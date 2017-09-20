Вот кто будет выкидывать «Зенит» из Кубка. Они уже удивляют, могут продолжить

Петербургское дерби может получиться действительно крутым, потому что «Динамо СПб» к нему тоже круто готово.

«Динамо СПб» – это вообще серьезно?

«Динамо СПб» давно не было таким мощным и основательным, как сейчас. Теперь это действительно клуб, который строится и не сомневается, что у владельца закончатся деньги или внезапно пропадет интерес к проекту. Потому что во второй петербургский клуб два года назад пришла главная фамилия российского спорта. Босс в «Динамо СПб» – Борис Ротенберг. Он переключился на этот проект с московского «Динамо», закрыл тут все долги, и теперь «Динамо СПб» – один из самых стабильных клубов первой лиги.

Удивительно, но даже с таким инвестором «Динамо СПб» – не самая богатая команда ФНЛ, ее бюджет после возвращения из зоны «Запад» увеличили в три раза, однако это рост со 100 миллионов рублей до 300. Говорят, что Борис Ротенберг пока не хочет вливать в клуб по-настоящему большие деньги, ему важно планомерное развитие, а не бурный захват. Кстати, кубковый матч с «Зенитом» может стать первым, который Ротенберг посмотрит вживую. Домашние игры на малой арене «Петровского» и тем более в Великом Новгороде владелец не посещал.

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Управляет «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко – его с Борисом Ротенбергом связывает спорт: когда Рубашко занимался борьбой, Ротенберг его тренировал. Рубашко действительно занимается выстраиванием клубной вертикали: как только «Динамо СПб» вышло из второй лиги, там появилось «Динамо СПб-2» для обкатки воспитанников петербургских футбольных школ на профессиональном уровне.

И да – у «Динамо СПб» сейчас нет вообще никакой связи с московским «Динамо». Вначале, два года назад, когда петербуржцы в спешке собирали состав, из московской молодежки привлекли сразу нескольких. К тому же пригласили главным тренером легенду «Динамо» Александра Точилина. Но дальше перестали ориентироваться на Москву и начали строить свой клуб по своим законам.

«Динамо СПб» уже всех удивило. Чем?

Результатам «Динамо СПб» на старте нового сезона удивляются даже в самом клубе: новичок ФНЛ после трети сезона идет в зоне стыковых матчей и опережает многие команды, у которых есть конкретная задача выходить в премьер-лигу – например, «Оренбург» отстает на шесть очков, «Балтика» – на пять.

В «Динамо СПб» по-прежнему говорят, что главная цель – остаться в ФНЛ, от зоны вылета петербургская команда оторвалась уже на 17 очков, этот вопрос сейчас гораздо актуальнее для «Зенита-2», дубль лидера РФПЛ как раз близко ко дну.

О возможном выходе в премьер-лигу в «Динамо СПб» стараются не говорить. Вряд ли команда станет намеренно отдавать очки весной, чтобы самостоятельно избежать даже стыковых матчей. Все-таки с таким владельцем новое увеличение бюджета в три раза вполне возможно. Однако динамовцы в первую очередь стремятся опять же построить систему вперед продвижения до элиты.

Игра будет суперпринципиальной не только из-за дерби. Почему?

В основном составе «Динамо СПб» слишком много футболистов, которые имеют отношение к «Зениту», чтобы можно было поверить в цитаты о том, что кубковая игра не особенная для игроков.

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Максим Рогов, Кирилл Костин, Олег Власов, Иван Соловьев, Михаил Козлов, Андрей Батютин, Михаил Коваленко, Николай Тарасов, Феликс Шалимов, Павел Киреенко, Павел Барбашов, Андрей Зайцев и Ефрем Вартанян – все эти люди когда-то пытались пробиться в основу «Зенита», а теперь рубятся за «Динамо СПб». Некоторые – во второй лиге за дубль, но все же. Именно этот клуб, а не «Зенит» или «Тосно», активнее всех возвращает домой воспитанников петербургского футбола.

Кто в «Динамо СПб» самый опасный?

Больше всех забивает игрок, у которого нет ничего общего ни с «Зенитом», ни с московским «Динамо» – это 24-летний Артем Кулишев, у него пять голов в 14 матчах. В премьер-лиге этот парень провел всего 67 минут в двух матчах за родной «Ростов» в сезоне-2013/14. Причем он не чистый нападающий, а скорее атакующий полузащитник.

Иван Соловьев пообещал, что у «Динамо СПб» получится сдержать Александра Кокорина – если Манчини, конечно, поставит лучшего форварда на кубковый матч. Бывший игрок «Зенита» выделил опытных защитников Олега Бабенкова и Алексея Житникова – обоим по 32, ни у одного из них нет опыта игры в премьер-лиге.

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