенербахче (Турция)

30 тур 05.04.2018 Барселона (Испания) – Химки (Россия)

Трансляцию всех баскетбольных матчей Евролиги с участием «Химок» можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайтеhttp://www.sovsport.ru. О времени начала встреч будет сообщено дополнительно. Следите за новостями на сайте в разделе «баскетбол».

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