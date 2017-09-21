«Не делайте поспешных выводов». Венгер объяснил, почему Санчес сидит на лавке

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о конфликте с Алексисом Санчесом, а также рассказал о ситуации Джека Уилшера.

Английские СМИ уверяют, что французский специалист был недоволен игрой чилийца в матче против «Ливерпуля» (0:4), и поэтому усадил его на лавку.

Санчес начал лондонское дерби против «Челси» за 20 минут до финального свистка. Венгер уверяет, что все дело в физическом состоянии игрока.

«Не делайте поспешных выводов, – говорит рулевой «пушкарей». – Он получил небольшую травму. Я подумал, что Санчес в плохом состоянии и дал ему отдых. Мы хотим вернуть его на прежний уровень, поскольку серьезно относимся не только к чемпионату Англии. Лига Европы и Кубок Лиги также стоят на ведущих ролях.

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Я дал ему отпуск после Кубка конфедераций. – продолжает Венгер. – Он вернулся в плохом состоянии, а потом получил повреждение.

У меня нет любимых игроков. Санчес такой же, как и все остальные футболисты «Арсенала». Я оставил его в запасе на игру с «Челси», потому что сделал ставку на контратаку. Санчес мог бы сыграть, если бы был готов на сто процентов.

Что касается Уилшера, то здесь я могу сказать, что мы пока не приступали к переговорам по новому контракту. Посмотрим, как он проявит себя течение сезона, и какое влияние окажет на игру команды», – цитирует специалиста Sky Sports.

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