А «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая Роганова
У бело-голубых наступила черная полоса, они одной ногой в зоне стыковых матчей и вылетели из Кубка России, проиграв команде из второго дивизиона.
Три-четыре года назад много писали о проклятии «Динамо». Мол, не шутка это вовсе. В середине 1980-х жена бывшего тренера команды Александра Севидова обиделась на клуб, который по ее мнению несправедливо уволил мужа, и сказала, что «Динамо» никогда больше не будет чемпионом.
Бело-голубые не выигрывали в чемпионате страны с 1976 года. С тех пор о словах супруги Севидова, Лидии Дмитриевны, вспоминали не раз. В позапрошлом году в клубе помогли семье Севидовых – поправили памятник на кладбище, привезли венки от болельщиков. Сноха Галина тогда рассказала «ССФ»: «Сан Саныч с Лидией Дмитриевной все видят и ощущают, что их последнее пристанище привели в порядок. Думаю, теперь «Динамо» повезет – и оно станет чемпионом». Не угадала – «Динамо» вылетело в ФНЛ.
В этом сезоне беды «Динамо» продолжаются, и апофеозом стал матч последнего тура в Туле против «Арсенала». Мало того, что гости проиграли 0:1, так они еще из-за травм надолго потеряли своего лучшего бомбардира Кирилла Панченко, а также основного защитника Владимира Рыкова.
Падение продолжилось вчера в Нальчике, где динамовцы не смогли забить команде из ПФЛ «Спартак» Нальчик и уступили в серии пенальти 2:4.
У «Динамо» пять матчей без побед, четыре без забитых голов и оно одной ногой в зоне стыковых матчей. Вы удивитесь, если бело-голубые снова вылетят? Я тоже нет. Не хотелось бы каркать, но «Динамо» может повторить судьбу некогда славного «Торпедо», до которого теперь никому и дела нет.
Впереди у «Динамо» два дерби против ЦСКА и «Локомотива». Черная полоса продолжится?
Матч
Спартак-Нальчик - Динамо - 0:0
Состав
Спартак-Нальчик: Шогенов, Шахтиев, Абазов, Муслуев, Лелюкаев, Миронов, Медников (Михайленко, 105), Ахриев (Машуков, 67), Паштов, Гугуев, Тлупов (Алиев, 74)
Динамо: Лещук, Шуньич (Хольмен, 46), Морозов, Цаллагов, Калугин, Ташаев, Катрич, Сапета, Зотов (Соу, 76), Вандерсон (Обольский, 46), Луценко
Предупреждения:
Лелюкаев, 55 - Цаллагов, 51; Сапета, 80; Соу, 118
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
20 сентября 18:30, Спартак, Текстовая трансляция