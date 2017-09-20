Этого дебюта мы ждали полтора месяца. Вот что получилось

Владимир Быстров впервые сыграл за «Тосно». Его команда прошла «Тюмень» Владимира Маминова в Кубке России.

Быстров провел первый матч за «Тосно» на стадионе «Геолог» в Тюмени. Он вышел на замену на 60-й минуте, к тому моменту его команда вела 2:1. Быстров заменил автора дубля Максима Палиенко, который забил два мяча за четыре минуты в конце первого тайма. Быстров официально стал игроком «Тосно» 7 августа, а впервые попал в заявку 13 августа на матч с «Локомотивом». 19 августа главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов говорил, что Быстров на тот момент был готов проводить на поле 10-15 минут. Впервые на поле он вышел 20 сентября.

Быстров сыграл на привычной позиции правого полузащитника. И под привычным 34-м номером, конечно. Он несколько раз попробовал прорваться по флангу, в одном из эпизодов даже исполнил что-то похожее на подачу/прострел – получилось не очень удачно.

При Быстрове «Тосно» не забил и не пропустил. Матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу «Тосно», и Владимир соответствовал происходящему на поле, тактике тосненцев в концовке: он был максимально осторожен, в большинстве эпизодов старался занимать позицию под мячом, в подстраховке. Что объяснимо и логично, когда проводишь первую игру за новую команду, к тому же когда выходишь на замену при устраивающем счете.

Чаще всего Быстров играл или пытался сыграть с Георгием Мелкадзе. Этот полузащитник занимал соседнюю позицию в центре поля и часто выдвигался чуть ближе к чужим воротам. В добавленное время Быстров подошел к мячу, чтобы подать угловой – но в итоге разыграл его с ближайшим партнером, и сразу же прозвучал финальный свисток.

В полчаса, которые достались Быстрову, его коллега с левого фланга Резиуан Мирзов был значительно активнее. Мирзов дважды прорывался по левой бровке к штрафной и в штрафную со смещением в центр. Быстров у себя на правом краю не вбрасывал ауты, когда был первым у мяча, а отдавал их правому защитнику.

«Тренеры сказали «давно не играл, давай, почувствуй, выходи и помогай команде», – рассказал Быстров клубной пресс-службе. – Свой дебют я не стану оценивать, это сделают наши тренеры. Хорошо, что сыграл, получил игровую практику. И надеюсь, что будет больше игрового времени. Игра была равная. Хорошо, что мы забили два гола, потом играли на удержание счета.

В основном составе «Тосно» по сравнению с матчем против «Спартака» осталось всего два игрока. Не было вратаря и капитана Юрченко, главного форварда Заболотного, суперполезного Нуну Роши и других лидеров. Зато получили игровую практику, например, Рустем Мухаметшин, Сергей Сухарев, Денис Кутин и Михаил Опарин. Подход, который повредил, например, ЦСКА, не помешал «Тосно» пройти команду первой лиги.

В 1/8 финала «Тосно» сыграет с «Томью». Команде из Ленинградской области повезло, что томичи дома обыграли неосновной состав «Краснодара». Матч следующего раунда «Тосно» проведет дома.