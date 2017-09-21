А «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая Роганова

У бело-голубых наступила черная полоса, они одной ногой в зоне стыковых матчей и вылетели из Кубка России, проиграв команде из второго дивизиона.

Три-четыре года назад много писали о проклятии «Динамо». Мол, не шутка это вовсе. В середине 1980-х жена бывшего тренера команды Александра Севидова обиделась на клуб, который по ее мнению несправедливо уволил мужа, и сказала, что «Динамо» никогда больше не будет чемпионом.

Бело-голубые не выигрывали в чемпионате страны с 1976 года. С тех пор о словах супруги Севидова, Лидии Дмитриевны, вспоминали не раз. В позапрошлом году в клубе помогли семье Севидовых – поправили памятник на кладбище, привезли венки от болельщиков. Сноха Галина тогда рассказала «ССФ»: «Сан Саныч с Лидией Дмитриевной все видят и ощущают, что их последнее пристанище привели в порядок. Думаю, теперь «Динамо» повезет – и оно станет чемпионом». Не угадала – «Динамо» вылетело в ФНЛ.

В этом сезоне беды «Динамо» продолжаются, и апофеозом стал матч последнего тура в Туле против «Арсенала». Мало того, что гости проиграли 0:1, так они еще из-за травм надолго потеряли своего лучшего бомбардира Кирилла Панченко, а также основного защитника Владимира Рыкова.

Падение продолжилось вчера в Нальчике, где динамовцы не смогли забить команде из ПФЛ «Спартак» Нальчик и уступили в серии пенальти 2:4.

У «Динамо» пять матчей без побед, четыре без забитых голов и оно одной ногой в зоне стыковых матчей. Вы удивитесь, если бело-голубые снова вылетят? Я тоже нет. Не хотелось бы каркать, но «Динамо» может повторить судьбу некогда славного «Торпедо», до которого теперь никому и дела нет.

Впереди у «Динамо» два дерби против ЦСКА и «Локомотива». Черная полоса продолжится?