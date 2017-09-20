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Евгений Ловчев: В Кубке России играют дублеры, в этом виноват РФС

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стартовый состав ПФК ЦСКА на матч с курским "Авангардом"
Стартовый состав ПФК ЦСКА на матч с курским "Авангардом"Фото: ПФК ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о том, почему в Кубке России команды премьер-лиги выставляют не основные составы.

«НУЖНО ПРОВОДИТЬ 1/16 В НАЧАЛЕ СЕЗОНА»

В последние годы у нас по поводу Кубка России муссируется один и тот же вопрос – почему команды премьер-лиги выставляют дублеров? Ладно – ЦСКА. Команда выступает еще и в Лиге чемпионов, обойма у армейцев ограниченная, но «Анжи» почему отправил во Владивосток второй состав?

Но вина в том, что так получается, лежит на РФС. Зачем сейчас, когда у многих команд очень напряженный график, проводить матчи Кубка России? В сентябре проходят матчи сборных, ведущие клубы играют фактически через три дня на четвертый. Почему нельзя провести матчи 1/16 в августе, когда понятно, что в этой стадии уже будут играть команды премьер-лиги? Команды только втягиваются в сезон и лишний официальный матч будет очень кстати. Такой лишний матч только поспособствует набиранию формы. В августе все команды из премьер-лиги точно выставили бы основные составы. В РФС могут сказать, что нам надо провести еще 1/32 финала. Так проведите ее раньше, сдвиньте немного!

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«ФУТБОЛИСТЫ «АВАНГАРДА» БУДУТ НЕДЕЛЮ ГЕРОЯМИ КУРСКА»

ЦСКА в Курске выставил второй состав, дал отдохнуть многим лидерам. Хотя в мое время в «Спартаке» было всего 12 игроков основы. Но мы везде играли основным составом. Николай Петрович Старостин не понимал: как это отправить дубль куда-нибудь в условный Петрозаводск? Для местных болельщиков, да что там, для всего города приезда команды высшей лиги огромный праздник.

И армейцы этим составом ни в чем не превосходили «Авангард». Игроки хозяев были злее, решительнее, да и трибуны, может быть, впервые за 10 лет были переполнены. Теперь местные футболисты будут героями всего Курска минимум неделю.

«Авангард» не может, Набабкин поможет. ЦСКА тоже вылетел из Кубка России

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