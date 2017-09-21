Сбрось лишний вес как чемпион по кроссфиту. Как худел Данила Шохин

Данила Шохин - победитель первого в России чемпионата по кроссфиту. Из-за травмы он не тренировался последний год и набрал около 5 килограмм лишнего веса. Человек, который раньше мог сделать под 200 подтягиваний, 400 отжиманий и 500 приседаний за двадцать минут, он стал выглядеть как типичный обитатель офиса.

В конце весны Шохин вернулся к тренировкам – и буквально за два-три месяца привел себя в отличную форму. Он избавился от лишнего веса, накачал пресс и вновь оброс мускулами. По просьбе «Советский спорт Lfe&Style», Данила поделился своими рецептами похудения.

Вес





В апреле 2017 года Данила Шохин выложил свою фотографию в социальной сети. Чемпион первого чемпионата России по кроссфиту 2012 года, МСМК по спортивной аэробике, тренер и совладелец клуба Crossfit Flash, Шохин выглядел на этом фото неожиданно. Перед зрителями предстал обычный офисный толстяк, которого было сложно заподозрить в увлечении спортом.

Кроссфитеры и подписчики Данилы забеспокоились и стали спрашивать, что случилось.

«Случилась травма, которая прервала тренировки почти на год», - объясняет Шохин «Советскому спорту». В декабре 2015 спортсмен стал мучиться сильными болями в локте. Лечение не помогало, тренинг стал невозможен – из-за боли он оказался неспособен выполнять большинство упражнений. Как следствие, атлет набрал лишний вес.

«Мой вес увеличился не сильно – всего на 4 кг. Но проблемой стало то, что сама композиция тела радикально изменилась: мышечную массу вытеснил жир», - говорит Шохин.

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Тренинг

Весной 2017 года Данила Шохин сделал операцию в Израиле и вернулся к тренировкам. Данила начал с простых кроссфит-комплексов с упором на кардио и выносливость. В них было много работы на гребном тренажере, бега и плавания. Силовые упражнения – взятия с виса, швунги и жимы Данила делал с небольшими весами, чтобы, как говорит он сам, «войти в кондицию».

Он постепенно добавлял вес, а летом стал делать становые тяги и приседания – ключевые движения из «силовой тройки». Уже спустя месяц после начала тренировок, атлет почти вернул былую форму. А к концу лета он вновь стал похож на себя прежнего - «дьявольскую машину», как гласит его ник в Инстаграме.

Всего за два-три месяца Данила Шохин избавился от лишнего веса, обрел рельеф и оброс мускулатурой. Он занимался в среднем 5-6 раз в неделю. Свои ежедневные воркауты он выкладывал в социальных сетях.

Советы чемпиона

«Первое, что нужно сделать, если у вас избыточный вес и вы хотите вернуться в форму – это наладить питание», - говорит атлет в интервью «Советскому спорту».

Шохин начал с того, что совсем убрал из своего рациона сахар. Кроме того, он по максимуму урезал простые углеводы (хлеб, мучное) и т.н. «жидкие калории» - газировку, сладкие напитки. Основой его рациона стали овощи и мясо.

«Параллельно с питанием можно приступать к тренировкам. Если у вас избыточный вес, на первых порах следует избегать высокоинтенсивных нагрузок. 10-километрая пробежка, если вы носите на себе 15-20 кг лишнего веса, попросту убьет ваши суставы», - говорит он.

Начинать нужно с бассейна, велосипеда, гимнастики, упражнений с собственным весом. Добавлять упражнения с отягощением можно, когда вы уже вошли в режим и почувствовали динамику – тело показало вам, что оно может меняться.

«Основа силовых упражнений – многосуставные, базовые упражнения. Они работают сразу с рядом крупных мышечных групп и дают максимальный отклик. Тяги, приседания, жимы – этим движениям нужно отдавать предпочтение», - говорит атлет.

При этом, по словам Шохина, тренинг должен быть разнообразным. Вместе с силовой частью вы оставляете место аэробной работе (бег, гребля) и движениям с собственным весом (подтягивания, приседания, отжимания). «Важно чередовать разные виды активности», - резюмирует атлет.

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Если вы решили вернуть форму, важно сохранять регулярность занятий. Второй базовый принцип – плавное повышение интенсивности. Телу всегда нужно давать стимул к изменениям, иначе оно привыкнет к работе и перестанет отвечать.

«Последнее правило на пути к худобе. Количество потраченных калорий всегда должно быть больше количества потребленных. Хотя бы небольшой дефицит, пусть всего в 100 калорий, но он должен быть», - резюмирует Шохин.