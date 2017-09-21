Русский фантом. Как защитник «Северстали» ночью во сне сыграл за «Филадельфию»

Валерий Васильев в четверг утром крутил педали велосипеда в Череповце и даже не ездил в Филадельфию.

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. Васильев в составе «Флайерз»

«Филадельфия» этой ночью гоняла товарищеский матч против «Айлендерс». И все бы ничего, но в составе «Флайерз» вышел защитник Валерий Васильев. Провел 18.12 минуты на льду, получил «-1» за полезность, сделал один силовой прием и один блок.

Подождите, но ведь Васильев имеет действующий контракт с «Северсталью» до 2018 года, и об этом написано на официальном сайте КХЛ. Более того, Валерий играл 18 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева» (2:0).

Это что же такое? Да как это может быть?

Я начал проверять версии. Может, есть два Валерия Васильева? Да, играл такой же парень в сезоне 2009-10 за «Ладу». Но речь идет о Валерии Васильеве, родившемся 31 мая 1994 года и выбранном «Филадельфией» на драфте. Двух таких же быть не может.

Может, у Валерия Васильева был просмотровый контракт – как у Игоря Григоренко, который пробовал себя в «Магнитке»? Но нет, это полноценный договор, и парень провел уже три матча в КХЛ.

Может, шустрый Валерий Васильев сыграл 18-го в Уфе, быстро расторг контракт, мотанулся 19-го в Филадельфию, а уже 20-го получил 18.12 минуты на льду? Теоретически такое может быть. Но в базе КХЛ нет данных о расторжении контракта.

Я срочно звоню в Череповец, и мне присылают фото Валерия Васильева, который в данный момент крутит педали велотренажера. Мне передают трубку. Я строго спрашиваю у Валерия: «Вы уверены, что этой ночью не играли за «Филадельфию»?»

Он отвечает: «Нет, не должен был играть. У меня будильник стоял на девять утра».

Может ли быть такое, что Валерий во сне при полной Луне поехал в аэропорт, улетел в Филадельфию, сыграл, а потом вернулся и проснулся с будильником в 9 утра, чтобы уже в 10 часов крутить педали велотренажера в Череповце? Мистика как по Булгакову.

А ответ простой: это НХЛ накосячила с официальной статистикой. Никакого защитника «Филадельфии» Валерия Васильева в матче с «Айлендерс» не было. Это фантом. Приехал какой-то неизвестный новичок, и по ошибке из базы данных подставили к нему фамилию другого человека.

Сент-Луис - Коламбус, запасные.

Что так много? Могут быть травмы, ротация, а кого-то отправят с фарм-клубом в Учалы. pic.twitter.com/S3jktYM2HW — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 21 сентября 2017 г.

И вы посмотрите список запасных на игру «Коламбуса», например. Там есть Сергей Мозякин и Владислав Гавриков. Но это не значит, что в данном матче они сидели на трибуне. У них были дела поважнее.

2. «Торпедо» вылетит из КХЛ?

Все СМИ хором сообщили, что Валерий Шанцев покинет пост губернатора Нижегородской области. Окончательно это было решено сегодня на встрече 70-летнего Шанцева с руководством администрации президента.

Что это значит в хоккейном смысле? То, что очень плохо теперь может быть нижегородскому «Торпедо» - как было плохо «Динамо», когда из Москвы в Нижний Новгород переехал большой фанат хоккея Валерий Шанцев.

Мне еще в конце августа рассказывали, что «Торпедо» даже не надо выгонять из КХЛ в числе трех клубов, оно загнется само. Потому что все планируемые кандидаты на место Шанцева страшно далеки от хоккея. Можно вспомнить, как быстро в Твери накрылся ТХК после того, как там поменяли хоккейного губернатора на нехоккейного.

Сколько есть Шанцев в Нижнем Новгороде, столько есть «Торпедо». 80 процентов финансирования клуба – это местные конторы, которые вкладывают в хоккей с благословения губернатора, показывают убытки и горячо желают с этой темы соскочить. Но нельзя. А теперь будет можно. Кончатся деньги, и «Торпедо» окажется в ВХЛ.

Запасаемся попкорном и печально наблюдаем…

3. Хартли в штабе рижского «Динамо»

Еще один сильный кандидат на вылет из КХЛ – рижское «Динамо», которое проиграло 10 матчей кряду. В качестве антикризисной меры предлагается в штаб «Динамо» ввести главного тренера сборной Латвии Боба Хартли.

Я удивлен, почему этого не было сделано раньше. Ведь рижское «Динамо» - базовый клуб сборной, и когда один человек совмещает оба поста, это нормально. Что еще сейчас делать Хартли, если не тренировать своих игроков в чемпионате КХЛ?

Да, тренер-новичок Сандис Озолиньш будет немного задвинут в тень. Однако это можно перетерпеть, когда на кону стоит не только судьба всего сезона, но и место в КХЛ. Хартли должен прийти и навести порядок. Надо что-то делать.