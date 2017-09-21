Денис Бояринцев: «Спартаку» нужно сплотиться вокруг Самедова

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился с «Советским спортом» мнением о ситуации вокруг московского «Спартака».

КОГДА Я ИГРАЛ В «СПАРТАКЕ», НАС ТОЖЕ ПОЛОСКАЛИ

- Читаете, что пишут СМИ о «Спартаке»?

- Да, я в курсе, хотя и не все матчи смотрю. Сейчас основная работа в «Текстильщике», и есть более важные дела. Знаю, что после игры с «Тосно» вокруг «Спартака» до сих пор много негатива. Но так было всегда. Когда я играл за красно-белых, после любой неудачи нас полоскали и песочили все, кому не лень. Лишний ажиотаж вокруг команды создавали только лишь потому, что «Спартак» - самый популярный клуб в стране.

- Когда вы получали негатив, это подстегивало команду?

- Каждый игрок переживает подобное индивидуально. Если говорить о моих ощущениях, то, конечно, неприятно было читать такое. Не только мне, еще и близким людям. Но я научился абстрагироваться от пустой критики и не обращать на нее внимания. Кстати, ребятам также посоветую сконцентрироваться на футболе, объединиться. Надо быстрее добиться положительного результата. Как только он придет - напряжение начнет спадать. И пресса успокоится, и болельщики.

- Такая острая реакция вызвана тем, что «Спартак» играет в ранге чемпиона?

- Я не думаю, что чемпионский ранг как-то влияет на ситуацию. В «Спартаке» всегда так было, вне зависимости от того, в каком статусе находится команда.

КРИТИКОВ КАРРЕРЫ ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ: ЧЕГО ОНИ САМИ ДОБИЛИСЬ КАК ТРЕНЕРЫ?

- Что, на ваш взгляд, не получается у красно-белых?

- Я думаю, что не совсем хорошо команда провела сборы и оказалась функционально не готова. Хотя матч с «Рубином» был очень хорошим. И я не понимаю тех, кто пишет, что ребята сливают тренера. С «Рубином», значит, не сливали, а с «Тосно» - решили слить? Вот такое неприятно читать в прессе.

- Мы недавно делали интервью с ветераном «Спартака» Андреем Пятницким (гипперсылка http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/1005099). Он во всех неудачах винит Карреру. Вы согласны с таким мнением?

- Я не обсуждаю работу коллег. Считаю, что Массимо Каррера - тренер с опытом. Команду знает не первый год и ему виднее, как играть, по какой схеме, какие замены делать. Другое дело, что какие-то перестановки не срабатывают. Его основная задача - сделать выводы. Но я лично считаю, что непрофессионально обсуждать главного тренера «Спартака», не находясь в коллективе. Он знает ребят и знает их возможности. Не думаю, что какие-то действия он делает не во благо команды.

- Результат матча с «Кубанью» может кардинально что-то изменить?

- Послушайте, неважно в каком турнире - «Спартаку» в принципе нужен результат. И чем скорее - тем лучше. Только положительный результат утихомирит всех этих специалистов, болтунов разных. Я вот читаю иногда известных даже людей и хочется спросить: вы сами-то кого-нибудь тренировали? Даже если слывете специалистами, наладились советовать Каррере, что делать? Считаю подобные высказывания неприличными. А болельщикам советую не обращать внимания на спикеров, которые сами ничего не добились на тренерском поприще, только учат.

ЛЕГИОНЕРЫ ИГРАЮТ СПУСТЯ РУКАВА

- Не могу не спросить о Лиге чемпионов. Есть ли шансы у красно-белых против «Ливерпуля» и «Севильи»?

- Я не боюсь предположить, что «Спартак» с такими сильными соперниками сыграет более удачно, чем с «Марибором». Москвичи намного интересней будут смотреться в матчах именно с такими командами, как «Ливерпуль» и «Севилья». Не исключаю, что команда покажет хорошую игру и добьется результата. Сильный соперник дисциплинирует и для легионеров «Спартака» эти команды будут хорошими раздражителями.

Я, например, считаю, что многие соперники красно-белых в нашем чемпионате почему-то не стимулируют легионеров «Спартака» играть в полную силу. А в Лиге чемпионов спартаковские иностранцы должны сыграть здорово, и если они затем перенесут эту свою заряженность на «внутренний рынок», то это будет вдвойне здорово.

Пока легионеры «Спартака», если честно, играют спустя рукава. Если сравнить прошлый сезон с нынешним - небо и земля.

- В «Спартаке» много травмированных, в том числе ключевых игроков…

- Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у «Спартака» появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.

- Кто, по вашему мнению, главный кандидат на такую роль?

- Я думаю, Саша Самедов. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров «Спартака». Есть Ребров, Комбаров... А бремя лидерства должен взять на себя Самедов.



