«Идиотское начало сезона». Рамос высказался после поражения от «Бетиса»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий после матча с «Бетисом» в рамках 5-го тура испанской примеры.

Отметим, что действующий чемпион страны потерпел первое поражение в сезоне, пропустив единственный мяч на 90-й минуте.

«Я не буду комментировать работу арбитра. – отвечает защитник «сливочных». – Чем больше мы будем говорить об этом, тем хуже для нас. Сейчас команда должна подумать о своей игре и сделать правильные выводы. Самокритика еще никому не мешала. Уверен, мы способны играть лучше. Нужно сохранять спокойствие и поддерживать друг друга.

Конечно, когда ты не можешь забить, это напрягает. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Я бы сказал, что этот матч, как глава одной книги, которую еще предстоит дочитать.

Что я могу сказать об этом сезоне? Идиотское начало. Все встревожены, потому что мы играли дома, где обычно обыгрываем такие команды, как «Бетис».

С другой стороны, такова реальность, и нужно что-то с этим делать. Мы не сыграли, как команда. К тому же, «Реал» не в силах побеждать в каждом матче со счетом 4:0 или 4:1.

Травма Марсело? Конечно, это потеря. После его ухода вышел другой игрок. Бывает, что футболист, вышедший на поле, приносит пользу, а бывает – нет. Что касается потери Бензема, то я не хочу говорить об этом. У нас отличный состав, который не нуждается в усилении.

Многие говорят, что ничья стала бы справедливым результатом. Но я не согласен. Мы не имеем права расходиться миром на «Сантьяго Бернабеу». Мы просто обязаны побеждать на домашней арене», – сказал Рамос, чьи слова приводит AS.

На данный момент подопечные Зинедина Зидана занимают 7-е место в таблице примеры, уступая лидирующей «Барселоне» 7 очков.