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«Авангард» не может, Набабкин поможет. ЦСКА тоже вылетел из Кубка России

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Набабкин
Кирилл НабабкинФото: «Советский спорт»

ЦСКА в гостях в дополнительное время проиграл курскому «Авангарду» (0:1). О вылете еще одного клуба РФПЛ из первой для себя стадии Кубка России – в репортаже «Советского спорта».

ВЫЛЕТЕТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Когда в СМИ появилась информация, что ЦСКА отправился в Курск на матч с «Авангардом» чуть ли не без всех игроков основного состава, стало ясно – в нынешнем кадровом составе армейцам Кубок России в тягость. Никого не купив, бегая одним и тем же составом, необходимо сузить фронт работ до минимума и сосредоточиться на РФПЛ и Лиге чемпионов.

ЦСКА прибыл в Курск неполным составов, всего в 15 человек. Забудьте про Акинфеева, братьев БерезуцкихВитиньоДзагоева и остальных. В основе вышли игроки обоймы ВасинНатхоОланаре и Набабкин. На лавке остался Головин и три малоизвестных парня – ТикнизянЛеонов и Кырнац.

У «Авангарда» ситуация иная. Лидеры КонцедаловАппаевКоробов и Нетфуллин появились на поле с первых минут, а значит заряженность на проход в 1/8 финала – максимальная. Действительно, а почему бы не поддержать всеобщий тренд, обыграть клуб премьер-лиги? Так уже поступили «Луч-Энергия» (с «Анжи» - 2:0), «Шинник» (с «Уралом» - 3:0), «Томь» (с «Краснодаром» - 2:1) и «Тамбов» (с «Арсеналом» - 1:0).

ЦСКА ИГРАЛ В ДВА ЗАЩИТНИКА?

Виктор Гончаренко то ли ударился в эксперименты, то ли не от хорошей жизни выпустил на курский газон всего двух защитников – Васина и Набабкина. Концентрация игроков средней линии и нападения сказалась на ходе встречи моментально: широкий фронт атак, постоянная смена позиций и творческий беспорядок впереди – смотреть на все это было приятно, однако системности действиями молодых КучаеваОлейниковаХосонова и Гордюшенко все-таки не доставало.

ЦСКА в обескровленном составе все же умудрился забить. На свежих после перерыва ногах Оланаре влетел в штрафную по месту левого инсайда, получил мяч от партнера и пробил… И все бы хорошо, но офсайд и как следствие разочарование в глазах нигерийца. А ведь он мог сделать что-то действительно полезное в этом сезоне. Пока главный форвард вице-чемпион забил однажды в сезоне. И это в восьми матчах!

«Авангард» смотрелся бойко и задорно, но, как часто бывает с командами не самого высокого класса, коллективу не хватало мастерства в финальной трети поля. Даже с везением все было в этот вечер у курян в порядке: и отскакивал мяч постоянно к ним, и в простых ситуациях армейцы порой ошибались в пользу соперника. Только вот не удалось это преимущество в деталях развить в нечто монументальное. Например, в гол.

FERGIE TIME ПО-КУРСКИ

Яркий момент у ворот Помазуна случился на 81-й минуте встречи, когда дальним ударом каркас его ворот на прочность проверил Гурфов. Будь траектория поудачливее, мяч точно бы оказался в воротах, вратарь был бессилен. После этого эпизода курская команда оживилась настолько, что напомнила «Манчестер Юнайтед» с его fergie time и тотальным насестом на ворота оппонента в последние минуты матча. Какой же момент был у Аппаева, только попадай с пяти метров в пустые ворота! ЦСКА от такого давления опешил и встал у своих ворот.

Как бы футболистам не хотелось, без дополнительного времени не обошлось. Но зато мы увидели в деле свежего Головина. Благодаря диспетчерским способностям Александра ЦСКА задвигался и зашевелился, да так что у футболистов «Авангарда» начало сводить ноги.

И все бы ничего, и ЦСКА уже готов закатывать соперника в газон с выходом Головина, но пришла беду откуда не ждали. Набабкин, находясь в штрафной, выставил руку в неестественном положении, а Коробов уверенно реализовал пенальти и побежал праздновать в стиле Роналду. Еще и примера в Курске! А Курск – в 1/8 финала Кубка России. Впервые в своей истории.

Матч

Авангард - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Коробов 114 (1:0 - пен.).

Состав

Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре

Предупреждения:

Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция

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