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«Я теперь не могу бить других ребят?!» Овечкин в шоке от запрета судей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я теперь не могу бить других ребят?!» Овечкин в шоке от запрета судей (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

1. Русские в «Вашингтоне»

Александр Овечкин, схвативший два малых штрафа в матче с «Монреалем», подъехал к судьям и спросил: «Что за дела? Я теперь не могу бить ребят из других команд?» - «Нет!» - ответили арбитры.

Не в том смысле, что жесткие силовые приемы теперь запрещены. Просто в НХЛ во время предсезонки теперь задают новый стандарт судейства, когда более педантично относятся к нарушениям. На весь сезон судей не хватит, понятно. В регулярке они будут более лояльными. Но показать правильный вектор в сентябре они должны.

Кстати, Овечкин схватил оба удаления за рубящий удар клюшкой. Тренер «Вашингтона» Барри Тротц после матча сказал прямо, что Алекс должен эти штучки из своей игры искоренить. В прошлом сезоне Ови схватил 10 удалений за такие вот удары (slashing).


Тротц в этом контрольном матче поставил Овечкина и Евгения Кузнецова в одну тройку, определив к ним 21-летнего чеха Якуба Врану. Что удобно, Врана многое понимает по-русски, и не нужно его учить нашему мату. Все схватывает на лету, и звено должно быстро найти общий язык. Врана отметился голом уже в первом периоде, когда реализовал большинство.

Во втором звене играли Никлас Бэкстрем, Ти-Джей Оши, и к ним подставляли Андре Бураковски.

И еще одна тема обсуждается в связи с Овечкиным. Он стал… свободным агентом. Закончился его шестилетний контракт с производителем экипировки Bauer, и сейчас Александр Великий пробует амуницию ССМ (в ней играют Сидни Кросби и Коннор Макдэвид). Пока нет ясности, на чем остановит свой выбор Ови, но он – одна из самых видных хоккейных моделей для рекламы, и за контракт с ним должна пойти серьезная борьба.

2. Дебют Сергачева

Как вы помните, в июне «Тампа» обменяла Джонатана Друэна в «Монреаль» на Михаила Сергачева. Это стало такой неожиданностью, что российский защитник даже ни о чем не подозревал. Узнал о сделке, когда утром проснулся и увидел кучу сообщений на телефоне.

Друэн должен быть в порядке в «Канадиенс», а Сергачев наверняка закрепится в основе «Тампы». Первый же контрольный матч – забитый гол, звание первой звезды, полезность +3. Совсем неплохо!

Как будет выглядеть защита «Лайтнинг», где с атакой все в порядке? Конечно, это Виктор Хедман, Антон Строльман, еще будут Дэн Жирарди, Брэйдон Коберн, Анджей Шустр, Джейк Дотчин, Слэйтер Куккук. Вот кого-то из последней четверки Сергачев и может потеснить.

Забавно сейчас пишут болельщики: «Слушайте, я не хочу приходить в экстаз от предсезонки, но уверен, что Сергачев за свою карьеру завоюет 15 «Норрис Трофи», став лучшим защитником лиги!»

Ого, 15? Мы будем в экстазе, если получится даже один.

3. Георгиев заменил Лундквиста

Ну и отметим вратаря Александра Георгиева, которого вы можете помнить по матчам молодежной сборной России. У него оригинальная карьера. Играть он решил не в КХЛ или ВХЛ, а в чемпионате Финляндии. Там заматерел, был на хорошем счету. Подписал контракт с «Рейнджерс» с конкретной целью – стать первым вратарем в «Хартфорде» (АХЛ), фарм-клубе ньюйоркцев.

И вот Георгиева привлекли к контрольному матчу, причем он заменил звездного Хенрика Лундквиста. И сыграл так здорово, что отразил 15 бросков из 16-ти, принеся команде победу.

Перспективный парень, да? А ведь еще «Рейнджерс» владеют правами на Игоря Шестеркина. Интересный русский тандем вратарей может быть в Нью-Йорке.

БОНУС

Вы можете объяснить, как вратарь «Калгари» Джон Гиллес сделал этот сэйв (видео)?

А вот забавное видео, как игроки НХЛ троллят друг друга.

СТАТИСТИКА

Контрольные матчи

Монреаль – Вашингтон – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Счет в матче открыл Евгений Кузнецов, а вообще он набрал 3 (1+2) очка. Александр Овечкин – 1 (0+1) очко, 4 минуты штрафа, 4 броска, 1 силовой прием. За «Монреаль» сыграл Никита Щербак (0+0).

Каролина – Тампа-Бей – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

В первом же матче за «Тампу» защитник Михаил Сергачев забил гол (полезность +3, 2 броска, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа). Также играл Владислав Наместников (0+0).

Питтсбург – Детройт – 6:5 ОТ (0:1, 3:2, 2:2, 1:0)

Гол в овертайме забил защитник Джастин Шульц. За «Детройт» играл Евгений Свечников (0+0, -1).

Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

За «дьяволов» выступал защитник Ярослав Дыбленко (0+0, -1), за «Рейнджерс» - вратарь Александр Георгиев (16-15, 93,8%).

Филадельфия – Айлендерс – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

В овертайме отличился защитник Шейн Гостисбир с передачи Нолана Патрика.

Айлендерс – Филадельфия – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

За «Филли» сыграл центрфорвард Михаил Воробьев (0+0, 33% выигранных вбрасываний), а также нападающий Радель Фазлеев (0+0, 50%).

Виннипег – Эдмонтон – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Лучшим был новичок «Ойлерз» Юсси Йокинен – 3 (1+2) очка. За «Виннипег» сыграл Дмитрий Куликов (0+0).

Сент-Луис – Коламбус – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко сделал дубль. Также в его команде играл 18-летний нападающий Алексей Торопченко (0+0).

Калгари – Ванкувер – 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)

Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин забил гол. Основной состав «Ванкувера» улетел в Китай.

Анахайм – Аризона – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

 

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