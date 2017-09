«Я теперь не могу бить других ребят?!» Овечкин в шоке от запрета судей (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

Александр Овечкин, схвативший два малых штрафа в матче с «Монреалем», подъехал к судьям и спросил: «Что за дела? Я теперь не могу бить ребят из других команд?» - «Нет!» - ответили арбитры.

Не в том смысле, что жесткие силовые приемы теперь запрещены. Просто в НХЛ во время предсезонки теперь задают новый стандарт судейства, когда более педантично относятся к нарушениям. На весь сезон судей не хватит, понятно. В регулярке они будут более лояльными. Но показать правильный вектор в сентябре они должны.

Кстати, Овечкин схватил оба удаления за рубящий удар клюшкой. Тренер «Вашингтона» Барри Тротц после матча сказал прямо, что Алекс должен эти штучки из своей игры искоренить. В прошлом сезоне Ови схватил 10 удалений за такие вот удары (slashing).







Тротц в этом контрольном матче поставил Овечкина и Евгения Кузнецова в одну тройку, определив к ним 21-летнего чеха Якуба Врану. Что удобно, Врана многое понимает по-русски, и не нужно его учить нашему мату. Все схватывает на лету, и звено должно быстро найти общий язык. Врана отметился голом уже в первом периоде, когда реализовал большинство.

Во втором звене играли Никлас Бэкстрем, Ти-Джей Оши, и к ним подставляли Андре Бураковски.

И еще одна тема обсуждается в связи с Овечкиным. Он стал… свободным агентом. Закончился его шестилетний контракт с производителем экипировки Bauer, и сейчас Александр Великий пробует амуницию ССМ (в ней играют Сидни Кросби и Коннор Макдэвид). Пока нет ясности, на чем остановит свой выбор Ови, но он – одна из самых видных хоккейных моделей для рекламы, и за контракт с ним должна пойти серьезная борьба.

Как вы помните, в июне «Тампа» обменяла Джонатана Друэна в «Монреаль» на Михаила Сергачева. Это стало такой неожиданностью, что российский защитник даже ни о чем не подозревал. Узнал о сделке, когда утром проснулся и увидел кучу сообщений на телефоне.

Друэн должен быть в порядке в «Канадиенс», а Сергачев наверняка закрепится в основе «Тампы». Первый же контрольный матч – забитый гол, звание первой звезды, полезность +3. Совсем неплохо!

