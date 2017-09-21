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«Мне очень нравится подобный настрой». Моуринью оценил игру своих подопечных

Источник:  Sky SportsКомментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы СМИ после победы в матче Кубка английской лиги против «Бертона» (4:1).

«Мы провели хороший матч. – говорит португальский специалист. – Особенно это касается атакующей линии. Футболисты «Юнайтед» были счастливы, а это то, что я хочу видеть каждый день. 

Конечно, у нас серьезная конкуренция. Каждый хочет выйти на поле. Но я рад тому, что вся команда настроена на победу и собирается достичь поставленный целей. 

Они не забывают о работе на тренировках, и стараются получить удовольствие от игры. Мне очень нравится подобный настрой. Это помогает показывать приличный результат.

Марсьяль? Очень рад за него. Он забил хороший гол. Антони предельно мотивирован, и очень хотел отличиться. Особенно, если учитывать, что в других матчах у него это не получалось.  

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Могу сказать вам, что мы серьезно настраивались на этот матч. Игроки отнеслись с должным уважением к сопернику и проявили настоящий профессионализм. 

В первом тайме «Юнайтед» позволял играть своему сопернику. Мы давали шансы, что могло привести к плачевному результату. При этом Найджел Клаф (главный тренер «Бертона» – прим. Редакции) дал понять, что его команда постарается одержать победу. Он провел ротацию и хотел выиграть.

Мы счастливы, что никто не травмировался и не получил карточек. Мы выиграли с большим желанием. «Бертон» проиграл с достоинством. Они играли неплохо, поэтому, как мне кажется, все остались довольны», – заявил Моуринью, чьи слова приводит Sky Sports.

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