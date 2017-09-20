Вроде дышит. «Спартак» прервал 13-летнюю серию без побед с «Кубанью»

Квинси Промес автор дубля в ворота "Кубани". (фото Илья Смирнов)

«Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» в 1/16 финала Кубка России, ответив критикам и слухам не только словами, но и игрой.

13 ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД

То, что Денис Глушаков после появления слухов о сливе игроками Карреры, выступил с опровергающим заявлением в его Величестве инстаграме, это хорошо. Правда, капитан «Спартака» не назвал ни имени главного тренера, ни его полной должности, упомянув итальянца просто - «тренер». Да и опроверг только факт слива, а про отсутствие конфликта или недопонимания команды и Массимо не сказал ни слова. Но в любом случае – молодец, выступил.

Слова гендиректора Сергея Родионова и владельца клуба Леонида Федуна о том, что в команде все в порядке, а конфликт существует только на страницах газет, – еще лучше. Другое дело, что и турнирная таблица, и список травмированных тоже находятся там же, на страницах газет. Но это уже детали, а в сухом остатке имеем вот что: Карреру поддержали все главные официальные люди клуба. Поддержали оперативно и общим фронтом.

Но это все слова – валюта как легко создаваемая, так же быстро и обесценивающаяся. Хотелось видеть результат единения на поле. Чтобы никто уже и не думал проходить мимо Карреры после замен, а «Спартак» предстал бы единым целым - как тактически, так и ментально.

Проверка именно краснодарской командой, кстати, казалась очень любопытной. Во-первых, местная жара должна была помочь оценить «физику» «Спартака». А, во-вторых, несмотря на ухудшающееся с каждым годом состояние «Кубани», она пять лет уже не проигрывала красно-белым. Еще раз: пять лет без поражений (три победы и шесть ничьих), причем, дома и того больше – 13 лет.

Конечно, то, что сейчас из себя представляет «Кубань», далеко от образцов трех-четырехгодичной давности. Некогда один из самых заполняемых стадионов России теперь оказывается полупустым даже на «Спартаке», в составе крепкие фнловские середняки перемешаны с молодыми футболистами – об игроках уровня Озбилиза, Бальде или Попова можно забыть. Плюс «Кубань» находится в яме, непонятно точно в какой, но пусть будет – в функциональной: больше месяца без побед и почти два – без «сухих» матчей в ФНЛ.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Каррера выставил почти основу. Пожалуй, из тех, кого выпустил итальянец в Кубке и кто точно не являлся игроком стартового состава на середину сентября, можно назвать только Ананидзе и Селихова. В остальном сплошь те, кто, например, играл и против «Марибора», и против лидеров РФПЛ.

После того, как Ананидзе на 10-й минуте не забил из убойной позиции, попав в штангу, а затем также поступил и Промес, показалось, снова будет нервно. «Спартак» много владел мячом, много бил из-за пределов штрафной, но шквала стопроцентных моментов до конца первого тайма не наблюдалось. А «Кубань» не выглядела безнадежно, иногда подкрадываясь к воротам «Спартака». Но очень робко.

Неплохо смотрелся Ещенко - и прорывался по своему флангу, и выводил передачами на простор Адриано. Любопытно, что в это же время на скамейке мило улыбался Петкович. Что, конечно, не должно оскорблять ни чьи чувства, но и хвалить за жизнелюбие серба не будем. Активничал Комбаров, который считается одним из лидеров раздевалки, по крайней мере, русскоговорящей ее части. Симптоматичный момент. Как и рывок Адриано при счете 0:0, когда он помог команде при обороне закрыть зону на правом фланге.

К концу тайма Каррера несколько озадаченно смотрел на происходящее, видимо, обдумывая, что нужно менять в перерыве. Но тут «Спартак» разразился очень толковой комбинацией, которую завершил ударом Промес – 1:0. Он же во втором тайме поставил точку.

Первый гол голландца сразу изменил настроение матча – «Спартак» почувствовал себя увереннее, а «Кубань», в целом удобоваримо справляясь с игрой на вынос, явно потерялась в ситуации, где нужно было предложить что-то еще. На половине поля краснодарцев появились парковые зоны, где спокойно гуляли форварды «Спартака». Промес и Ананидзе соревновались, кто больше соберет ударов по каркасу ворот. Адриано отбил все руки своими ударами вратарю «Кубани» Дюпину, но так и не забил.

Разговор внутри коллектива точно пошел «Спартаку» на пользу: стало больше внимательности – «Кубань» практически не имели шансов, наконец-то была прервана безвыигрышная серия в Краснодаре, а лидеры неплохо себя показали. Конечно, это все нужно делить на уровень краснодарской команды.

Но в любом случае для «Спартака» сейчас, наверное, последний шанс вернуться в большую игру – в эти выходные домашняя игра с «Анжи», в следующие – тоже домашняя против «Урала». Надо брать максимум и достойно показать себя в середине недели - против «Ливерпуля» Клоппа. Тогда многое возможно – борьба за путевку в Лигу чемпионов на следующий год уж точно.