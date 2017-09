«Мне бы половину успеха Федерера!» Наследница Хингис вернулась в игру

20-летняя швейцарка Белинда Бенчич в Петербурге проводит первый турнир после четырехмесячного отсутствия из-за травмы запястья.

Именно в России Бенчич добилась одного из главных достижений в карьере – попадание в топ-10 рейтинга WTA. Это произошло благодаря выходу в финал St. Petersburg Ladies Trophy в феврале 2016-го. Даже поражение от Роберты Винчи в решающем матче турнира не испортило Белинде цельного впечатления от поездки в Петербург.

В этом году молодая швейцарка приезжала в Россию дважды. В январе она снова выступила на Ladies Trophy, но на этот раз продержалась недолго. В стартовом раунде одиночной сетки Бенчич проиграла своей подруге Дарье Касаткиной, а ее дуэт с Мартиной Хангис также вылетел после первого круга парных соревнований. После этого Белинда выиграла всего четыре матча из 12, а в начале мая перенесла травму на запястье. Это же повреждение годом ранее помешало ей поехать на Олимпийские игры.

Нынешняя 312-я ракетка мира провела вне игры четыре месяца, а ее возвращение состоялось в Петербурге. Параллельно с турниром ATP St. Petersburg Open в городе проходит женский Neva Cup под эгидой ITF, и здесь Белинда уже прошла в 1/4 финала.

– Возвращение на корт – это невероятные чувства, – делилась Бенчич эмоциями с пресс-службой турнира и корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге». – Выиграв первое очко, я улыбалась, потому что снова могу играть, и это очень важно для меня.

– Это ваш не первый приезд в Петербург, здесь вы выходили в финал Ladies Trophy-2016. Местная публика волнуется, как проходит ваше восстановление после травмы.

– Это очень приятно. Я чувствовала поддержку на «Сибур Арене», когда играла там. Надеюсь вернуться туда в феврале, и моего рейтинга будет для этого достаточно. Очень рада, что меня поддерживают и на этом турнире. Спасибо за это болельщикам.

– Расскажите пару слов о вашем восстановлении после операции на запястье.

– У меня эта травма была достаточно долго, пока я не нашла отличного хирурга. Я доверяла ему с самого начала. Он говорил, что процедура будет обычной, но меня ждет долгое восстановление, так как были проблемы с сухожилием, и надо было что-то пришить обратно. Было очень тяжело, поскольку много работала над физикой. Я была расстроена, что не могла играть. Очень рада, что у меня был настолько хороший доктор, сейчас нет никакой боли. Надеюсь, так будет и дальше.

– Среди большинства турниров вы выбрали Петербург. Почему?

– Мне очень нравится город, он прекрасен. Я увидела, что здесь проходит турнир 100-тысячник, и он собрал хороших игроков. Это отличная возможность проявить себя. Я знала организаторов турнира и чувствовала, что меня здесь хорошо приняли. Это хорошее место, чтобы сыграть после перерыва. К тому же после турнира в Петербурге я пробилась в топ-10 рейтинга. Думаю, это хорошая карма (улыбается).

– Начиная с прошлого года, у вас было много травм. Это просто нефарт или были ошибки в подготовке?

– Уверена, что допускала ошибки. Я не верю в неудачу или совпадения. Я неправильно планировала свой календарь, и мое тело было не готово к теннису топ-уровня. При этом я сама играла хорошо. Сейчас я аккуратнее тренируюсь, делаю себе побольше выходных. Стараюсь учиться на своих ошибках.

– Когда вы снялись с турнира в Сиднее, то опубликовали в твиттере фотографию сломанного ногтя и подписали: «Это чтобы люди перестали выдумывать, что Бенчич снова травмирована».

– Потому что это не была травма. Чувствовала, что люди думали: «О, она опять травмирована». Я хотела этим сказать: «Ребят, это просто сломанный ноготь. Из-за этого я не могу надеть обувь, поэтому мне надо сняться с турнира». Мне кажется, это худшая травма из всех возможных (смеется).

– Какие у вас планы на остаток сезона?

– На следующей неделе сыграю в 25-тысячнике во Франции (турнир ITF в Клермон-Ферране – Прим.ред.), затем поеду в Линц. Я еще не уверена, но, наверное, отправлюсь в Китай на несколько турниров: 125-тысячник в Тайбэе (под эгидой WTA – Прим.ред.) и 100-тысячник в Шэньчжэне (турнир ITF – Прим.ред.). В декабре я буду играть в Дубае и совмещу это с подготовкой к сезону. После этого буду участвовать в Кубке Хопмана.

– В WTA-туре по вам скучают?

– Мои друзья, конечно же, скучают. Даша Касаткина – отличная подруга, мы с ней тренируемся в одних и тех же местах в Словакии. Буду очень рада снова с ней увидеться. Она хорошо выступает.

– Дарья Гаврилова рассказывала, что у вас есть групповой чат в WhatsApp, куда помимо Касаткиной еще входит Кристина Младенович.

– Да, там много сумасшедших вещей. И вам не захочется это читать! (смеется)

– С Мартиной Хингис общались во время восстановления?

– Мы собирались в Швейцарии, когда наша сборная играла матчи Кубка Федерации. Она поддерживала меня. Еще Мартина в этом году выигрывала много турниров, и я ее поздравляла с каждой победой.

– Вы с Мартиной планировали играть в паре на Олимпийских играх в Рио. Не хотите это попробовать в Токио в 2020-м?

– Впереди еще много времени. Я просто хочу попасть на Олимпиаду, потому что последние Игры пропустила из-за травмы. Посмотрим, есть ли в этом необходимость. Но я бы хотела сыграть с Мартиной.

– А как насчет сыграть в миксте с Роджером Федерером, как на Кубке Хопмана?

– Да, это был бы невероятный шанс. Я с нетерпением жду следующего Кубка Хопмана, и надеюсь, мы сможем сыграть там лучше, чем в прошлый раз.

– Роджер признавался: «Когда я разговариваю с Бенчич, вспоминаю, каким был сам 15 лет назад». А сами хотите быть в следующие 15 лет, как Федерер?

– У него большое влияние за пределами корта. Он меня научил многим вещам. Думаю, ему самому приятно поделиться своим опытом с молодыми игроками. Честно говоря, я не против, если бы у меня была половина того успеха, который есть у Федерера.

So sad its over, but what an unforgettable week I had! Thank you @rogerfederer 🇨🇭😎🐐 Next Match tomorrow already in Sydney:) pic.twitter.com/J1YGrJe05H