«У «Зенита» много прорех». «Динамо» побеждало «Зенит» в Кубке и попробует еще

«Зенит» матч с «Динамо СПб» оформил в стиле ретро: музыка, воспоминания, старая форма. Но вряд ли «Зенит» хочет перенестись в 1965-й…



Нет, мы не заглянули в будущее. Это действительно актуальные слова, но написаны они больше 50 лет назад. 25 мая 1965 года в 1/16 финала Кубка России ленинградское «Динамо» принимало «Зенит» на стадионе имени Кирова.

Фрагмент радиорепортажа товарищеского матча «Динамо» и «Зенита»

«Динамо» в 1965-м не слишком удачно выступало во второй группе класса «А» – втором по силе дивизионе, «Зенит» же шел в середине турнирной таблицы высшей лиги. Кубок СССР свел команды впервые за два года, и город ждал дерби, которое так любил в 1950-е. Сейчас «Зенит» лидирует в РФПЛ, а «Динамо» возродилось и идет на третьем месте в ФНЛ. И это первый матч команд за 7 лет.

Интерес ко вчерашнему матчу, состоявшемуся на стадионе имени С. М. Кирова, был особенно велик. Еще на дальних подступах к финалу скрестились пути двух ленинградских команд «Зенита» и «Динамо». Зенитовцам нужно было наглядно доказать свое ведущее положение в городе. Динамовцы же жаждали убедить любителей футбола, что несмотря на свою трудную судьбу последних лет, они достойны симпатий.

Новенький стадион на Крестовском сейчас вмещает около 55 тысяч болельщиков, а в 1965-м на него могло попасть в два раза больше. Ленинградское дерби, судя по сохранившейся статистике, собрало 100 тысяч человек. В городе жили 3,7 млн ленинградцев, а значит на матче был каждый 37-й. Представить такое сложно, а ведь тогда даже не было крутейшего «Фан-променада», как сейчас.

Первый прорыв динамовцев был вихревым: уже на 3-й минуте Кузяев и Еврюжихин разыграли молниеносную комбинацию с переменой мест, и Еврюжихин открыл счет. Гол еще больше обострил борьбу. Обе стороны, говоря шахматным языком, играли открытую партию, позиционного маневрирования не было.



Кузяев?! Да, на поле был Макадест Яхиевич Кузяев. Правда, играл за «Динамо». Но и к нынешнему игроку «Зенита» Далеру он имеет самое прямое отношение: это его двоюродный дедушка. Расшифруем: жили-были два брата Кабир и Макадест, у Кабира родился сын Адьям, у которого появился сын Далер.

Весь матч, от первых до последних минут, атакующий потенциал был явно на стороне динамовцев. Но, пожалуй, контролировали мяч больше зенитовцы. Беда, что на подступах к штрафной площади «Динамо» они плели кружева бесконечных передач, и это в конце концов приводило к потере мяча.

За «Зенит» в том матче играли легендарные Лев Бурчалкин и Станислав Завидонов, сын испанских беженцев Немесио Посуэло и любимец всех болельщиков Павел Садырин.

Вратарю зенитовцев Востроилову то и дело приходилось вступать в игру. В двух случаях ему не удалось нейтрализовать опасные прорывы. Второй гол был забит тем же Еврюжихиным на 80-й минуте встречи. Энергичный нападающий отлично прошел по левому краю и сильным ударом направил мяч в ворота. Востроилов пытался парировать удар, но мяч вырвался из его рук и влетел в сетку.



Героем той встречи, как уже понятно, стал Геннадий Еврюжихин: в 1966-м году из ленинградского «Динамо» он перешел в московское, попал в сборную и стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпиады-1972.

Зенитовцам удалось отквитать лишь одни гол. На 82-й минуте встречи судья П. Белов назначил 11-метровый штрафной удар в ворота «Динамо». Его точно реализовал Бурчалкин. Накал игры не спадал до самой последней минуты встречи. Атакующий потенциал динамовцев дал им большое преимущество. Их победа вполне заслужена. Законы кубка жесткие: проигравшая команда выбывает из игры. Получил наказание и «Зенит». Это уже третий тревожный сигнал. Проигрыши английской команде «Сток Сити», московскому «Локомотиву» и динамовцам говорят о том, что в команде много еще прорех.

52 года назад «Динамо» удивило всех и дошло до четвертьфинала, где проиграло «Крыльям Советов». В 2017-м команда из ФНЛ попробует повторить успех, хотя сделать это будет непросто. Зато матч пройдет на историческом месте, а «Зенит» сделал все, чтобы перенести зрителей на 50 лет назад.

В тексте использованы цитаты газет «Смена», «Вечерний Ленинград» и «Советский спорт» 1965 года. Материал с сайта aegov.narod.ru.