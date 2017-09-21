Знарок идет на рекорд. Превью дня в КХЛ

Сегодня большой хоккейный четверг, пришедший на смену штилю в первые три дня недели. Из семи матчей выделим противостояние в Омске «Авангарда» и СКА, визит в Новосибирск московского «Динамо», а также ЦСКА – в Хельсинки.

Болельщики СКА ждут от своих любимцев рекордной в КХЛ серии побед на старте чемпионата. Сейчас их ровно дюжина, нужна хотя бы еще одна. В 2014-м команда Вячеслава Быкова оступилась в 13-м матче, проиграв в Мытищах «Атланту» (3:4). В начале третьего периода гости горели 0:4, но забросили три шайбы и едва не спасли игру. Любопытный факт: тогда поражение СКА последовало за разгромом в Загребе со счетом 5:0. Сейчас невские армейцы с точно таким же счетом разнесли «Трактор», правда, дома.

Омск выдавал победную серию похлеще питерской, только на финише регулярного чемпионата-2010/11. 18 побед подряд, с 26 декабря по 20 февраля. Так что Знарку есть к чему стремиться.

Московское «Динамо» приехало в Новосибирск с «новичком» Алексеем Терещенко. Сегодня его премьера в этом сезоне. Под руководством Владимира Воробьева, с которым он играл в одной тройке в трех чемпионских командах. «Сибиряки» же после двух побед подряд над лидером Востока «Барысом» вернулись домой героями. Болельщики вряд ли станут освистывать бывшего капитана своей команды Евгения Артюхина. Они рады возвращению капитана Степана Санникова, схватившего двухматчевую дисквалификацию за толчок арбитра в домашней игре с «Витязем». Но кому наставник команды со снежинкой Павел Зубов доверит ворота? «Стене» Александру Салаку или засушившему сухарь в Астане в первом же своем матче Алексею Красикову?

Та же дилемма у главного тренера ЦСКА Игоря Никитина и его нового помощника по вратарям Константина Власова. Илья Сорокин допустил помарки во Владивостоке и после третьей пропущенной шайбы отправился на лавку. Его сменщик Ларс Юханссон отыграл половину матча на ноль. В прошлом сезоне московские армейцы плохо соперничали с «Йокеритом» в регулярном чемпионате (2:3 бул. и 3:6), но в плей-офф выиграли все четыре матча серии.

У ЦСКА удивительный календарь – то густо, то пусто. После возвращения с Дальнего Востока красно-синие с 16-го по 30-е сентября проведут только… два матча - в Хельсинки и дома со «Слованом». Тут легко и форму растерять. Потому-то молодых с двухсторонними контрактами и командировали в фарм-клуб - «Звезду» из Чехова. С одной лишь целью - для поддержания спортивного тонуса, а вовсе не в воспитательных целях, как пытаются изобразить. Это вам не ссылка Легенды №17 Валерия Харламова в далекий Чебаркуль, откуда мало кто возвращался.