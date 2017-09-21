Да придет спаситель! Как болельщики берут клуб в свои руки

Как ни странно, болельщики в футболе играют гораздо большую роль, чем мы привыкли. Для игроков – это немаловажный элемент поддержки, для руководства клубов – очередной пункт дохода в смете за месяц, для тренеров – вечно недовольная толпа, требующая его отставки при любом удобном случае. Когда в двери команды стучится беда, долги висят дамокловым мечом, а сам клуб готовится к полному исчезновению с лица земли на помощь приходят именно они – преданные болельщики.

Так повелось в богатой футбольными традициями Европе. Нельзя сказать, что наша отечественная история скудна на преданность футбольным клубам. Но то ли ситуация другая, то ли мы сами еще не готовы к такому уровню «фанатской ответственности». А пока наши лиги, к большому сожалению, лишаются команд одна за одной, самое время взглянуть на английский опыт. И может быть даже взять на вооружение некоторые его методы.

В январе 1992-го года английский клуб «Нортхэмптон Таун» оказался на краю пропасти. Команда, ведущая историю аж с 1897 года, задолжала более полутора миллионов фунтов. Для понимания, на тот момент это составляло два годовых бюджета «сапожников» - именно такое прозвище получили парни из Нортхэмптона. Футболисты два месяца не получали зарплату, а это безмерно волновало не только самих игроков, но и их профсоюз. Когда надежд у «Таун» почти не оставалось, на помощь пришли преданные болельщики клуба.





Впервые в истории Англии был организован так называемый «болельщицкий траст». Организация создавалась по двум причинам. Первая – собрать с миру по нитке и спасти команду от банкротства, вторая – не дать «сапожникам» пойти по кривой дорожке того же «Олдершота». Эта команда на тот момент также испытывала финансовые проблемы и спустя два месяца была расформирована. «Олдершот Таун» создали первый прецедент аж с 1960-х годов, когда развалился «Эккрингтон Стэнли».

Естественно, достичь успеха «траст» намеревался благодаря тому, что возьмет управление клубом в свои руки и предотвратит возможные коллапсы в будущем. Вот так описывает те события один из первопроходцев «болельщицких трастов» и непосредственный участник событий Брайан Ломакс: «Было ясно, что финансовый кризис убивал нашу команду, а время неумолимо бежало вперед. Никто не хотел помочь нам, никакой «принц на белом коне» не приезжал и не спасал нас. Тогда мы решили провести небольшое собрание болельщиков и посмотреть, что бы мы могли сделать. Как раз на этой встрече кому-то пришла идея создать фанатскую организацию, которая бы руководила клубом. Мы понимали, что именно таким образом мы будем иметь четкое представление, куда уходят наши деньги и что они идут непосредственно на любимую команду.





Начать решили с малого. На первом же домашнем матче «Нортхэмптона» установили специальную корзину пожертвований возле стадиона. На табличке было написано, кто собирает деньги, на что и куда они будут потрачены. К удивлению представителей траста, в первый же день удалось собрать добрый 3500 фунтов! Естественно, такое самоуправство вызвало массу негодования у текущего руководства клуба. То ли сам президент, то ли его представители пытались разогнать «траст» с их корзиной пожертвований Это им даже удалось, но при помощи полиции. Но они не учли, что вся эта провальная операция каким-то образом попала в объективы телевизионных камер и моментально разлетелась по телеканалам страны.

Под давлением болельщиков и общественности тогдашний президент клуба потихоньку отходил от дел. Следующим актом фанатской активности и «неповиновения» стало требование реконструировать стадион «Каунти Граунд». Ту арену «Таун» делил с местным крикетным клубом. И из-за разницы в размерах полей трибуны были только с трех сторон. В итоге, было решено отстроить новый стадион в районе Сиксфилдс в Нортхэмптоне. Со стройкой тоже не все было гладко, и бог знает, когда бы она закончилась, если бы в дело во время не вмешался «траст». Начав сезон 1994/1995 на прежней арене, 15 октября «сапожники» переехали на уютный «Сиксфилдс Стэдиум».





Когда дела у команды начали налаживаться представители «траста» болельщиков создали специальную организацию»Supporters Direct». Ее основной функцией стала помощь в увеличении влияния фанатов на управление делами команд. Работа началась в 2000-м году, а руководителем организации стал Брайан Ломакс. Поначалу болельщики рассчитывали создать около 50 дополнительных «трастов» в проблемных клубах, но идея стала настолько популярна, что на данный момент их насчитывается более 200. Фанаты начали брать под крыло не только свои футбольные клубы, но и хоккейные, и регбийные.

Когда страну поражает такая «эпидемия» «трастов», то с этой силой приходится мириться. Конечно же, далеко не все фанатские объединения полностью распоряжаются делами клуба, но к ним прислушиваются везде. Более 70%футбольных клубов в высших дивизионах Англии и Шотландии имеют большое и влиятельное болельщицкое представительство в совете директоров. Некоторые полностью находятся под управлением «трастов». Пять клубов в Футбольной лиге принадлежат болельщикам – «Уимблдон», «Эксетер Сити», «Ньюпорт Каунти», «Викомб Уондерерс» и «Портсмут». В любительском футболе количество «трастов» в десятки раз больше! Напомню, что непрофессиональным в Англии считаются дивизионы ниже четвертого.





Пока английские болельщики бились с руководствами клубов и Федерацией, в Германии чиновники пошли на встречу фанатам. В стране вошло в обиход закон «50+1»: любой инвестор не может иметь более 49% акций команды. Занавес! Сколько же клубов было спасено от жадных рук тех, кто хочет нажиться на футболе и задвинуть куда подальше мнение болельщиков! Единственный вопрос возникал, говоря о «Байере» и «Вольфсбурге». Обе команды принадлежали крупным компаниям с момента основания, потому для них сделали исключение. Не устраивать же рейдерский захват в промышленных масштабах. Дополнением к закону «50+1» стало правило «20 лет»: инвестор может получить права на клуб, если финансирует его более двух десятков лет. Но опять же, только с одобрения болельщиков и самой Федерации. Система все же не совершенна и примером тому стал «РБ Лейпциг». Новых членов в фан-клубы руководство не пускает высокими членскими взносами, а «прикормленных» суппортеров балует скидками и акциями. Это совсем другая история и чистая коммерция, которая вызывает у подавляющего большинства немецких фанатов только отвращение.





«Трасты» болельщиков просто необходимо брать на вооружение российскому фанату. В ситуации, когда в городе из-за финансовых проблем не остается ни одного футбольного клуба, именно болельщик должен протянуть руку любимой команде. Да, у нас другие и тяжелые условия, но надо же с чего-то начинать. А там и мы на своем веку увидим впечатляющую историю спасения и подъема до самых вершин болельщиками отечественной команды, сродни чуду ирландского чемпиона «Корк Сити».