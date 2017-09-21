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«Идиотское начало сезона». Рамос высказался после поражения от «Бетиса»

Источник:  ASКомментарии
«Идиотское начало сезона». Рамос высказался после поражения от «Бетиса»
Фото: Gettyimages.ru

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий после матча с «Бетисом» в рамках 5-го тура испанской примеры.

Отметим, что действующий чемпион страны потерпел первое поражение в сезоне, пропустив единственный мяч на 90-й минуте. 

«Я не буду комментировать работу арбитра. – отвечает защитник «сливочных». – Чем больше мы будем говорить об этом, тем хуже для нас. Сейчас команда должна подумать о своей игре и сделать правильные выводы. Самокритика еще никому не мешала. Уверен, мы способны играть лучше. Нужно сохранять спокойствие и поддерживать друг друга.

Конечно, когда ты не можешь забить, это напрягает. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Я бы сказал, что этот матч, как глава одной книги, которую еще предстоит дочитать.

Что я могу сказать об этом сезоне? Идиотское начало. Все встревожены, потому что мы играли дома, где обычно обыгрываем такие команды, как «Бетис». 

С другой стороны, такова реальность, и нужно что-то с этим делать. Мы не сыграли, как команда. К тому же, «Реал» не в силах побеждать в каждом матче со счетом 4:0 или 4:1.

Травма Марсело? Конечно, это потеря. После его ухода вышел другой игрок. Бывает, что футболист, вышедший на поле, приносит пользу, а бывает – нет. Что касается потери Бензема, то я не хочу говорить об этом. У нас отличный состав, который не нуждается в усилении.

Многие говорят, что ничья стала бы справедливым результатом. Но я не согласен. Мы не имеем права расходиться миром на «Сантьяго Бернабеу». Мы просто обязаны побеждать на домашней арене», – сказал Рамос, чьи слова приводит AS.

На данный момент подопечные Зинедина Зидана занимают 7-е место в таблице примеры, уступая лидирующей «Барселоне» 7 очков.

Матч

Реал - Бетис - 0:1 (0:0)

Голы

Санабрия 90 (0:1).

Состав

Реал: Навас, Марсело (Васкес, 71), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско (Асенсио, 67), Модрич (Майораль, 72), Бэйл, Кроос, Каземиро, Роналду

Бетис: Адан, Феддал, Дурмиси, Манди, Барраган, Руис (Хоакин, 80), Герреро (Будебуз, 61), Камараса (Гуардадо, 44), Хави Гарсия, Санабрия, Тельо

Предупреждения:

нет - Тельо, 36; Манди, 38; Феддал, 58

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

20 сентября 23:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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