Легендарный боксер Джейк Ламотта скончался в возрасте 95 лет

Печальное известие пришло из-за океана: Джейк Ламотта, легендарный боксер, скончался в возрасте 95 лет.

В профессиональном боксе есть чемпионы, которые хоть и выигрывали титулы, но никогда не считались великими. Пускай величием им было чуждо, но своей харизмой, характером и биографией они получали заслуженный статус легенд. Одним из таких боксеров был Джейк Ламотта, по прозвищу «бешеный бык».

Джейк родился в 1922 году в семье итальянских мигрантов. Первым тренером Джейка был его отец, который заставлял мальчика не только тренироваться, но и драться на потеху публике. В 18 лет Джейк вышел впервые на профессиональный ринг и за первые четыре года своих выступлений провел 55 боев.

Ламотта никогда не отличался боксерским мастерством. Он всегда любил идти напролом, нависая над соперником и постоянно прессингуя. «Бешеный бык» часто пропускал удары, его лицо почти после каждого боя было окровавленным, но на то он и был «быком из Бронкса».

Зрителям Джейк запомнился в первую очередь своими 6 боями против «Сахарного», одного из самых великих боксеров мира – Шугар Рэй Робинсона. Он выиграл лишь в одном из них и получил свой титул чемпиона мира. Остальные 5 боев он проиграл, но даже тот поединок, в котором Рэй Робинсон избивал его и судья остановил бой, Ламотта остался стоять на ногах.

Сам Мартин Скорсезе снял фильм «Бешеный бык» по мотивам жизни Джейка Ламотты, в котором главную роль сыграл Роберт Де Ниро. Джейк помогал работать над сценарием, так что все показанное в фильм является правдой, а в некоторых моментах воспроизводятся фразы и сцены из фильма «В порту», которым восхищался Ламотта.

Актер Роберт Де Ниро, актер Кэти Мориарти, боксер Джейк ЛаМотта и режиссер Мартин Скорсезе Фото: Gettyimages.ru

У Джейка всегда было много проблем: с женой, братом, алкоголем и, конечно же, с мафией. Тогда, в Нью-Йорке середины 20 века, только благословленный мафией боксер мог участвовать в титульных боях. Ламотте приходилось сдавать бои, чтобы криминальные группировки зарабатывали на ставках. Но «бешеный бык» всегда оставался самим собой не смотря ни на что.

Когда Джейк закончил свою карьеру, он открыл бар, в котором выступал на сцене и постоянно шутил: «Я столько раз дрался с «сахарным», что, наверное, успел заработать диабет».

И вот еще один боксер из «золотых» времен бокса ушел от нас. Прощай Джейк, мы всегда будем восхищаться тобой.